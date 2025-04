Dieta stosowana w łuszczycy oraz łuszczycy stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów – ŁZS) nie jest skomplikowana. Właściwie można ją nazwać zdrowym stylem żywienia, w którym ogranicza się czerwone mięso, tłusty nabiał, słodycze, a zwiększa ilość świeżych warzyw i owoców, tłustych ryb morskich i zdrowych olejów roślinnych. Naprawdę da się w ten sposób walczyć z objawami choroby i jednocześnie jeść smacznie!

Spis treści:

Dieta w leczeniu łuszczycy pełni funkcję czynnika, który może zapobiegać nasilaniu się objawów, wydłużać okresy remisji objawów, ale zmniejsza też ryzyko powikłań łuszczycy, do których należą choroby układu krążenia, cukrzyca, hipercholesterolemia. Powikłania tez mogą znacząco skrócić długość życia chorego.

Zadaniem diety w leczeniu łuszczycy jest utrzymanie prawidłowej masy ciała lub obniżenie jej do prawidłowego poziomu. To wiąże się z utrzymaniem odpowiedniej kaloryczności jadłospisu, który pozwoli zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej lub nie dopuścić do wzrostu jej ilości. To ważne, gdyż tkanka tłuszczowa może uwalniać cytokiny prozapalne, które są uznawane za jeden z czynników wyzwalających łuszczycę i jej objawy. Nawet niewielki spadek masy ciała potrafi znacząco korzystnie wpłynąć na jakość życia pacjenta chorującego na łuszczycę czy łuszczycowe zapalenie stawów.

Dieta i witamina D w łuszczycy

Badania nad łuszczycą prowadzone na przestrzeni lat wykazały, że w jednych regionach świata ta choroba występuje częściej, w innych pojawia się rzadko. Jako regiony z największą liczbą przypadków wymienia się Syberię i Skandynawię (tam choruje nawet do 12% populacji), zaś do tych, w których łuszczyca pojawia się rzadko, należą Polinezja i Japonia (zaledwie 0,1% zachorowań).

Skąd takie różnice? Pierwszy to słońce – tam, gdzie jest go więcej, zachorowania są rzadsze. Druga przyczyna to prawdopodobnie dieta – na Syberii głównym elementem diety jest mięso, a niewielką grupę spożywanych pokarmów stanowią zielone warzywa, które zawierają ważny dla zdrowia skóry kwas foliowy. W Japonii mięsa jada się mało, ale w diecie jest dużo zup, warzyw (również tych zielonych) oraz ryb.

Lista produktów spożywczych, których warto unikać w przypadku ryzyka wystąpienia łuszczycy czy już istniejącej łuszczycy, nie jest na szczęście długa. Znajdują się na niej:

czerwone mięso – zawiera dużo wiązań siarkowych, więc organizm produkuje sole kwasu siarkowego, żeby rozbić te wiązania, czyli strawić mięso. Substancje te mogą nasilać objawy łuszczycy. Po posiłku zawierającym czerwone mięso dobrze jest wypić sporo wody, aby szybciej wypłukać z organizmu substancje nasilające chorobę.

– zawiera dużo wiązań siarkowych, więc organizm produkuje sole kwasu siarkowego, żeby rozbić te wiązania, czyli strawić mięso. Substancje te mogą nasilać objawy łuszczycy. Po posiłku zawierającym czerwone mięso dobrze jest wypić sporo wody, aby szybciej wypłukać z organizmu substancje nasilające chorobę. warzywa : fasolka i groch (zawierają dużo związków siarki),

: fasolka i groch (zawierają dużo związków siarki), pokarmy, które wywołują produkcję histaminy (pomidory, jagody, truskawki, pomarańcze, ananasy). Histamina powoduje swędzenie, które jest głównym problemem pacjentów z łuszczycą;

(pomidory, jagody, truskawki, pomarańcze, ananasy). Histamina powoduje swędzenie, które jest głównym problemem pacjentów z łuszczycą; pokarmy odwadniające – kawa, ostre potrawy. Spożywając je, trzeba pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu – koniecznie wodą!

