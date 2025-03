Na kaca najlepiej zjeść posiłek, który dostarczy elektrolitów, kalorii i witamin antyoksydacyjnych. Postaraj się zjeść cokolowiek - chodzi raczej o niewielką porcję, a nie o byle co - nawet jeśli czujesz się źle przez zatrucie alkoholowe. Kac minie znacznie szybciej, jeśli dostarczysz organizmowi niezbędnych do regeneracji składników. Naprawdę!

Reklama

Spis treści:

Jeśli masz kaca, możesz skorzystać z poręcznej listy pokarmów, które warto zjeść. W dalszej części artykułu wytłumaczymy, dlaczego akurat te produkty znalazły się na liście.

Na kaca najlepiej zjeść lub wypić:

jajka w różnej postaci,

awokado,

mięso i zamienniki mięsa bogate w białko,

rosół, ramen i inne zupy na bulionie;

owsiankę,

pomarańcze,

miód,

sok pomidorowy,

bataty,

szparagi i karczochy,

chrupki kukurydziane lub krakersy,

banany,

arbuza.

Jajecznica na kaca

Jajka są bogate w cysteinę, aminokwas (składnik białka), który jest konieczny do produkcji glutationu. Glutation to antyoksydant produkowany przez organizm ludzki, który bierze udział w wielu przemianach metabolicznych.

Glutation przyczynia się między innymi właśnie do usuwania z organizmu alkoholu i produktów powstających w wyniku jego przemiany. Glutation można dostarczać do organizmu z zewnątrz, albo spożywać składniki niezbędne do jego wytwarzania przez organizm (np. wspomnianą cysteinę).

Na kaca zjedz więc jajka w formie, która ci pasuje. Jeśli odczuwasz duże mdłości, najlepiej sprawdzi się lekka jajecznica na parze lub jajko na miękko. Smażone jajka mogą tylko spotęgować twoje dolegliwości pokarmowe.

fot. Szakszuka na kaca/ Adobe Stock, fahrwasser

Awokado na kaca

Awokado to owoc bogaty w potas, jeden z kluczowych dla organizmu elektrolitów. Jeśli masz kaca, musisz szukać dobrych źródeł potasu z pożywiania, by uzupełnić ten minerał. Oprócz tego awokado jest lekkostrawne, a jednocześnie dość kaloryczne.

Niektóre badania wykazały, że w awokado znajdują się cząsteczki działające ochronnie na wątrobę. Alkohol uszkadza i nadwyręża ten narząd, zjedzenie awokado na kaca może być więc dobrym pomysłem także z tego powodu. Pamiętaj jednak o tym, że są pewne przeciwwskazania do jedzenia awokado.

Mięso na kaca

Nie da się ukryć, posiłek zawierający mięso, to doskonały posiłek na kaca. Alkohol utrudnia wchłanianie wielu aminokwasów (składników białka). Nadużywanie alkoholu często prowadzi do niedoborów białkowych właśnie z tego powodu.

Posiłek na kaca powinien więc uzupełniać aminokwasy, czyli być dobrym źródłem białka. Ten warunek zdecydowanie spełnia mięso, a do tego jest ono źródłem omówionego już glutationu.

Oczywiście istnieją źródła białka inne niż mięso i one także polecane są w posiłku na kaca. Wegetarianie mogą zjeść np. nabiał, rośliny strączkowe, tofu lub inne roślinne zamienniki mięsa.

Rosół na kaca

Rosół to klasyczny posiłek na kaca, o którym wiedzą chyba wszyscy. Jedzenie rosołu, ramenu lub innej zupy na bulionie przy zatruciu alkoholowym ma swoje uzasadnienie.

Wszystkie te zupy to przede wszystkim dobre nawodnienie. Dzięki sporej zawartości soli, czyli sodu (i innych elektrolitów), woda spożyta w formie zupy dobrze się wchłania i jest zatrzymywana przez organizm. W wielu innych przypadkach to wada, ale jeśli masz kaca, powinno zależeć ci na zatrzymaniu płynów, a nie pozbyciu się wody z organizmu.

fot. Ramen dobry na kaca/ Adobe Stock, leonardovillasis

Owsianka na kaca

Owsianka to zdrowy posiłek dobry zarówno na odchudzanie, jak i na kaca. Przeciwwskazania do jedzenia płatków owsianych nie są szerokie, przez co owsianka jest naprawdę uniwersalna.

