Majówka tuż tuż. Jeśli masz w planach wypad za miasto połączony z piknikiem, sprawdź, co warto ze sobą zabrać, by się nie nudzić. Oto nasza lista.

1. Coś do jedzenia

Jak piknik, to i oczywiście smaczne jedzenie. Postaw na coś lekkiego i naturalnego. W końcu mało kto wybiera się na majówkę tylko po to, by się przejeść. Co zatem warto spakować do majówkowego wiklinowego koszyka?

Wiosenne kanapki – to swoisty must-have każdej majówki. Obowiązkowo ze świeżymi warzywami i szczypiorkiem!

– to swoisty must-have każdej majówki. Obowiązkowo ze świeżymi warzywami i szczypiorkiem! Ciasteczka z owocami – coś słodkiego zawsze się przyda. Proponujemy pyszne muffiny z owocami lub szarlotkę.

– coś słodkiego zawsze się przyda. Proponujemy pyszne muffiny z owocami lub szarlotkę. Owoce i warzywa – zamiast chipsów i czekoladek (które zapewne rozpuszczą się w wiosennym słońcu) wybierz zdrowe owoce, które nie tylko pięknie wygadają, ale i smakują! Niezastąpione okażą się winogrona, jabłka, banany i gruszki. Na przekąskę zabierz też pokrojoną marchewkę.

2. Coś do picia

Kawa i herbata na majówkowym pikniku? Eeee... raczej nie! Zamiast tego wybierz sok, który świetnie będzie komponował się z wiosennymi kanapkami oraz pysznymi owocami i warzywami. Co polecamy? Oczywiście sok z nowej linii Hortex Vitaminka & Superfruits. To soki marchewkowo-owocowe stworzone z myślą o dobrym samopoczuciu kobiet, szczególnie tych, dbających o siebie i swój wygląd. Ich skład wzbogacono koktajlem witamin A, C i E oraz pysznymi owocami do zadań specjalnych – granatem i acerolą lub marakują i mango.

3. Aparat

Piękne chwile warto uwiecznić! Zabierzcie ze sobą aparat, selfiestick lub dron. Wspólna sesja zdjęciowa to przecież nieodłączny element niemal każdego rodzinnego czy przyjacielskiego spotkania.

4. Piłka, a może gitara?

Dla urozmaicenia majówkowego pikniku warto ze sobą zabrać piłkę, grę planszową lub gitarę. To ożywi towarzystwo i sprawi, że wasze spotkanie nabierze niezapomnianego klimatu.

5. Dobre towarzystwo

Jedzenie, picie, aparat, czy piłka są ważne, ale i tak najważniejsze jest doskonałe towarzystwo, bez którego majówka się nie uda.