Jeśli chcesz właściwie zadbać o nerki, poznaj produkty i zwyczaje, których nerki nie lubią. Najlepiej zaopiekujesz się nerkami, po prostu nie przeszkadzając im w pracy. Sprawne nerki odwdzięczą ci się skuteczną detoksykacją krwi.

Nerki to bardzo ważny narząd, który odpowiada za oczyszczanie organizmu z produktów przemiany materii i toksyn pojawiających się we krwi. Nerki filtrują krew bardzo wydajnie w każdej sekundzie twojego życia. Nie lubią przede wszystkim, jeśli utrudnia się im pracę:

dokłada substancji , które muszą przefiltrować (metabolitów, leków, soli);

, które muszą przefiltrować (metabolitów, leków, soli); zwiększa się ich stężenie przez niedostarczanie wystarczająco płynów.

Dbaj o nerki i nie dopuść do ich uszkodzenia, bo to narząd, który ciężko zregenerować.

Niezdrowy styl życia i nieodpowiednia dieta szkodzą nerkom. Co dokładnie jest największą toksyną dla nerek? Te 11 produktów i zwyczajów mocno szkodzi nerkom i może je uszkadzać. Nerki zdecydowanie ich nie lubią.

Sól i nadmiar elektrolitów to coś, czego nerki nie lubią. Nadmiar soli utrudnia nerkom pozbywanie się płynów i może powodować nadciśnienie, które jest dla nerek niebezpieczne i bezpośrednio je uszkadza. Wszystkie osoby z chorymi nerkami powinny unikać soli, a w poważniejszych stadiach choroby niewydolnościowej nerek ogranicza się także inne elektrolity: potas, magnez, wapń. Nawet jeśli twoje nerki są zdrowe, ogranicz spożycie soli do minimum!

Pamiętaj, że sól to nie tylko to, co dodajesz do potraw z solniczki. Sól jest już obecna w wielu przetworzonych produktach:

wędlinach i kiełbasach;

zupach w proszku;

mieszankach przyprawowych;

serach;

gotowych daniach.

8 mitów o soli, w które wierzy większość z nas. Czy istnieje lepsza i gorsza sól?

Wypijanie odpowiedniej ilości wody pozwala nerkom na rozcieńczanie toksyn, które wydalają i na uzyskiwanie moczu o mniejszym stężeniu. Jeśli nie pijesz wody, nerki muszą produkować zagęszczony mocz, który jest bardziej toksyczny. Z drugiej strony, nerki nie lubią też picia wody w nadmiarze, jeśli nie masz takiej potrzeby (np. przez upał, czy fizyczną pracę).

Nerki zdecydowanie nie lubią nadużywania alkoholu. Spożywanie alkoholu w dozwolonej dziennej porcji nie powinno wpłynąć na ich funkcje, ale przekraczanie ustalonych dawek ma na nerki fatalny wpływ. Alkohol powoduje odwodnienie, a to utrudnia filtrowanie krwi. Etanol sam w sobie też jest toksyczny dla nerek, a kwas octowy powstający z niego w wyniku metabolizmu, także nie jest przez nerki lubiany. Wyjątkiem jest niskoalkoholowe lub bezalkoholowe piwo, które czasem jest zalecane w kamicy nerkowej.

Uszkadzający wpływ na nerki mają także nielegalne używki i niektóre leki. Żadna substancja dostarczana do organizmu nie jest dla niego neutralna. Uszkodzenia nerek spowodowane stosowaniem używek i nadużywaniem leków nie są rzadkością. Oczywiście nie rezygnuj z przyjmowania leków, które zapisał ci lekarz. Unikaj jednak nadmiernego stosowania leków na własną rękę. Nerki nie lubią np. częstego korzystania z leków przeciwbólowych.

fot. Nerki nie lubią nadmiaru suplementów, leków i niektórych ziół/ Adobe Stock, Elenathewise

Nerki nie lubią się także z nadmiernym spożyciem cukru i wysokim poziomem glukozy. Hiperglikemia jest nefrotoksyczna. Unikaj słodkich napojów, słodyczy i żywności przetworzonej. Sam cukier nie jest dla nerek problemem, o ile jego spożycie nie wiąże się ze zwiększonymi stężeniami cukru we krwi. Cukrzyca i choroby nerek są często powiązane i współwystępują.