Owsianka na kaca przede wszystkim rozgrzewa, dodaje energii, dostarcza węglowodanów i stabilizuje poziom cukru we krwi, który jest często zaburzony po spożyciu alkoholu.

Pomarańcze i sok pomarańczowy na kaca

Sok pomarańczowy i ogólnie: świeże soki owocowe, są bardzo dobre na kaca. Pomarańcze to przede wszystkim wysoka dawka łatwej do spożycia witaminy C - naturalnej witaminy antyoksydacyjnej.

Witamina C na kaca jest ważna dlatego, że sama ochrania komórki przed uszkodzeniem, ale też zapobiega wyczerpaniu glutationu. Najważniejszego przy zatruciu alkoholowym enzymu.

Miód na kaca

Woda z sokiem z cytryny i miodem to zdecydowanie dobry wybór na kaca. Miód ma skład bardzo podobny do cukru: to głównie fruktoza i glukoza w łatwoprzyswajalnej formie. Przy wystąpieniu kaca, bardzo często zaburzone są poziomy glukozy we krwi. Najczęściej występuje spadek cukru. Wypicie napoju z miodem pozwala na szybkie podbicie cukru we krwi, co jest w tym wypadku zaletą.

fot. Woda z miodem i cytryną na kaca/ Adobe Stock, Stanislav Ostranitsa

Sok pomidorowy na kaca

Sok pomidorowy nawodni cię w przypadku kaca szybciej, niż woda. Sok pomidorowy zawiera potas, sód i inne elektrolity. Poza tym pomidory zawierają wiele cennych antyoksydantów ochraniających wątrobę przed uszkodzeniami. Spożywanie pomidorów i przetworów pomidorowych może więc pozbyć się części niekorzystnych efektów wynikających z konsumpcji alkoholu.

fot. Sok pomidorowy na kaca/ Adobe Stock, Atlas

Bataty na kaca

Bataty to nieocenione źródło:

witaminy A,

magnezu,

potasu.

Zawartość tych składników czyni je idealnym pokarmem na kaca. Możesz jeść bataty gotowane, upiec je i podać w formie frytek, lub dodać do zupy, lub potrawki.

Szparagi i karczochy na kaca

Szparagi i karczochy to nie tylko znane afrodyzjaki. Kilka niewielkich badań wykazało, że te delikatne warzywa zawierają związki, które ochraniają wątrobę. Są też pewne przesłanki, że warzywa te wspierają i przyspieszają metabolizm alkoholu. Ze szparagów możesz przygotować zupę, zjeść je razem z jajecznicą lub dodać do sałatki. Przygotowanie karczochów jest trochę trudniejsze, ale warte wysiłku, jeśli masz na to czas.

Chrupki kukurydziane, krakersy i lekkie słone przekąski

Jeśli w trakcie kaca masz ochotę na słone jedzenie, prawdopodobnie masz problem z odwodnieniem. Niewielka porcja krakersów, chrupek kukurydzianych, sucharków i podobnych, lekkich (nie smażonych!) słonych przekąsek może być w tym wypadku dobrym wyborem. Pozwolą zatrzymać wodę w organizmie, ale też dostarczą prostych węglowodanów na podwyższenie cukru we krwi. Pamiętaj, żeby jednocześnie pić dużo wody.

fot. Krakersy z awokado na kaca/ Adobe Stock, nerudol

Banany na kaca

Banany są polecane na kaca ze względu na dwa główne aspekty: dostarczają dużo potasu i są prostym źródłem węglowodanów. Banany są stosunkowo kaloryczne w porównaniu do innych owoców, ale to w przypadku kaca zaleta. To dawka energii i elektrolitów.

Arbuz na kaca

Jeśli masz możliwość zjedzenia arbuza na kaca, skrócisz sobie okres cierpienia. Arbuz składa się w większości z wody, do tego świetnie nawadnia przez obecność elektrolitów. Jego dodatkową zaletą jest zawartość L-cytruliny, która poprawia przepływ krwi i przyspiesza jej oczyszczanie.

W czasie kaca należy unikać produktów, które mogą dodatkowo obciążać organizm, drażnić żołądek lub pogarszać samopoczucie. Oto lista takich produktów i powody, dlaczego warto ich nie jeść na kaca:

Tłuste i smażone potrawy : frytki, hamburgery, smażone mięso, jajka na bekonie. Potrawy te są ciężkostrawne i mogą nasilić nudności oraz refluks żołądkowy. Alkohol już obciążył wątrobę, a tłuszcze wymagają jej intensywnej pracy do trawienia.

