Martwisz się, bo nie wiesz, co jeść zamiast chleba? Niepotrzebnie. Pieczywo możesz zastąpić na wiele różnych sposobów. Podpowiemy ci, czym w łatwy sposób zastąpić kromki pieczywa, ale też podamy kilka przepisów na zamienniki chleba do przygotowania w domu.

Reklama

Spis treści:

W dobrej jakości chlebie nie ma nic złego. Wybieraj pieczywo o jak najprostszym składzie z mąki razowej, wody, zakwasu, soli i ziaren. Kromka razowego chleba żytniego waży 35 g, dostarcza 75 kcal i jest dobrym źródłem korzystnych węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego i witamin z gr. B. Co spożywać zamiast chleba pszennego? Właśnie chleb żytni, a najlepiej żytni razowy.

Dieta niskowęglowodanowa - co jeść zamiast chleba?

Wiele osób chce ograniczyć spożycie chleba, gdyż chce zastosować dietę niskowęglowodanową. Jeśli będzie ona odpowiednio przeprowadzona, może być zdrowa i stanowić sposób na odchudzanie. Pamiętaj jednak, że chleb nie jest odpowiedzialny za tycie i nie musisz się go pozbywać z diety. Natomiast warto sięgać wtedy po pieczywo razowe — bogatsze w błonnik, bardziej sycące i dostarczające więcej cennych mikroelementów. Nie zmienia to faktu, że w diecie niskowęglowodanowej nie ma miejsca na znaczące porcje pieczywa. Wtedy warto skorzystać z naszych niezbożowych zamienników pieczywa - propozycje niżej.

Co jeść zamiast chleba w diecie keto?

Dieta ketogeniczna nie pozwala na jedzenie tradycyjnego chleba i żadnych innych węglowodanowych zamienników. Co najczęściej je się zamiast chleba na diecie keto? Specjalny keto chleb lub keto wrapy.

Dieta bezglutenowa - dieta bez chleba?

Trzecim częstym powodem ograniczania spożycia chleba, jest konieczność stosowania diety bezglutenowej. Osoby z celiakią mogą jednak jeść chleb bezglutenowy oraz wszelkie bezglutenowe zamienniki pieczywa — sprawdź nasze propozycje na 6 zamienników chleba bez glutenu.

Co jeść zamiast chleba dla urozmaicenia

Czwarty powód szukania zamienników chleba, to po prostu chęć wprowadzenia odmiany w jadłospisie. Jeśli nie szukasz przepisów niskowęglowodanowych, możesz, zamiast chleba jeść w podobny sposób:

tortille,

placki np. placki z cukinii,

naleśniki,

grzanki,

omlety,

chlebki naan.

Polacy mają ogromną słabość do kanapek, bo są szybkie w przygotowaniu. Prawda jest taka, że nie wymagają pieczywa. Można jeść „alternatywne kanapki” bez chleba. Spróbuj tych zamienników pieczywa, by zwiększyć różnorodność w swojej diecie. Nasze propozycje pozwalają na równie szybkie przygotowanie posiłku.

Poniżej najlepsze zamienniki pieczywa, czyli 6 pomysłów, które można w łatwy sposób wykorzystać, aby nie jeść chleba przy nietolerancji glutenu.

Batat to lekko słodkie warzywo, które ma bardzo dużo przeciwstarzeniowego beta-karotenu. Bataty są zazwyczaj dość duże i pokrojone w plasterki, mogą zastępować w chleb. Wystarczy, że dzień wcześniej obrane warzywa upieczesz z niewielkim dodatkiem oliwy z oliwek, soli, pieprzu i ziół.

