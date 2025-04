Fot. Fotolia

Przetwory – dlaczego warto je robić?

Aura za oknem nie rozpieszcza, pora więc zaopatrzyć się nie tylko w grube swetry czy wełniane płaszcze, ale także w odpowiednią dietę. To czas dyni, grzybów, śliwek, jabłek, marchewek i przygotowanych wcześniej domowych przetworów.

„Po dary jesieni warto sięgać nie tylko ze względu na walory smakowe, ale także zdrowotne. Dynia zawiera szeroki wachlarz witamin m.in. A, C, D, B1, B2, PP oraz kwas foliowy. Ma działanie antyutleniające, przeciwdziałające nowotworom i chorobom układu krążenia. Śliwki i jabłka wspomagają pracę jelit" – mówi Tomasz Kwaśniewski, ekspert i manager marki MOSSO.

"Dietetycy zalecają nawet spożywanie przynajmniej dwóch jabłek dziennie – rano dla urody, a wieczorem dla dobrego zdrowia” – dodaje Tomasz Kwaśniewski.

Jak wykorzystać dynię?

Dynia jest nie tylko obowiązkowym elementem dekoracyjnym, ale też niezdetronizowaną królową kuchni. Mnogość potraw przygotowywanych na jej bazie ciągle rośnie. Zupy, kremy, placki czy dyniowe ciasta to tylko niektóre nich.

Rozgrzewający krem dyniowy przygotujemy gotując pokrojoną w kawałki dynię wraz z ziemniakami w bulionie warzywnym. Następnie wszystko blendujemy, doprawiamy szczyptą chili i łyżką śmietany do smaku.

Dyniowe placki robimy natomiast na bazie startej dyni oraz małej cukinii, cebuli, mąki ziemniaczanej i jajka. Doprawiamy je odrobiną soli i pieprzu, a następnie smażymy na klarowanym maśle.

Jesienne ciasto – co przygotować?

Jesienną szarugę za oknem ocieplamy ciastem marchewkowym albo tradycyjną szarlotką. Zapach domowych wypieków panoszy się po całym domu, a smak zastępuje nawet tabliczkę ulubionej czekolady.

Ciasto marchewkowe przygotujemy mieszając mąkę, cukier, sodę, proszek do pieczenia, cynamon, zmielone goździki, gałkę muszkatołową, olej rzepakowy, jajka, posiekane orzechy włoskie, pokrojone ananasy i oczywiście startą marchewkę. Pieczemy przez 45 minut, studzimy i przekładamy serkiem philadelphia roztartym z odrobiną masła i cukru pudru.

Ciasto na szarlotkę przyrządzamy natomiast z mąki z proszkiem do pieczenia, drobnym cukrem, masłem oraz jajkami.

Pamiętajmy, że do przygotowania jabłkowego farszu potrzebujemy aż 2 kg jabłek!

Łączymy je z cukrem, rodzynkami i odrobiną cynamonu. Pieczemy przez godzinę, a przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.

Smaczne dodatki w jesiennej diecie

Warzywa są bardzo ważnym składnikiem diety. Aby korzystać z ich walorów także jesienią czy zimą marynujemy je w wodzie lub w occie. Ogórki, papryka, grzyby leśne, pieczarki, gruszki czy buraki należą do tych najpopularniejszych.

„Marynowane warzywa komponują się z mięsem serwowanym w każdej postaci: gotowanym, duszonym oraz pieczonym. Można wykorzystać je także jako dodatek do przekąsek, sałatek, a także do tradycyjnych kanapek” – dodaje Tomasz Kwaśniewski.

Do deserów niezastąpiona jest gorąca herbata z cytryną, miodem, imbirem oraz malinami. Imbir obieramy ze skórki i kroimy w plasterki. Umieszczamy w garnku, zalewamy wodą i gotujemy pod przykryciem około 10 minut. Dodajemy ulubioną herbatę, a następnie miód i sok z cytryny. Całość przecedzamy i podajemy z plasterkiem cytryny lub pomarańczy.