: frytki, hamburgery, smażone mięso, jajka na bekonie. Potrawy te są ciężkostrawne i mogą nasilić nudności oraz refluks żołądkowy. Alkohol już obciążył wątrobę, a tłuszcze wymagają jej intensywnej pracy do trawienia. Bardzo ostre przyprawy : chili, papryczki jalapeño, ostre sosy. Ostre przyprawy podrażniają błonę śluzową żołądka, co może prowadzić do bólu brzucha i nasilenia zgagi.

: chili, papryczki jalapeño, ostre sosy. Ostre przyprawy podrażniają błonę śluzową żołądka, co może prowadzić do bólu brzucha i nasilenia zgagi. Słodycze i produkty wysokocukrow e: ciasta, ciasteczka, czekolada, napoje gazowane. Nagły wzrost poziomu cukru we krwi może prowadzić do uczucia osłabienia, gdy cukier szybko spadnie. Duża ilość cukru może zwiększyć uczucie zmęczenia i pogłębić odwodnienie.

e: ciasta, ciasteczka, czekolada, napoje gazowane. Nagły wzrost poziomu cukru we krwi może prowadzić do uczucia osłabienia, gdy cukier szybko spadnie. Duża ilość cukru może zwiększyć uczucie zmęczenia i pogłębić odwodnienie. Nabiał : mleko, śmietana, ser, jogurty. Nabiał jest trudniejszy do strawienia, zwłaszcza gdy żołądek jest podrażniony. Może powodować uczucie ciężkości i mdłości.

: mleko, śmietana, ser, jogurty. Nabiał jest trudniejszy do strawienia, zwłaszcza gdy żołądek jest podrażniony. Może powodować uczucie ciężkości i mdłości. Przetworzona żywność : chipsy, fast foody, dania instant. Zawierają dużo soli, co może pogłębić odwodnienie. Z klei dodatki chemiczne i konserwanty mogą podrażnić układ pokarmowy.

: chipsy, fast foody, dania instant. Zawierają dużo soli, co może pogłębić odwodnienie. Z klei dodatki chemiczne i konserwanty mogą podrażnić układ pokarmowy. Kawa i napoje energetyczne . Kofeina może nasilić odwodnienie, ponieważ działa moczopędnie, drażni żołądek i może powodować nerwowość oraz wzmożone tętno.

. Kofeina może nasilić odwodnienie, ponieważ działa moczopędnie, drażni żołądek i może powodować nerwowość oraz wzmożone tętno. Alkohol ("klin") . Spożywanie kolejnej dawki alkoholu pogłębia odwodnienie i utrudnia regenerację organizmu. Choć chwilowo może złagodzić objawy, finalnie obciąża wątrobę i wydłuża czas dochodzenia do zdrowia.

. Spożywanie kolejnej dawki alkoholu pogłębia odwodnienie i utrudnia regenerację organizmu. Choć chwilowo może złagodzić objawy, finalnie obciąża wątrobę i wydłuża czas dochodzenia do zdrowia. Produkty gazotwórcze : fasola, brokuły, kapusta, napoje gazowane. Mogą powodować wzdęcia i dyskomfort w przewodzie pokarmowym, co pogarsza samopoczucie.

: fasola, brokuły, kapusta, napoje gazowane. Mogą powodować wzdęcia i dyskomfort w przewodzie pokarmowym, co pogarsza samopoczucie. Surowe warzywa. Mogą być trudne do strawienia dla osłabionego żołądka, powodując uczucie ciężkości i ból brzucha.

Różnorodne produkty pomagają na kaca od różnych stron. Role posiłku na kaca to:

uzupełnienie elektrolitów,

dostarczenie wody i płynów odwodnionemu organizmowi,

dostarczenie energii w postaci kalorii,

stabilizacja poziomu cukru we krwi,

zapobieganie mdłościom,

dostarczenie antyoksydacyjnych witamin i innych cząsteczek ochraniającym komórki przed uszkodzeniami;

uzupełnienie straconych rezerw glutationu, który wspiera metabolizm alkoholu;

ułatwienie pozbywania się toksycznych produktów przemiany materii.

Skąd się bierze kac?

Kac to reakcja organizmu na zbyt dużo dostarczonego alkoholu. Najczęstsze objawy kaca to:

zmęczenie,

mdłości,

drażliwość,

suchość w ustach,

zawroty głowy,

bóle głowy.

