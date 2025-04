Doskonale wiecie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Zresztą powtarzamy to do znudzenia. Jednak bardzo duże znaczenie ma również to, co jecie.

Nie możecie wrzucać do żołądka rzeczy, które akurat wpadną wam w rękę. Pamiętajcie, że pierwszy posiłek ma wpływ na wasz układ trawienny i poziom energii w ciągu całego dnia. Zobaczcie zatem, czego nie powinnyście jeść na pusty żołądek.

1. Banany

Zazwyczaj dodajemy je do porannej owsianki lub koktajlu. Przyznamy się bez bicia, że same tak robiłyśmy. Dlaczego? Bo dają szybki zastrzyk energii. Jednak okazuje się, że przez dużą ilość magnezu mogą zaburzać równowagę magnezowo-wapniową.

Wiele osób zapomina, że banany zawierają dużą ilość pektyn, dlatego są ciężkostrawne (tak samo jak gruszki), więc lepiej spożywać je w ciągu dnia.

2. Owoce cytrusowe

Cytrusy zawierają dużą ilość kwasów owocowych, które pobudzają wydzielanie soków trawiennych. Jedzenie ich na czczo (tak samo, jak warzyw) może powodować zgagę, a tym samym przyczyniać się do powstawania wrzodów.

3. Słodkie bułki i ciastka

Zawierają bardzo dużo cukru, więc ich jedzenie (zwłaszcza na czczo) gwałtownie podnosi poziom glukozy we krwi. W takiej sytuacji organizm zaczyna wydzielać więcej insuliny, aby obniżyć poziom glukozy we krwi. A taki proces znacznie obciąża trzustkę - to postępowanie z czasem może doprowadzić, nawet do zachorowania cukrzycę.

Jakby tego było mało, gwałtowne wzrosty i spadki cukru powodują, że po krótkim czasie znów jesteście głodne. A śniadanie ma za zadanie dostarczyć do organizmu solidną dawkę energii.

4. Surowe warzywa

Wszyscy dobrze wiemy, że warzywa są bardzo zdrowe i nie powinno ich zabraknąć w naszej codziennej diecie. Jednak jedzenie ich na pusty żołądek nie jest najlepszym pomysłem. Dlaczego? Surowe warzywa są ciężkostrawne. Oczywiście mogą być dodatkiem do kanapek, ale powinny stanowić podstawy posiłku.

5. Produkty mleczne

To jedne z tych produktów, które ci nie zaszkodzą, ale też nie pomogą, jeżeli zjesz je na pusty żołądek - wszystkie dobre bakterie przegrają walkę z kwasami żołądkowymi. Jogurt lub kefir najlepiej jeść na zakończenie posiłku, lub drugie śniadanie, dzięki temu bakterie będą miały szansę rozgościć się w twoich jelitach.

6. Ostre przyprawy

Chilli, cebula, czosnek i por jedzone na pusty żołądek mogą przyczyniać się do uszkadzania błony śluzowej żołądka. Dodatkowo po ich zjedzeniu może wystąpić zgaga lub gazy. Jedzenie od rana czosnku też nie jest dobrym pomysłem - ze względu na nieprzyjemny zapach i wzdęcia, które wywołuje.

7. Kawa

Pewnie większość z was pije kawę na pusty żołądek. A notoryczne spożywanie mocnego naparu na czczo działa drażniąco na żołądek, obciąża wątrobę i trzustkę. Pamiętajcie, że mała czarna zwiększa wydzielanie kwasów żołądkowych, a gdy żołądek jest pusty, nie ma czego trawić. W ten sposób dochodzi do podrażnienia śluzówki żołądka, a w konsekwencji do powstania wrzodów.

