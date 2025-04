Spis treści:

To produkt, który powstaje z wydzieliny kwiatostanów palmy kokosowej, dlatego nazywany jest cukrem palmowym. Można spotkać się także z egzotyczną nazwą gula java.

Skład

Cukier kokosowy składem niewiele różni się od zwykłego cukru stołowego. Jego podstawowym składnikiem jest sacharoza, czyli dokładnie ten sam związek, którym słodzisz herbatę. W zależności od odmiany, wieku palmy kokosowej i sposobu pozyskiwania wydzieliny kwiatostanów zawartość sacharozy może wahać się w granicach 70-80%. Pozostałe cukry proste obecne w cukrze kokosowym to glukoza i fruktoza (od 3 do 9%).

To produkt nierafinowany, dlatego w stosunku do białego cukru zawiera więcej składników mineralnych takich jak:

wapń,

cynk,

potas.

Znajdziesz w nim także niewielkie ilości witaminy B1 oraz witaminy C. Warto jednak uświadomić sobie, że wartość odżywcza produktów spożywczych podawana jest na 100 g. Spożywanie tak dużej ilości cukrów prostych w żadnej postaci nie jest wskazane dla zdrowia człowieka.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby ograniczyć spożycie cukrów prostych do 5% całodobowego zapotrzebowania energetycznego.Oznacza to, że kobieta o zapotrzebowaniu na poziomie 2000 kcal może w sumie spożyć 5 łyżeczek cukru ze wszystkich źródeł. Jaką część z tego może stanowić cukier kokosowy? Nie więcej niż 2-3 łyżeczki! Przy takim spożyciu zawartość witamin i minerałów w cukrze palmowym nie będzie miała większego znaczenia.

Cukier kokosowy ma kremowy, lekko brązowy kolor i charakterystyczny kokosowy zapach. Jego smak przypomina karmel, dlatego docenią go wielbiciele wyrafinowanych deserów. Kucharze stosują go także ze względu na jego właściwości kulinarne. Ma on niską temperaturę topnienia, a jednocześnie bardzo wysoką temperaturę spalania, dlatego idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju wypieków.

Cena cukru palmowego zaczyna się od 30 zł za kilogram i dochodzi nawet do 70-80 zł. Dostępny jest on przede wszystkim w stacjonarnych i internetowych sklepach z żywnością ekologiczną.

Cukier kokosowy dostarcza praktycznie tyle samo kalorii (kcal) co cukier biały, czyli około 20 kcal w łyżeczce. Internet aż huczy od stwierdzeń, że produkt ten ma niski indeks glikemiczny, jednak nie potwierdza tego Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Indeks glikemiczny (ig) cukru kokosowego opublikowany na stronie Uniwersytetu w Sydney wynosi 54, podczas gdy indeks glikemiczny sacharozy (cukier stołowy) przyjmuje wartość 68. Różnica nie jest znacząca. W związku z tym cukier palmowy nie jest bezpieczny dla cukrzyków i osób z insulinoopornością. Nie jest to także dobry zamiennik cukru dla osób na diecie odchudzającej.

Cukier kokosowy należy traktować dokładnie tak samo jak biały cukier, a do wszelkich informacji pojawiających się na jego temat warto podchodzić sceptycznie.