Dokładny proces powstawania kaca nie jest dobrze zrozumiały. Wiadomo, że znane objawy pojawiają się na skutek miksu odpowiedzi hormonalnej i odpornościowej organizmu na większą dawkę alkoholu. Oczywistym skutkiem kaca jest odwodnienie, a wiele objawów jest powiązane właśnie z utratą wody.

Choć kac to dość powszechne zjawisko, wciąż nie ma jednego skutecznego sposobu na kaca. Naukowcy traktują jednak tę przypadłość dość poważnie i niejednokrotnie podejmowali próby odkrycia lekarstwa na kaca. Mimo wielu przeprowadzonych badań, za najskuteczniejsze metody uznaje się:

abstynencję i powstrzymywanie się od nadmiernego spożycia alkoholu;

i powstrzymywanie się od nadmiernego spożycia alkoholu; picie wody w trakcie konsumpcji alkoholu.

Lepiej zapobiegać niż leczyć, to szczególnie istotne w przypadku kaca. Jeśli jednak już dla ciebie za późno, możesz ratować się odpowiednim komponowaniem posiłków.

Aby uniknąć wymiotów, należy sięgnąć po delikatne, łatwostrawne produkty, które wspomogą regenerację organizmu i nie podrażnią żołądka.

Przed sięgnięciem po posiłek ważne jest uzupełnienie płynów, ponieważ odwodnienie jest jednym z głównych powodów złego samopoczucia po alkoholu.

Co pić:

Woda z cytryną – nawadnia i wspomaga wątrobę.

– nawadnia i wspomaga wątrobę. Elektrolity (np. napoje izotoniczne lub woda kokosowa) – uzupełniają minerały takie jak potas, sód i magnez.

(np. napoje izotoniczne lub woda kokosowa) – uzupełniają minerały takie jak potas, sód i magnez. Słaba herbata imbirowa – działa przeciwwymiotnie i łagodzi podrażnienia żołądka.

Co jeść, żeby uniknąć wymiotów:

Banan . Zawiera potas i magnez oraz naturalne cukry, które dostarczają energii. Jego miękka konsystencja jest łagodna dla żołądka.

. Zawiera potas i magnez oraz naturalne cukry, które dostarczają energii. Jego miękka konsystencja jest łagodna dla żołądka. Suchary, krakersy, ryżowe wafelki . Wchłaniają nadmiar kwasu żołądkowego, zmniejszając nudności.

. Wchłaniają nadmiar kwasu żołądkowego, zmniejszając nudności. Owsianka na wodzie . Owsianka nie jest ciężkostrawna, a jednocześnie dostarcza błonnika, który reguluje układ trawienny. Można dodać łyżeczkę miodu dla energii.

. Owsianka nie jest ciężkostrawna, a jednocześnie dostarcza błonnika, który reguluje układ trawienny. Można dodać łyżeczkę miodu dla energii. Zupa warzywna (klarowna). Zawiera elektrolity i płyny wspomagające nawadnianie organizmu.

Produkty przeciwdziałające nudnościom:

Imbir (np. w formie herbaty lub starty do posiłku). Działa przeciwwymiotnie i łagodzi stany zapalne w przewodzie pokarmowym.

(np. w formie herbaty lub starty do posiłku). Działa przeciwwymiotnie i łagodzi stany zapalne w przewodzie pokarmowym. Jabłko (starte, pieczone, mus jabłkowy). Jest łatwostrawne, a błonnik pomaga regulować żołądek.

Unikaj:

Ciężkostrawnych, tłustych i smażonych potraw (np. fast foodów, smażonych jajek), które mogą nasilić nudności.

(np. fast foodów, smażonych jajek), które mogą nasilić nudności. Mlecznych produktów, które mogą obciążyć żołądek i sprowokować wymioty.

Po wymiotach organizm jest odwodniony, a żołądek nadwrażliwy. Jedzenie powinno być delikatne, stopniowo wprowadzane.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić płyny i elektrolity:

Woda z solą i cukrem : w proporcji 1 łyżeczka soli i 2 łyżeczki cukru na litr wody.

: w proporcji 1 łyżeczka soli i 2 łyżeczki cukru na litr wody. Bulion warzywny lub rosół : wspomaga regenerację dzięki elektrolitom i soli.

: wspomaga regenerację dzięki elektrolitom i soli. Woda kokosowa: naturalne źródło potasu.

Etap 1: Delikatne pokarmy płynne i półpłynne

Kisiel na wodzie . Osłania błonę śluzową żołądka i działa łagodząco.

