Cynamon może być pomocny w obniżaniu ciśnienia krwi, jednak leków raczej nie zastąpi. Choć wykazano, że cynamon ma właściwości obniżające ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi, to nie zostały wypracowane standardy jego podawania, nie wiadomo jak działa w dłuższym czasie. Żeby cynamon stał się gwiazdą w leczeniu nadciśnienia, musi jeszcze upłynąć wiele czasu. W dodatku może okazać się, że ciężko będzie wypracować uniwersalne dawkowanie lub... że cynamon jako lek na nadciśnienie po prostu jednak się nie nadaje.

Reklama

Spis treści:

Naukowcy wykazali korelację podawania cynamonu ze spadkiem ciśnienia krwi u osób biorących udział w eksperymentach. Istniejąca korelacja jeszcze nie oznacza, że można cynamon okrzyknąć remedium na nadciśnienie. Korelacja oznacza, że wpływ był statystycznie istotny, ale w praktyce spadki ciśnienia osiągają poziom od 3 do 10 mm Hg. Zatem jeśli ktoś ma nadciśnienie na poziomie 170/105, podawanie mu cynamonu może nie sprowadzić ciśnienia krwi do wartości prawidłowych, ani nawet tych uznawanych za bezpieczne (granica to 140/90, prawidłowe: 120/80).

Nowe normy ciśnienia krwi. Już nie 140/90 mm Hg

Z tego względu cynamon może wspomagać osoby z nadciśnieniem łagodnym, czyli 150-159/90-99. Natomiast u osób z nadciśnieniem umiarkowanym (60-179/100-109) oraz wysokim (180/110) raczej nie zadziała w zadowalający sposób.

Wydaje się więc, że warto traktować cynamon jako suplement, a nie lek, który może pomóc w zapobieganiu nadciśnieniu lub wspierać leczenie nadciśnienia już istniejącego.

Miód i cynamon na obniżenie ciśnienia

Miód i cynamon na obniżenie ciśnienia to może być jeden z domowych sposobów na zapobieganie nadciśnieniu lub wspieranie jego leczenia za pomocą leków. Szczególnie wtedy, gdy mieszanka będzie zawierać miód lipowy lub nostrzykowy, którym także przypisywane jest działanie obniżające ciśnienie. Warto w tym celu przygotować tzw. złote mleko.

Kefir z cynamonem na nadciśnienie

Kefir z cynamonem na nadciśnienie na pewno nie zaszkodzi, choć obniżającego ciśnienie krwi działania kefiru u ludzi nie potwierdzono dotąd naukowo. Udało się to zrobić w badaniach na zwierzętach, konkretnie szczurach, co według naukowców oznacza, że kefir może wywoływać podobny efekt także u ludzi. Z pewnością natomiast kefir pomoże zadbać o jelita i ich florę bakteryjną, co potrafi poprawić ogólny stan zdrowia i zmniejszyć stany zapalne.

Czy kawa z cynamonem obniża ciśnienie?

Kawa z cynamonem to przedziwne połączenie, jeśli czyimś celem jest obniżanie ciśnienia krwi. Kofeina je podwyższa, cynamon może obniżyć. Efekt? Na pewno nie taki, jak po samym cynamonie, o ile w ogóle taka mieszanka ma szansę ciśnienie obniżyć, zamiast je podnieść.

Szybkie przypomnienie: osoby z nadciśnieniem nie powinny pić mocnej kawy! Jeśli ktoś myśli, że przyprawienie jej cynamonem zniweluje efekt kofeiny, może się przeliczyć.

6 mitów o kawie, które sama nieświadomie powtarzasz. Szok i zaskoczenie gwarantowane

Jeśli chodzi o obniżanie ciśnienia krwi, to w badaniach wyszło, że najlepiej działają dawki cynamonu umiarkowane, do 2 g dziennie. Warto wspomnieć, że test był wykonywany na osobach stosunkowo młodych, bo do 50. roku życia. Czy taka dawka u osób starszych będzie równie skuteczna – trudno powiedzieć. W dodatku spadek ciśnienia był na poziomie – skurczowe spadło średnio o 6 mm Hg, a rozkurczowe o blisko 4 mm Hg.

To kolejny dowód na to, że choć sporo już wiemy o cynamonie w kontekście obniżania ciśnienia krwi, to wciąż wiemy za mało, żeby zalecać cynamon jako terapię na nadciśnienie. Z pewnością jest dla niego miejsce w leczeniu nadciśnienia – obok leków, zdrowego sposobu żywienia i aktywności fizycznej, które odgrywają bardzo ważną rolę w kontrolowaniu nadciśnienia.

fot. Cynamon na obniżenie ciśnienia: dawkowanie/ Adobe Stock, Vasily Popov

Choć mówi się o tym, że do stosowania cynamonu nie ma przeciwwskazań, to jednak ostrożność w jego przyjmowaniu powinny zachować osoby:

z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy,

osoby z kamicą wątrobową,

ludzie zmagający się z zaburzeniami pracy woreczka żółciowego,

osoby z alergią lub nadwrażliwością na cynamon.

Uwaga! Bezpieczniejszy jest cynamon cejloński. Zawiera mniej kumaryny, której dużo więcej zawiera cynamon chiński. Kumaryna natomiast, zwłaszcza jedzona w nadmiarze jest toksyczna dla wątroby.

Zbyt duża dawka cynamonu może wywołać nieprzyjemne skutki uboczne, do których należą:

mdłości,

wymioty,

biegunka,

wzmożona potliwość.

U osób uczulonych na cynamon jego dawka może wywołać owrzodzenie jamy ustnej. Z kolei u cukrzyków przyjmujących insulinę cynamon może spowodować spadek cukru we krwi. Szkodliwość cynamonu zależy więc od kontekstu, jego dawki, stanu zdrowia i pochodzenia cynamonu.

Przyprawa ta może także wchodzić w reakcje z niektórymi lekami stosowanymi w schorzeniach wątroby i serca. Dlatego w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, przed rozpoczęciem regularnego przyjmowania cynamonu najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Źródła:

1. Patil, Mansi, Patil, Vishal Efficacy of cinnamon consumption for reducing blood pressure in adult hypertensive males”, doi: 10.1097/01.hjh.0000748180.50102.97

2. Seyed Mohammad Mousavi, Elmira Karimi, Maryam Hajishafiee, Alireza Milajerdi, Mohammad Reza Amini, Ahmad Esmaillzadeh „Anti-hypertensive effects of cinnamon supplementation in adults: A systematic review and dose-response Meta-analysis of randomized controlled trials”, doi: 10.1080/10408398.2019.1678012

Reklama

Czytaj także:

Woda z cynamonem na odchudzanie

Zalety i wady cynamonu

Cynamon na ziemiórki – jak stosować?