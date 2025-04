Codzienne jedzenie owsianki może dać całkiem dobre efekty, ale nie jest wskazane w przypadku niektórych osób. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie masz jelita, jak przygotujesz i z czym zjesz owsiankę oraz czy owsianka jest jednym z elementów dbania o zdrowie, czy jedynym.

Raczej po zjedzeniu jednej owsianki nie zobaczysz żadnych efektów, jakimi zachwala się płatki owsiane. Do tego konieczne jest regularne ich jedzenie. Dlatego codzienne, czy regularne – np. 4 razy w tygodniu – jadanie płatków owsianych może w dłuższym terminie przełożyć się na korzystne efekty zdrowotne.

Efektem codziennego jedzenia owsianki mogą być:

Dłuższe życie . Płatki owsiane mogą zmniejszać ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych, otyłości i chorób serca. A to główne czynniki, które potrafią znacząco skrócić ludzkie życie.

. Płatki owsiane mogą zmniejszać ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych, otyłości i chorób serca. A to główne czynniki, które potrafią znacząco skrócić ludzkie życie. Lepszy stan zdrowia . Ponieważ płatki owsiane są bogate w przeciwutleniacze, mają potencjał zmniejszania ryzyka rozwoju chorób, których podłożem może być stan zapalny (np. zaburzenia metaboliczne, miażdżyca, otyłość).

. Ponieważ płatki owsiane są bogate w przeciwutleniacze, mają potencjał zmniejszania ryzyka rozwoju chorób, których podłożem może być stan zapalny (np. zaburzenia metaboliczne, miażdżyca, otyłość). Lepsze samopoczucie . Owsianka dostarcza mnóstwa cennych składników, w tym żelaza, magnezu, manganu czy fosforu. Od obecności tych pierwiastków w organizmie zależy jego funkcjonowanie. Im jest ono sprawniejsze, tym lepsze tez ogólne samopoczucie.

. Owsianka dostarcza mnóstwa cennych składników, w tym żelaza, magnezu, manganu czy fosforu. Od obecności tych pierwiastków w organizmie zależy jego funkcjonowanie. Im jest ono sprawniejsze, tym lepsze tez ogólne samopoczucie. Zmniejszenie masy ciała . Sama owsianka nie odchudza, ale obecne w niej białko i błonnik sycą na dłużej, co zmniejsza ryzyko pojadania. A to znakomicie ułatwia odchudzanie.

. Sama owsianka nie odchudza, ale obecne w niej białko i błonnik sycą na dłużej, co zmniejsza ryzyko pojadania. A to znakomicie ułatwia odchudzanie. Zdrowe serce i naczynia krwionośne . Owsianka może pomagać w obniżaniu poziomu cholesterolu, w tym tego złego (LDL). Ponieważ zmniejsza też stany zapalne, pomaga unikać miażdżycy, a więc i zawałów, i udarów.

. Owsianka może pomagać w obniżaniu poziomu cholesterolu, w tym tego złego (LDL). Ponieważ zmniejsza też stany zapalne, pomaga unikać miażdżycy, a więc i zawałów, i udarów. Zdrowe jelita . Płatki owsiane są pożywką dla bakterii jelitowych, a te z kolei warunkują odporność i samopoczucie psychiczne. W dodatku błonnik zawarty w płatkach zmniejsza ryzyko raka jelita grubego.

. Płatki owsiane są pożywką dla bakterii jelitowych, a te z kolei warunkują odporność i samopoczucie psychiczne. W dodatku błonnik zawarty w płatkach zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Prawidłowy poziom cukru we krwi . Owsianka dostarcza zdrowych węglowodanów, które nie powodują gwałtownych wahań poziomu cukru we krwi. Dlatego stabilizują poziom energii i zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy.

. Owsianka dostarcza zdrowych węglowodanów, które nie powodują gwałtownych wahań poziomu cukru we krwi. Dlatego stabilizują poziom energii i zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy. Brak zaparć. Owsianka może pomóc uporać się z zaparciami. Zawarty w niej błonnik stymuluje bowiem ruchy jelita, co ułatwia pasaż treści jelitowej, która nie zalega w „kiszkach”, o ile organizm ma pod dostatkiem wody.

Jak widzisz, codzienne jedzenie owsianki może bardzo korzystnie wpłynąć na twoje zdrowie i samopoczucie. Lecz na niektóre efekty trzeba będzie czekać latami (może dzięki owsiance zatańczysz na weselu wnuków), inne mogą pojawić się szybciej (2-3 dni i po zaparciu).

Czy jedząc owsiankę codziennie można schudnąć?

