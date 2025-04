Białko w diecie sportowca

Osoby uprawiające sport mają zwiększone zapotrzebowanie na białko, ponieważ podczas wysiłku zużywają więcej białek ustrojowych. Trening powoduje mikrouszkodzenia w mięśniach, a żeby je odbudować, potrzebne są aminokwasy, czyli mniejsze cegiełki budujące białka ustrojowe. Dotyczy to w równym stopniu kobiet, co i mężczyzn, i dlatego panie nie powinny bać się białka. Białko w ciele człowieka jest używane również do budowy kolagenu, odpowiada więc pośrednio za stan ścięgien, chrząstek i więzadeł. I pięknej, jędrnej skóry, o której marzy każda kobieta!

Jakie produkty zawierają białko?

Jeśli jesteś aktywna fizycznie, zadbaj o dostarczanie białka w diecie. Produkty zwierzęce bogate w białko to: mięso, ryby, jaja, mleko i jego przetwory. Dobrymi źródłami białka roślinnego są: orzechy, migdały i nasiona, nasiona roślin strączkowych oraz kasze. Jeśli nie lubisz chrupać orzechów, skuś się na masło orzechowe lub masło migdałowe w 100% składające się z orzechów arachidowych bądź migdałów. Dla osób aktywnych fizycznie najcenniejsze jest tzw. białko pełnowartościowe, czyli tzw. białko kompletne. Jak wskazuje nazwa, takie białko zawiera aminokwasy egzogenne, których organizm sam nie wytwarza, a są dla niego niezbędne i dlatego muszą być dostarczane systematycznie w diecie. Jeśli myślisz o odżywkach białkowych, pamiętaj, że celem suplementacji nie jest zastąpienie białka pochodzącego produktów, lecz jego szybkie uzupełnienie.

Jak uzupełniać białko?

Sposobem na łatwe uzupełnianie białka mogą być białkowe przekąski, po które można sięgać w trakcie wysiłku czy po jego zakończeniu. Baton proteinowy, wafel ryżowy z masłem orzechowym i bananem, koktajl na bazie białka w proszku to sposób na smaczne uzupełnienie białka. Ofertę takich produktów znajdziesz w portfolio firmy Sante pod marką GO ON i GO ON Nutrition. Docenili ją profesjonalni sportowcy: Andrzej Wrona – siatkarz, Patrycja Bereznowska – ultrabiegaczka, Julita Kotecka – biegaczka czy Yared Shegumo – maratończyk. Wybrali oni batony proteinowe GO ON firmy Sante ze względu na zawartość pełnowartościowego białka WPC 80, dobre proporcje w składzie między białkiem i węglowodanami, oraz smak przypominający zwykłego czekoladowego batona. Jeśli potrzebujesz skoncentrowanej dawki pełnowartościowego białka, niezastąpione będą suplementy białkowe GO ON Nutrition. Panie będą nimi zachwycone, ponieważ nie mają metalicznego posmaku i można sporządzać z nimi pyszne koktajle.

Batony białkowe GO ON mają w składzie 20% białka serwatkowego WPC 80 o znakomitej przyswajalności. Zawiera ono unikalny zestaw aminokwasów, m.in. cystynę i metioninę, które są potrzebne organizmowi do wytworzenia glutationu – najważniejszego antyoksydantu, detoksykantu i stymulatora immunologicznego. Dostarczają dawki łatwo dostępnej energii w postaci syropu glukozowego (NIE fruktozowego, NIE fruktozowo-glukozowego). Duet: białko plus węglowodany to sposób na udany trening czy start w zawodach. Batony mają dodatek inuliny, czyli naturalnego prebiotyku o łagodnie słodkim smaku. Są również źródłem błonnika pokarmowego, który jest ważny dla osób aktywnych fizycznie. Każdy sportowiec wie dobrze, że problemy żołądkowe potrafią osłabić organizm. Baton GO ON jest dostępny w czterech smakach: z żurawiną, waniliowy, orzechowy i kakaowy. Można po niego sięgać przed treningiem lub po nim, i o każdej porze dnia, gdy potrzebujemy białkowej i smakowitej przekąski. I idealnie pasuje do damskiej torebki.