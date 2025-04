Czarne porzeczki są bardzo zdrowe, ale nie każdy może je jeść. Przeciwwskazania do jedzenia porzeczek wynikają z zawartości kwasów organicznych, ale też interakcji z lekami, w jakie wchodzi czarna porzeczka. Czarne porzeczki mają podobne przeciwwskazania, co przeciwwskazania do jedzenia czereśni, przeciwwskazania do jedzenia borówek amerykańskich i przeciwwskazania do jedzenia truskawek. Sprawdź, czy nie należysz do grona osób, którym jedzenie porzeczek jest przeciwwskazane.

Reklama

Spis treści:

Czarne porzeczki należą do owoców o wysokiej kwasowości. Kwasy organiczne w nich zawarte mogą pogarszać objawy refluksu pokarmowego. Jeśli cierpisz na uciążliwą zgagę i refluks, sprawdź, czy porzeczki nie wywołają u ciebie objawów. Większość osób z refluksem źle reaguje na porzeczki. Nie należą one do owoców polecanych przy refluksie pokarmowym.

Możesz złagodzić działanie porzeczek i cieszyć się ich właściwościami prozdrowotnymi np. robiąc koktajl porzeczkowy z mlekiem lub jogurtem naturalnym. Miksowanie porzeczek z nabiałem złagodzi ich kwasowy charakter.

Porzeczki zawierają bardzo dużo (336 mg/ 100 g) potasu. To duża zaleta dla większości społeczeństwa. Potas zwalcza nadciśnienie, poprawia przewodnictwo nerwowe i jest nazywany minerałem dla zdrowia serca.

Osoby z poleceniem stosowania diety ubogopotasowej całkowicie muszą wykluczyć czarne porzeczki z diety. Ich jedzenie jest wręcz niebezpieczne dla życia. Dotyczy to przede wszystkim osób cierpiących na problemy z nerkami. Z porzeczek zrezygnować muszą chorzy na niewydolność nerek.

Są pewne niewielkie dowody naukowe na to, że czarne porzeczki mogą pogłębiać problemy z krzepliwością krwi. Działają tak, że spowalniają krzepnięcie krwi. Jeśli masz tendencję do szybkiego powstawania tzw. siniaków na skórze, być może porzeczki nie są owocem dla ciebie. Chodzi jednak bardziej o wyciągi i suplementy z czarnymi porzeczkami. Mniejsze ilości nie powinny stanowić problemu, choć lepiej skonsultować to z lekarzem.

Z tego samego powodu (zaburzanie krzepnięcia) objadać się porzeczkami nie powinny też osoby o zaplanowanych zabiegach operacyjnych. Zalecane jest odstawienie suplementów z wyciągami porzeczkowymi i ograniczanie ilości porzeczek w diecie na ok. 2 tygodnie przed planowaną operacją.

fot. Porzeczki są zdrowe, ale nie każdy powinien je jeść/ Adobe Stock, scharfsinn86

Czarne porzeczki a leki na nadciśnienie

Właściwości czarnych porzeczek to m.in. obniżanie ciśnienia krwi. U niektórych osób efekt jest natychmiastowy. Dodatkowe przyjęcie leków obniżających ciśnienie może poskutkować zbyt mocnym obniżeniem ciśnienia krwi.

Przyjmowanie leków na nadciśnienie nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do jedzenia porzeczek. Zachowuj jednak ostrożność i nie jedz ich zbyt dużo na raz.

Czarne porzeczki a leki używane podczas operacji

Niektóre leki wykorzystywane podczas operacji, do anestezji, mogą wchodzić w interakcje ze związkami zawartymi w czarnej porzeczce. Zaraportowano przypadek pacjenta, który miał atak drgawek po przyjęciu suplementu z GLA (ten sam związek jest w czarnych porzeczkach). Mało prawdopodobne, by tak samo działały świeże porzeczki, ale lepiej zachować ostrożność i nie jeść ich przed operacjami.

Czarne porzeczki a fenotiazyna (i inne leki przeciwpsychotyczne)

Pochodne fenotizyny stosowane są jako leki przeciwpsychotyczne. To np.:

chlorpromazyna,

flufenazyna,

trifluoperazyna,

tiotydazyna.

Czarna porzeczka może wchodzić z tymi związkami w interakcje. Zwiększa możliwość wystąpienia jednego z efektów ubocznych tych leków: drgawek i epizodów epilepsji. Odstaw wszystkie suplementy z wyciągami z porzeczek, jeśli przyjmujesz któryś z tych leków. Surowe porzeczki w formie owoców możesz jeść, ale zachowaj umiar.

Czarne porzeczki a leki ograniczające krzepliwość

Czarne porzeczki naturalnie ograniczają krzepliwość krwi. To czasem zaleta, ponieważ mogą ograniczać tworzenie się groźnych dla zdrowia zakrzepów. Z tego samego powodu czarne porzeczki mogą wchodzić w interakcje z lekami i suplementami, które podobnie działają. Zachowaj ostrożność w dawce spożywanej porzeczki, jeśli przyjmujesz:

suplementy z żeń-szeniem,

suplementy ze sproszkowanym imbirem,

dzięgiel,

Heparynę,

Warfarynę,

Naproxen,

Aspirynę,

Ibuprofen.

Reklama

Czytaj także:

Woda brzozowa jest zdrowa, ale nie dla każdego. Kto nie powinien pić soku z brzozy? Oto przeciwwskazania

Chrzan jest zdrowy, ale nie każdy powinien go jeść. Na co szkodzi chrzan?

Pokrzywy są zdrowe, ale nie dla każdego. Jakie są przeciwwskazania do jedzenia i picia pokrzyw?