Dla kaloryczności posiłku, a więc i dla figury, ważne jest, z czym ją przygotujesz. Czy będzie szykowana na mleku, napoju roślinnym czy wodzie. Czy zjesz ją z owocami, cukrem czy miodem, a może słodzikiem? Czy dodasz do niej nutellę, kakao, a może masło orzechowe lub orzechy i nasiona? To wszystko ma znaczenie, tak samo jak wielkość owsianki. Bo choć potrawa ta uznawana jest za dobrą alternatywę dla kanapek z białego pieczywa, czy słodkich płatków śniadaniowych, to duża i „bogata” owsianka, będzie prawdziwą bombą kaloryczną i może wręcz przyczynić się do tycia.

W dodatku znaczenie ma nie tylko kaloryczność samej owsianki, ale przede wszystkim – kaloryczność całego menu. Można bowiem jadać „chudą” owsiankę, ale przez resztę dnia jeść za dużo lub zbyt kalorycznie, aby schudnąć. Dlatego owsianka na odchudzanie – tak, ale jako element całe diety odchudzającej.

fot. Efekty codziennego jedzenia owsianki/ Adobe Stock, samael334

Wiele osób, które postanawiają jeść codziennie płatki owsiane np. na śniadanie, nie myśli o tym, że taka zmiana nawyku może też wywołać efekty niepożądane.

Najmniej groźnym z efektów codziennego jedzenia owsianki mogą być zaparcia. Przytrafiają się najczęściej osobom, które z dnia na dzień zwiększyły drastycznie ilość błonnika w diecie. Czasami pojawiaj się także wtedy, gdy przy diecie bogatej w błonnik spożywa się zbyt mało wody. Dlatego jedząc codziennie płatki owsiane, które dostarczają sporo błonnika, warto zadbać o odpowiednie nawadnianie organizmu, aby błonnik nie „zakorkował” jelit.

U niektórych osób przy większym spożyciu błonnika mogą wystąpić gazy, które są skutkiem obecności w płatkach owsianych błonnika, skrobi i glukozy. Są one pożywką dla bakterii jelitowych, które te gazy wytwarzają, trawiąc te substancje odżywcze. Zazwyczaj jest to efekt uboczny przemijający. Można też mu zaradzić, stopniowo wprowadzając płatki owsiane czy inne wysoko błonnikowe produkty do diety.

Innym, poważniejszym efektem codziennego jedzenia owsianki może okazać się… zatrucie chemikaliami używanymi w rolnictwie. Na takie zagrożenie wskazuje badanie z lutego 2024 roku. Naukowcy odkryli, że płatki owsiane i inne produkty z owsa w USA są w ok. 90% skażone chlormekwatem, środkiem stosowanym do ochrony upraw. Substancja ta zaburza funkcje reprodukcyjne, niekorzystnie wpływa na rozwój zwierząt i może być szkodliwa dla ludzi.

Czy i jakie pozostałości po środkach ochrony roślin są też w naszych polskich płatkach owsianych? Niestety, tego wiemy. Wiemy natomiast, że kumulowanie się w organizmie szkodliwych substancji nie jest korzystne dla zdrowia. Dlatego: płatki owsiane – tak, ale dieta owsiankowa to może być już przesada.

Tak, można, ale ważne jest, aby była ona integralnym elementem zdrowego menu. Jeśli myślisz, że jadając codziennie owsiankę i folgując sobie przy pozostałych posiłkach można liczyć na dobre efekty, to się mylisz. Jeden zdrowy posiłek w ciągu dnia to za mało, żeby dbać o zdrowie czy figurę.

Dla efektów ważne jest też, jak przygotujesz owsiankę i z czym ją zjesz. Np. zbyt długie gotowanie owsianki podnosi jej indeks glikemiczny. Dlatego najlepiej gotować ją dość krótko lub przygotowywać tzw. nocną owsiankę, która jedynie „namacza” płatki.

Kto nie powinien jeść płatków owsianych?

To prawda, że płatki owsiane zawierają puryny, kwas fitynowy, że ograniczają wchłanianie wapnia. Ale to nie znaczy, że płatki owsiane szkodzą. Prawdą natomiast jest, że w niektórych przypadkach należy ograniczyć ilość spożywanych płatków owsianych lub z nich zrezygnować, najlepiej po konsultacji z lekarzem.

Codzienne jedzenie owsianki to może nie być dobry pomysł:

gdy masz nietolerancję owsa,

kiedy chorujesz na kamicę nerkową,

gdy stosujesz dietę ubogoresztkową,

przy niektórych chorobach układu pokarmowego.