Upieczony batat stanowi doskonałą podstawę. Możesz go posmarować lub wyłożyć na niego dodatki bezpośrednio.

fot. Batat z awokado i jajkiem/ Adobe Sotck, Jenifoto

Co jeść zamiast chleba i bułek: pieczarki portobello

Duże pieczarki portobello to fantastyczny zamiennik bułki do burgera. Jedna sztuka ma zaledwie 31 kcal i jest źródłem selenu, miedzi oraz błonnika pokarmowego. Jeśli chcesz jej użyć zamiast pieczywa, wystarczy, że ugrillujesz pieczarkę z niewielkim dodatkiem oleju rzepakowego na patelni grillowej lub grillu elektrycznym.

Włóż do środka burgera wołowego, grillowanego kurczaka lub kotleta sojowego. Możesz też posmarować pieczarki kremowym serkiem i dodać wybrane dodatki.

fot. Pieczarki z serkiem kremowym, szynką i miętą/ Adobe Stock, alex9500

Papier ryżowy zamiast tortilli

Arkusz papieru ryżowego ma zaledwie 9 g i tylko 6 g węglowodanów (kromka chleba ma ich około 15-16 g). Produkt ten wystarczy lekko zwilżyć wodą i już jest gotowy do użycia. Możesz z niego przygotować niskokaloryczną wersję wrapów z nadzieniem z warzyw, awokado i jajek.

Papier ryżowy to tradycyjny składnik wietnamskich sajgonek.

fot. Warzywa z krewetkami w papierze ryżowym/ Adobe Stock, Mara Zemgaliete

Papryka zamiast chleba do kanapek

Łódeczki z papryki świetnie sprawdzą się zamiast chleba. To bardzo dobra propozycja dla osób, które preferują śniadania białkowo-tłuszczowe. Wystarczy pokroić umytą paprykę i oczyścić z gniazd nasiennych, a następnie nafaszerować łódeczki. Przygotuj farsz z sera twarogowego z dodatkiem posiekanej kolendry, sezamu i sosu sojowego. Ser wymieszaj z dodatkami i przełóż do papryki.

Wytrawne gofry zamiast chleba

Gofry kojarzą ci się z kalorycznym deserem z bitą śmietaną i dżemem? Danie to można jednak przygotować na wiele innych sposobów. Wytrawne gofry to ciekawe rozwiązanie zamiast chleba.

Wystarczy gofrownica, mąka (np. z ciecierzycy, gryczana), jajka, mleko lub napój roślinny i ulubione zioła. Przygotowane w taki sposób ciasto wlej do gofrownicy. Na takiego gofra możesz położyć dowolne dodatki, które zazwyczaj nakładasz na kanapkę.

fot. Gofry z awokado i łososiem/ Adobe Stock, grinchh

Sałata zamiast chleba i tortilli

Duże liście sałaty to niskokaloryczny zamiennik pieczywa typu tortilla. Jeden liść ma tylko 4 kcal i nadaje się do kanapek zawijanych typu wrap. Sałata nie zapewnia dużej sytości, dlatego do kanapek z jej użyciem zawsze dodawaj porcję białka, np. hummus, jajko, pierś z kurczaka czy tofu. Białko uzupełnij warzywami i dowolnymi pestkami lub orzechami.

fot. Wrapy z sałaty/ Adobe Stock, Jenifoto

Kasza zamiast pieczywa

Co prawda kaszy się nie da samej kaszy użyć jak innych zmienników chleba, żeby zrobić sobie np. kromkę pieczywa z serem i warzywami, ale jeśli chodzi o dostarczanie sobie węglowodanów i błonnika, kasze są dobrym pomysłem. Do bezglutenowych kasz, a przy tym odżywczych należą:

gryczana,

quinoa,

jaglana.

Z ich wykorzystaniem z łatwością przygotujesz sałatkę czy np. jaglankę, która świetnie sprawdzi się z owocami jako poranny posiłek.

Wafle ryżowe jako zamiennik pieczywa

To bardzo wygodny zamiennik kromek pieczywa, bo kupujesz je gotowe. Warto wybierać wafle z dzikiego lub brązowego ryżu, gdyż dostarczają więcej węglowodanów złożonych i błonnika od tych z białego ryżu.