Rynek suplementów diety w Polsce jest bardzo słabo regulowany. Nerki nie lubią nadmiernej pracy związanej z koniecznością usuwania nadmiarowych toksyn. Zastanów się nad celem terapii, zanim przyjmiesz jakikolwiek suplement diety. Nie bierz ich w ciemno w dużych ilościach. Suplementy diety mogą być zanieczyszczone toksycznymi substancjami. Niekorzystnie na nerki mogą działać też po prostu nadmiary minerałów, jeśli przyjmowane są bez przemyślenia dawki i czasu terapii.

Wydaje ci się, że wszystko, co naturalne, jest zdrowe? Nic bardziej mylnego. Wiele naturalnych substancji też jest toksycznych. Nie trzeba szukać przykładów daleko - toksyczność czerwonego muchomora jest szeroko znana, a przecież to naturalna substancja. W trosce o nerki unikaj więc picia i przyjmowania mieszanek ziołowych wątpliwego pochodzenia. Niektóre z nich, zamiast oczyścić, mogą przynieść twoim nerkom dodatkową pracę, a nawet uszkodzenia.

Nerki nie lubią też palenia. Wraz z dymem papierosowym do krwioobiegu dostają się toksyczne substancje, które muszą być usunięte przez... nerki oczywiście. Odciążysz nerki, jeśli zaprzestaniesz palenia.

Chcesz pomóc sobie w oczyszczaniu organizmu i masz zamiar przeprowadzić np. dietę wodną, detoks sokowy lub oczyszczanie polegające np. na piciu soku grejpfrutowego z oliwą z oliwek? To terapie, których nerki nie lubią. Najlepsze oczyszczanie to równomierne, całoroczne dbanie o organy wewnętrzne zdrową dietą i aktywnością fizyczną. Odpuść sobie inne sposoby, które zamiast nerki wspomóc, dokładają im pracy.

Nerki nie lubią też zdecydowanie np. ajałaski, herbaty kratom, czy niebezpiecznej ceremonii kambo.

Nerki nie lubią, jeśli wstrzymujesz mocz. Zwiększa to ryzyko infekcji pęcherza moczowego i infekcji nerek. Sprzyja to też formowaniu kamieni nerkowych. Udaj się do toalety, gdy poczujesz parcie na pęcherz, nie odkładaj tego momentu.

Nadmiar białka w diecie nie uszkadza bezpośrednio nerek, ale źle na nie wpływa i może pogłębić problemy z nerkami. Chodzi przede wszystkim o białko zwierzęce. Unikaj stosowania diet wysokobiałkowych (>35% energii w diecie) dla ochrony nerek. Nerki nie lubią diety Dukana, specyficznie prowadzonej diety ketogenicznej i diety paleo. Jeśli masz już problemy z nerkami, być może musisz zastosować dietę niskobiałkową.

fot. Nerki nie lubią diet wysokobiałkowych/ Adobe Stock, Mary's

Żeby poprawić regenerację i pracę nerek, przede wszystkim nie przeszkadzaj im, zatruwając nerki pokarmami i praktykami, których one wyjątkowo nie lubią. W kontraście stosuj produkty dobre dla nerek. Nerki to narząd, o który warto dbać pośrednio, prowadząc zdrowy tryb życia: pijąc wystarczająco dużo wody, spożywając nieprzetworzone produkty, uprawiając regularną aktywność fizyczną i wykonując regularne badania. Niewydolność nerek to najczęściej powikłanie nadciśnienia i cukrzycy. Nerki ciężko regenerują się naturalnie, więc najlepszą strategią dla zdrowia nerek jest po prostu unikanie produktów, które mogą je uszkodzić lub obciążyć.

fot. Produkty, które lubią nerki/ Adobe Stock, Danijela

