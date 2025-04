Owocowe mity

Lato to najlepszy czas na owoce. Stragany aż uginają się pod ciężarem malin, truskawek, borówek i jagód. Owoce te nie musiały przejechać tysięcy kilometrów, by trafić do twojej owsianki, naleśnika czy koktajlu owocowego.

Reklama

Jeśli interesujesz się zdrowym odżywianiem i choć raz byłaś na diecie to jestem pewna, że słyszałaś, że:

owoce trzeba ograniczać, bo mają cukry proste,

owoce najlepiej jeść wyłącznie w pierwszej połowie dnia.

W naturze węglowodany (cukry) proste występują wyłącznie w owocach i miodzie, ale eliminować powinnaś przede wszystkim cukier ze słodyczy i napojów!

Owoce a poziom cukru we krwi

Badania naukowe wykazują, że owoce w całości mogą znacząco wpływać na zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu II. Cukrzyca typu II to choroba, która latami może toczyć się niezauważona. Prowadzi do niewydolności nerek, układu krążenia, niszczy system nerwowy i osłabia wzrok.

Naukowcy z Harvard School od Public Health (HSPH) wykazali, że jedzenie owoców, szczególnie borówek, winogron i jabłek jest związane ze mniejszym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu II. Wystarczą 2 porcje tygodniowo, by ryzyko obniżyło się o 23% w porównaniu do osób, które owoce jadają rzadziej niż raz w miesiącu.

Jesteś zaskoczona? Przecież to o winogronach mówi się, że zawierają dużo cukru! Badacze podkreślają przy tym, że należy zastępować soki owocowe całymi owocami, które zawierają błonnik pokarmowy. To właśnie ten składnik sprawia, że owoce nie podnoszą znacząco stężenia cukru we krwi.

Owoce a odchudzanie

Praca opublikowana w British Medical Journal potwierdza wpływ owoców na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Szczególne znaczenie mają owoce o wysokiej zawartości flawonoidów np. borówki, jagody, czereśnie czy truskawki. Codzienne spożywanie 80 g tych owoców pozwala zachować odpowiednią wagę!

Niech to będzie kolejny argument za tym, by cieszyć się owocami nie zastanawiając czy mają wysoką czy niską zawartość cukrów.

Instytut Żywności i Żywienia w najnowszej Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej zaleca minimalne spożycie warzyw i owoców na poziomie 400 g dziennie. Podkreślaj się przy tym, że właściwe proporcje to ¾ warzyw i ¼ owoców.

Jedz owoce nie tylko w sezonie letnim! Jabłka, gruszki i cytrusy zimą sprawdzą się równie dobrze. Jeśli masz możliwość zamrażaj truskawki, borówki, jagody i maliny, by były dostępne przez cały rok!

Źródła:

Harvard School of Public Health. "Eating whole fruits linked to lower risk of Type 2 diabetes." ScienceDaily. ScienceDaily, 29 August 2013.

University of East Anglia, “Flavonoid-rich fruit and vegetables may help weight maintenance”, 27 January, 2016.

W czasie pisania artykułu korzystałam z materiałów edukacyjnych Fundacji Promocji Polskiej Borówki

Przeczytaj także:

Jak komponować jadłospis zgodny z piramidą żywienia?

Czereśnie – tuczą czy odchudzają? Dowiedz się, jak jest naprawdę!

Rozwiewamy mity o arbuzie! Można go, mimo wysokiego indeksu glikemicznego!