Możesz też poszukać "pieczywa" chrupkiego ryżowego z dodatkami — ziarnami i przyprawami, co dodatkowo poprawi ich smak, a przy tym zwiększy zawartość białka i zdrowych tłuszczów. Wafle ryżowe są bezglutenowe.

Oto przepisy na przygotowanie własnych, domowych zamienników pieczywa. Tak przygotowane alternatywy dla chleba zapewnią uczucie sytości. Możesz je jeść na śniadanie i kolację, jeśli zwykle jadasz wtedy obłożone dodatkami kromki pieczywa. Nie podniosą glukozy we krwi zbyt gwałtownie, więc doskonale sprawdzą się na diecie. Poznaj nasze propozycje i korzystaj do woli. Nie potrzebujesz nawet zakwasu ani drożdży!

Chleb z komosy ryżowej

Składniki:

2 szklanki komosy ryżowej (quinoa),

1 szklanka wody,

1/2 szklanki wody z kiszonki (ogórków kwaszonych lub kapusty kwaszonej),

2 łyżki nasion pokruszonych nasion dyni,

spora szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Komosę dokładnie przepłucz pod bieżącą wodą na sicie o małych oczkach. Zalej komosę wodą i odstaw na noc. Kolejnego dnia dolej wody z kiszonki, dokładnie wymieszaj i odstaw do kolejnego dnia. Trzeciego dnia na powierzchni powinna pojawić się delikatna piana — oznaka pożądanej fermentacji. To czas na zmiksowanie całości. Dodaj ziarna dyni i wymieszaj. Wlej ciasto do wysmarowanej tłuszczem foremki (najlepiej silikonowej) i odstaw do wyrośnięcia (kilka godzin). Wstaw foremkę z ciastem do piekarnika, włącz go na 180 stopni i piecz godzinę od momentu, gdy piekarnik osiągnie 180 stopni. Wystudź przed podaniem i krojeniem.

Pizzerinki z komosy

Składniki:

3 szklanki ugotowanej komosy,

10 dużych łyżek mąki z ciecierzycy,

0,5 szklanki mleka lub napoju roślinnego,

2 płaskie łyżki mąki z siemienia lnianego,

po szczypcie: soli, papryki wędzonej, kurkumy,

2 łyżki oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

W blenderze wymieszaj ciasto ze wszystkich składników. Wyłóż blachę papierem do pieczenia i cienko wysmaruj go dodatkowym olejem. Wykładaj na papier porcje ciasta, formując z nich z grubsza okrągłe, dość cienkie placuszki. Piecz przez ok. 35 minut w temperaturze 200 stopni, obracając je po ok. 20 minutach. Podawaj po wystudzeniu albo jeszcze na ciepło.

Paluszki z kaszy jaglanej

Składniki:

3/4 szklanki kaszy jaglanej,

1 łyżeczka kuminu,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka curry,

sól i pieprz do smaku,

mąka kukurydziana jako panierka.

Sposób przygotowania:

Kaszę wypłucz i ugotuj, lekko ją rozgotowując. Odcedź. Dodaj do kaszy przeciśnięty przez praskę czosnek i dokładnie wymieszaj. Przełóż masę do foremki, wygładź z wierzchu, przykryj i odstaw do wystudzenia. Kasza się w tym czasie "zwiąże". Wymieszaj mąkę kukurydzianą z przyprawami. Pokrój kaszę na "paluszki. Obtaczaj każdy z nich w panierce i smaż po 3-4 minuty z każdej strony na małej ilości oleju, aż się zrumienią. Odsącz z tłuszczu, przełóż na blachę wyłożona papierem do pieczenia i zapiecz w temp. 180 stopni, aż staną się chrupiące. Podawaj.

Na podstawie artykułu opublikowanego 20.09.2018 przez Barbarę Dąbrowską.

Reklama

Czytaj także:

Dieta bez chleba i bez pszenicy

Pieczywo – czy warto jeść chleb na diecie?

Czy na diecie warto jeść chrupkie pieczywo?