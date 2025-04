Obecnie, dużo mówi się o zdrowej diecie, szkodliwości czynników zewnętrznych na organizm czy aktywności fizycznej w każdym wieku. Ale... czy faktycznie zalecenia ekspertów wprowadzamy w życie?

Wreszcie, dzięki raportowi „Kondycja zdrowotna Polaków” możemy przekonać się, jak jest naprawdę - na co najbardziej narzekamy i co możemy zrobić, aby czuć się i wyglądać lepiej.

Uwaga, wyniki zaskakują!

Sami o sobie, czyli podejście do zdrowia Polaków

Większość badanych dobrze ocenia swoją kondycję zdrowotną – 14% uważa ją za zdecydowanie dobrą, natomiast aż 60% jako raczej dobrą. Pomimo tego, niemalże wszyscy respondenci (95%) chcieliby, aby ich stan zdrowia był lepszy, a energii i witalności było więcej.

Co najbardziej męczy Polaków?

Według badanych najbardziej męczące i obniżające energię życiową są praca, okresy przesilenia wiosennego/jesiennego, a głównymi czynnikami obniżającymi energię do życia i spadek kondycji życiowej są stres, brak wystarczającej ilości snu, nadmiar pracy i zajęć oraz choroby, których niezwykle się boimy.

Co ciekawe, aż 8 na 10 Polaków deklaruje, że podejmuje działania mające na celu polepszenie swojego zdrowia, podniesienie kondycji lub przezwyciężenie zmęczenia. Najczęściej wymieniane sposoby to odpoczynek, wysypianie się lub aktywność fizyczna. A co z dietą?

Aż 40% ankietowanych deklaruje, że stosuje odpowiednią dietę, by zachować młodość, jednak zaledwie 14% kojarzy bogatą w właściwości zdrowotne dietę japońską, jako tą najzdrowszą. A przecież, to Japończycy są najdłużej żyjącym narodem na świecie!

Dieta japońska - klucz do zdrowia

Jednym z czynników wpływających na znakomite parametry zdrowotne Japończyków jest właśnie dieta bogata w składniki mineralne i witaminy.

Często spożywane wodorosty Wakame, Kombu i obfitująca w polifenole, proteiny i aminokwasy zielona herbata kryją w sobie jednak nie tylko wspomniane wartości, gwarantujące dobry stan zdrowia...

Fenomen cząsteczki 1-MNA

Jak się okazuje, produkty te są również najbogatszym źródłem cząsteczki 1-MNA, odkrytej przez polskich naukowców, która daje nadzieję na walkę z procesami starzenia się organizmu. Problem w tym, że ilość 1-MNA w spożywanych przez nas produktach spożywczych jest znikoma, a bogate w 1-MNA produkty (algi i zielona herbata), są w naszej szerokości geograficznej spożywane raczej rzadko...

Cząsteczka 1-MNA receptą na zdrowie?

1-MNA (1-metylonikotynamid) to związek pochodzenia naturalnego, który występuje w organizmie człowieka - głównie w wątrobie, a w mniejszych ilościach także w nerkach, płucach, sercu i mózgu. Jednak, do tej pory naukowcy nie zwracali szczególnej uwagi na ten związek. Postrzegano go jako nieaktywny biologicznie biomarker, do czasu...

Wieloletnie badania prowadzone w wielu renomowanych ośrodkach na świecie (m.in. w Zurychu i Bostonie) wykazały, że związek 1-MNA wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Ma bezpośredni wpływ na pracę komórek śródbłonka naczyniowego i stymuluje do produkcji prostacykliny, która przeciwdziała zakrzepom i miażdżycy.

Wyniki uzyskano mierząc długość życia Caenorhabditis elegans, organizmów stosowanych jako biologiczny model starzenia się̨ ludzi, a skuteczność i bezpieczeństwo innowacyjnej cząsteczki potwierdziły liczne badania kliniczne, także te, na pacjentach z dislipidemią.

Bezpieczeństwo 1-MNA zostało również poddane szczegółowej ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a ocena naukowa wykazała, że 1-MNA jest bezpieczne w stosowaniu.

Wygląda na to, że o cząsteczce 1-MNA niedługo usłyszy cały świat!

