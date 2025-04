Nie każdy wie, że prawo zakazuje dodawania cukru do soków owocowych. Cukier, który wymieniony jest w tabeli wartości odżywczych na opakowaniu soku, jest naturalną częścią owocu, z którego powstał sok. Nie należy zatem demonizować cukru w sokach, ale z większą uwagą czytać etykiety i szukać rzetelnych źródeł informacji na temat soków.

Reklama

Jaki cukier zawiera sok?

Należy pamiętać, że cukier jest składnikiem wielu produktów, które spożywamy na co dzień i jest elementem dostarczającym naszemu organizmowi energii potrzebnej do odpowiedniego jego funkcjonowania. Jeśli mowa o soku, to zgodnie z unijnym i krajowym prawodawstwem, producenci mają zakaz dodawania cukru do soków owocowych. Nie wolno też dodawać słodzików, w tym również tych naturalnego pochodzenia, np. glikozydów stewiolowych, czyli tzw. stewii. Sok jest produktem w pełni naturalnym, który otrzymywany jest wyłącznie metodami fizycznymi ze świeżych, chłodzonych lub mrożonych dojrzałych owoców lub warzyw. Produkuje się go w procesie wyciskania, tłoczenia lub przecierania. Należy podkreślić, że cukier, który znajduje się w sokach pochodzi z owoców, z których sok został wyprodukowany. Poza cukrem, te same regulacje prawne, zabraniają dodawania barwników i konserwantów, dlatego barwa i smak soków pochodzi zawsze z owoców i warzyw użytych do ich produkcji.

fot. Fotolia

Co nam powie etykieta

Warto czytać informacje umieszczone na etykietach butelek czy kartonów. Zgodnie z przepisami producenci są zobowiązani do umieszczania na opakowaniu składu danego produktu i wartości odżywczych. Należy pamiętać, że cukier, który widnieje na opakowaniu w tabeli wartości odżywczych np. soku owocowego, to ten sam naturalny cukier i w tej samej ilości, jaki znajdował się w owocach, a nie cukier dodany przez producenta. W związku z tym sok będzie miał podobną wartość kaloryczną do owoców, z których powstał. Warto wiedzieć, że przeciętna wartość energetyczna 100 ml soku wynosi ok. 40 – 50 kcal. Dla przykładu 100 g pomarańczy to ok. 45 kcal, a 100 ml soku pomarańczowego to również ok. 45 kcal.

Sok jako bogactwo witamin i minerałów

Sok owocowy w 90% składa się z wody, witamin, składników mineralnych i fitoskładników. Soki są wyciskane z owoców, krótko po ich zbiorze, co pozwala zachować ich naturalną kompozycję składników odżywczych. Wybrane witaminy obecne w sokach mają różne właściwości, na przykład przeciwutleniające i wspierające odporność. Przykład może stanowić sok pomarańczowy, który zawiera witaminę C, kwas foliowy i potas. Organizm ludzki nie potrafi gromadzić witaminy C, która m.in. wspiera układ odpornościowy, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, a pijąc szklankę pasteryzowanego soku pomarańczowego zabezpieczamy ok. 50% – 60%. dziennego zapotrzebowanie na tą witaminę.

fot. Fotolia

A co na to nauka?

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) należy spożywać 5 posiłków dziennie. Większość spożywanych produktów powinny stanowić warzywa i owoce, a jedną z ich porcji można zastąpić szklanką soku. Badania natomiast sugerują, że konsumenci, którzy piją soki owocowe spożywają również więcej owoców i warzyw, co wpływa na to, że częściej realizują cel, jakim jest spożywanie 5 porcji owoców i warzyw dziennie.

Należy pamiętać, że właściwa dieta jest ważnym elementem dbania o zdrowie. Dieta bogata w warzywa i owoce, w tym ich pochodne takie jak sok, dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych, które korzystnie wpływają na zdrowie, może stanowić ochronę przed infekcjami jak również pomaga w budowaniu odporności. Jak się okazuje, badania również pokazują, że osoby, które piją 100% soki owocowe są zdrowsze – mają lepsze parametry zdrowotne, są szczuplejsze, mają większą wrażliwość na insulinę oraz są mniej narażone na zespół metaboliczny.

Więcej informacji na stronie: Fruitjuicematters.eu (Polska wersja strony w przygotowaniu.)