. Osłania błonę śluzową żołądka i działa łagodząco. Zupa krem z marchwi . Lekkostrawna, dostarcza witamin i pomaga w odbudowie energii.

. Lekkostrawna, dostarcza witamin i pomaga w odbudowie energii. Gotowany ryż na wodzie. Wchłania nadmiar kwasów żołądkowych i stabilizuje układ trawienny.

Etap 2: Produkty półstałe i lekkostrawne

Puree z ziemniaków (bez masła i mleka). Łagodny posiłek o neutralnym smaku, dostarcza węglowodanów.

(bez masła i mleka). Łagodny posiłek o neutralnym smaku, dostarcza węglowodanów. Banan lub starte jabłko . Naturalne cukry wspierają regenerację, a błonnik reguluje pracę jelit.

. Naturalne cukry wspierają regenerację, a błonnik reguluje pracę jelit. Kanapka z suchym pieczywem i awokado. Awokado dostarcza zdrowych tłuszczów i potasu.

Po uspokojeniu się żołądka – regeneracja

Gdy nudności ustąpią, warto wprowadzić lekkie posiłki z dodatkiem białka i witamin:

Omlet z białek jaj : lekkostrawne źródło białka bez tłuszczu.

: lekkostrawne źródło białka bez tłuszczu. Gotowane warzywa na parze (marchew, cukinia): wzbogacają dietę w witaminy i minerały.

(marchew, cukinia): wzbogacają dietę w witaminy i minerały. Ryż z kurczakiem (gotowany lub pieczony): wprowadza białko i lekkostrawne węglowodany.

Czego unikać na kaca po wymiotach:

Mocnej kawy : podrażnia błonę śluzową żołądka.

: podrażnia błonę śluzową żołądka. Soków cytrusowych : mogą powodować zgagę i podrażniać żołądek.

: mogą powodować zgagę i podrażniać żołądek. Słodyczy i czekolady : nadmiar cukru obciąża organizm.

: nadmiar cukru obciąża organizm. Tłustych i smażonych potraw: są ciężkostrawne i mogą wywołać kolejne nudności.

Wiesz już jakie mechanizmy stoją za wymienionymi produktami i co czyni je jedzeniem dobrym na kaca. Skorzystaj z propozycji posiłków, które korzystają z wymienionych produktów. Na kaca najlepiej zjedz:

jajecznicę na parze z awokado i pomidorami;

z awokado i pomidorami; owsiankę z bananem, miodem i borówkami;

smoothie owocowe z pomarańczy, banana i awokado;

z pomarańczy, banana i awokado; spaghetti z mięsem wieprzowym i passatą pomidorową;

klasyczny rosół z makaronem;

ramen z dodatkiem jajka i mięsem wołowym;

i mięsem wołowym; guacamole z awokado z krakersami;

jajecznicę ze szparagami;

buudha bowl z fasolą, batatami i mango;

frytki z batatów z sosem jogurtowym;

z sosem jogurtowym; szakszukę z jajek, papryki i pomidorów z puszki;

koktajl z kefiru, banana i arbuza;

duszoną pierś z kurczaka w sosie pomidorowym z drobną kaszą;

w sosie pomidorowym z drobną kaszą; owsiankę z arbuzem;

potrawkę z batatów i mielonego mięsa wołowego w sosie pomidorowym.

fot. Buddha bowl na kaca/ Adobe Stock, bit24

Źródła:

1. Pittler MH, Verster JC, Ernst E. Interventions for preventing or treating alcohol hangover: systematic review of randomised controlled trials. BMJ. 2005 Dec 24;331(7531):1515-8. doi: 10.1136/bmj.331.7531.1515. PMID: 16373736; PMCID: PMC1322250.

2. Kawagishi H, Fukumoto Y, Hatakeyama M, He P, Arimoto H, Matsuzawa T, Arimoto Y, Suganuma H, Inakuma T, Sugiyama K. Liver injury suppressing compounds from avocado (Persea americana). J Agric Food Chem. 2001 May;49(5):2215-21. doi: 10.1021/jf0015120. PMID: 11368579.

Artykuł pierwotnie opublikowano 4.02.2022 r.

Reklama

Czytaj także:

Alkohol a gluten - jaki alkohol można pić przy nietolerancji glutenu?

Jak szybko wytrzeźwieć? Oto najskuteczniejsza metoda

Najlepszy i najgorszy alkohol na diecie. Kaloryczność alkoholi i sprawdzone sposoby na jej zmniejszenie