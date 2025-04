fot. Fotolia

Czy każdy sok owocowy ma 100% wsad owocowy?



Każdy sok owocowy i pomidorowy (zarówno NFC, tzw. bezpośredni, oraz sok odtworzony z soku zagęszczonego) zgodnie z przepisami prawa musi zawierać 100% wsad owocowy lub pomidorowy. Soki warzywne z wyjątkiem pomidorowego oraz soki owocowo-warzywne z uwagi na gęstą przecierową konsystencje mogą charakteryzować się niższym wsadem.

Czy sok lub sok 100% może zawierać jakieś dodatki?



Zarówno „soki”, jak i „soki 100%” to produkty w pełni naturalne. „Sok 100%” nie może zawierać żadnych dodatków. To produkt, który w pełni składa się z owoców lub warzyw, z których został wykonany. Natomiast „soki” mogą zawierać nieliczne dopuszczalne prawem dodatki, takie jak witaminy, sole mineralne, soki pomidorowe przyprawy i aromatyczne zioła, a w przypadku soków warzywnych i owocowo-warzywnych (z wyjątkiem soku pomidorowego) również cukier, sól i różne przyprawy.

Czy „sok” lub „sok 100%” zawiera cukier?



We wszystkich sokach owocowych i pomidorowych znajduje się cukier, ale tylko ten, który znajdował się w owocu lub warzywie, z którego sok został wykonany. W sokach tych nie ma żadnych dodanych cukrów, ponieważ zgodnie z prawem* nie wolno dodawać cukru do soków owocowych i pomidorowych. Soki 100% nie mogą też zawierać żadnych dodatków i składają się tylko z owocu i warzywa, z którego zostały wykonane. Niewielkie ilości cukru mogą zostać natomiast dodane do soków warzywnych i owocowo-warzywnych (z wyjątkiem soków pomidorowych).

*Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/WE z dnia 19 kwietnia 2012 r. odnosząca się do soków owocowych oraz (polskie) Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 327)

Czy „sok” lub „sok 100%” zawiera barwniki?



Nie, bo zgodnie z prawem „sok” to produkt w pełni naturalny, do którego zabronione jest dodawanie substancji konserwujących, barwników, aromatów innych niż z owoców lub warzyw, z których sok jest wyprodukowany. Barwa soku pochodzi zawsze z owoców i warzyw, z których sok został wyprodukowany. Jeżeli produkt zawiera dodane barwniki, to nie jest to „sok” i nie może się tak nazywać. Nie należy generalizować pojęcia „sok” na wszystkie produkty o smaku owoców lub warzyw, bo zgodnie z prawem „sok” to produkt w pełni naturalny. Jego jakość handlowa powinna spełniać wymogi obowiązującego prawodawstwa.

Czy „sok” lub „sok 100%” zawiera konserwanty?



Nie, bo zgodnie z prawem „sok” to produkt w pełni naturalny, do którego zabronione jest dodawanie substancji konserwujących. Jeżeli produkt zawiera substancje konserwujące, to nie jest to „sok” i nie może się tak nazywać. Nie należy generalizować pojęcia „sok” na wszystkie produkty o smaku owoców lub warzyw, bo zgodnie z prawem „sok” to produkt w pełni naturalny, a jego dłuższy czas przydatności do spożycia osiąga się w wyniku procesu pasteryzacji. To proces w pełni bezpieczny i naturalny, bo polega tylko na gwałtownym podniesieniu temperatury produktów i szybkim jego schłodzeniu i jest bardzo podobnym procesem do tego, który czasem sami stosowany jest w domu podczas robienia przetworów na zimę. W żadnym wypadku pasteryzacja nie oznacza, że do soków dodawane są konserwanty, ponieważ jest to zabronione przepisami prawa.

Czy „sok” lub „sok 100%” zawiera sztuczne substancje słodzące?



Nie, bo zgodnie z prawem* „sok” to produkt w pełni naturalny, do którego zabronione jest dodawanie substancji słodzących (tzw. słodzików). Jeżeli produkt zawiera takie substancje, to nie jest to „sok” i nie może się tak nazywać.

Czy „sok” lub „sok 100%” zawiera syrop glukozowo-fruktozowy?



Syrop glukozowo-fruktozowy nie może być i nie jest dodawany do „soków owocowych”, pomidorowych i „soków 100%”. Chociaż syrop glukozowo-fruktozowy to produkt w pełni bezpieczny i dobrze sprawdza się w innych produktach spożywczych, to z pewnością nie znajdziemy go w „sokach owocowych”, pomidorowych i „sokach 100%”. Do soków warzywnych i warzywno-owocowych, z wyjątkiem soku pomidorowego, można dodawać cukry, które zawsze muszą być deklarowane w składzie soku.

Czy „sok” lub „sok 100%” zawiera syntetyczne aromaty?



Nie, bo zgodnie z prawem „sok” to produkt w pełni naturalny, do którego zabronione jest dodawanie aromatów innych niż z owoców lub warzyw, z których sok jest wyprodukowany. Jeżeli produkt zawiera syntetyczne aromaty, to nie jest to „sok” i nie może się tak nazywać.

Czy do „soku” lub „soku 100%” dodawany jest cukier?



Cukru nie wolno dodawać do żadnych soków owocowych, soków pomidorowych ani do soków 100%. Od grudnia 2011 roku ta praktyka została usankcjonowana przez Parlament Europejski*. Od 28 października 2013 roku cukru nie wolno dodawać do żadnych soków owocowych oraz soków pomidorowych wprowadzanych do obrotu. Dodawanie cukru do soków owocowych byłoby złamaniem prawa. Cukier może być natomiast dodany do soków warzywnych i warzywno-owocowych celem poprawy ich smaku.

Źródło: materiały prasowe fleishmanhillard/mn