– kawa, ostre potrawy. Spożywając je, trzeba pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu – koniecznie wodą! cukier rafinowany (cukier stołowy, syropy, wyroby cukiernicze, słodycze itp.),

(cukier stołowy, syropy, wyroby cukiernicze, słodycze itp.), produkty wysokoprzetworzone ,

, alkohol – nasila produkcje cytokin prozapalnych i wolnych rodników.

U osób z celiakią lub nadwrażliwością na gluten, korzystnie może zadziałać dieta bezglutenowa. Pozostali chorzy na łuszczycę z takiego sposobu żywienia nie skorzystają w żaden sposób.

Nie zostały dotąd opracowane precyzyjne wytyczne, dotyczące składu diety stosowanej w łuszczycy. Jednak tak samo jak wiadomo, że pewne pokarmy mogą nasilać procesy zapalne i objawy choroby, tak są i takie, które ją łagodzą. Zalicza się do nich pokarmy zawierające substancje o działaniu przeciwzapalnym:

zielone warzywa : szpinak, jarmuż, brokuły, sałata (zawierają kwas foliowy, którego niedobory zwiększają ryzyko nasilenia objawów łuszczycy),

: szpinak, jarmuż, brokuły, sałata (zawierają kwas foliowy, którego niedobory zwiększają ryzyko nasilenia objawów łuszczycy), świeże warzywa i owoce : marchewka, dynia, seler, jagody, mango, truskawki, figi,

: marchewka, dynia, seler, jagody, mango, truskawki, figi, tłuste ryby morskie – są bogate w kwasy omega-3, zmniejszające stany zapalne,

– są bogate w kwasy omega-3, zmniejszające stany zapalne, nasiona lnu, olej lniany, orzechy, pestki dyni – są to roślinne źródła kwasów omega-3.

Dobrym pomysłem może być też przejście na wegetarianizm. Dieta wegetariańska, która ogranicza produktu zwierzęce, nasilające procesy zapalne, a zawiera związki i substancje działające przeciwnie – witaminy, flawonoidy i beta-karoten.

fot. Dieta w łuszczycy jadłospis: koktajl warzywno-owocowy/ Adobe Stock, kasia2003

Poniżej przykładowy jadłospis zgodny z ogólnymi zaleceniami żywieniowymi dla osób chorujących na łuszczycę czy łuszczycowe zapalenie stawów.

Śniadanie : kanapki z chleba żytniego z pastą z makreli, cebuli, świeżej oliwy extra virgin, pomidora i posiekanego szczypiorku.

: kanapki z chleba żytniego z pastą z makreli, cebuli, świeżej oliwy extra virgin, pomidora i posiekanego szczypiorku. II śniadanie : mus z banana z łyżeczką gorzkiego kakao.

: mus z banana z łyżeczką gorzkiego kakao. Obiad : leczo z kurczakiem, cukinią, cebulą, pieczarkami, papryką, czosnkiem i pomidorami z dodatkiem oliwy i natki pietruszki.

: leczo z kurczakiem, cukinią, cebulą, pieczarkami, papryką, czosnkiem i pomidorami z dodatkiem oliwy i natki pietruszki. Podwieczorek : koktajl ze świeżego szpinaku, kiwi, siemienia lnianego i soku jabłkowego.

: koktajl ze świeżego szpinaku, kiwi, siemienia lnianego i soku jabłkowego. Kolacja: sałatka z jarmużu, pomidorów, ogórków, papryki z dodatkiem oleju lnianego, świeżej bazylii i czarnuszki z kromką żytniego chleba.

Źródło: doz.pl, hopkinsmedicine.org

Artykuł pierwotnie opublikowała Agata Bernaciak dnia 21.05.2014 r.

