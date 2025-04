Bioflawonoidy chronią przed chorobami serca

Cytryny zawierają bioflawonoidy, grupę składników wzmacniających odporność poprzez ochronę komórek przed substancjami zanieczyszczającymi środowisko. Na powierzchni membrany każdej z komórek znajdują się mikroskopijne „miejsca parkingowe”, swoiste receptory. Zanieczyszczenia, toksyny lub zarazki mogą tam „zaparkować” i stopniowo przegryźć się przez membranę komórki, ale kiedy bioflawonoidy zajmą te miejsca wcześniej, toksyny nie będą miały jak „zaparkować”.

Bioflawonoidy mają też wpływ na cholesterol, ograniczając jego zdolność do tworzenia blaszki miażdżycowej w tętnicach, oraz zmniejszają tworzenie mikroskopijnych zakrzepów w tętnicach mogących prowadzić do zawałów i udarów. Badania wskazują, że ludzie spożywający dużo bioflawonoidów rzadziej zapadają na choroby sercowo-naczyniowe.

Wewnętrzne pH w równowadze

Sok z cytryny to również doskonały sposób na przywrócenie kwasowo-zasadowej równowagi organizmu. Rozpoczynanie każdego dnia od wypicia na czczo świeżo wyciśniętego soku z cytryny albo dodawanie go do herbaty, sosu do sałatek (zamiast octu) czy podczas pieczenia i gotowania pomaga organizmowi w zachowaniu wewnętrznej równowagi przy pH sprzyjającemu przyjaznym bakteriom, a nie wirusom i bakteriom chorobotwórczym rozwijającym się w bardziej kwaśnym środowisku. Używanie octu winnego z jabłek to inny świetny sposób na zwiększenie alkaliczności organizmu, ale smak cytryny jest znacznie przyjemniejszy!

Napój ze świeżego soku z cytryny - przepis

Aby uzyskać świeży sok cytrynowy, należy do dużej szklanki wycisnąć sok z jednej cytryny, dodać 300 ml czystej, przefiltrowanej, letniej wody i dodać jedną łyżeczkę syropu klonowego do smaku.

Wymieszać i wypić natychmiast. Pamiętaj, optymalny czas na wypicie soku cytrynowego to około piętnastu minut przed śniadaniem, na czczo.

Fragment pochodzi z książki "100 sposobów na zwiększenie odporności" Theresy Cheung (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za wiedzą wydawcy.