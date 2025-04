Żywność, która jest źródłem tzw. pustych kalorii to produkty, które poza kilokaloriami nie dostarczają innych wartościowych składników odżywczych (np. napoje słodzone). Puste kalorie związane są z żywnością, która w składzie ma duże ilości cukru i substancji dodatkowych, a mało witamin, składników, mineralnych oraz wysokiej jakości białek, tłuszczy i węglowodanów. Pusta kalorie utożsamiane są z żywnością przetworzoną i słodyczami. Ich nadmierne spożycie prowadzi do tycia.

Kaloria (kcal) - co to jest?

W dietetyce nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji tzw. pustych kalorii. To wyrażenie używane jest w znaczeniu potocznym. Żeby w pełni zrozumieć, czym są puste kalorie warto wiedzieć, czym jest słynna kaloria.

Jednostka za pomocą której mierzy się wartość energetyczną żywności. Jedna kcal to taka ilość energii, jaka jest potrzebna do podniesienia temperatury 1 g wody o 1 stopień Celsjusza. Kaloryczność produktów spożywczych mierzy się spalając próbki pokarmu i określając ilość wydzielonego ciepła.

źródło: słownik ilewazy.pl

Wartość energetyczną żywności tak naprawdę wyraża się w kilokaloriach, ale przyjęło się używanie skróconego określenia kaloria. Wraz z żywnością spożywasz zatem energię (kcal), która może być zużyta na bieżące potrzebny organizmu lub zmagazynowana w postaci tkanki tłuszczowej.

Puste kalorie a gęstość odżywcza

Żywność to także źródło składników niezbędnych ciału do produkcji hormonów, enzymów, działania układu odpornościowego, prawidłowego funkcjonowania psychicznego i fizycznego. Te składniki to witaminy, minerały, przeciwutleniacze, błonnik pokarmowy oraz pełnowartościowe białko, nienasycone kwasy tłuszczowe i węglowodany złożone.

Jeśli dany produkt dostarcza przede wszystkim kcal, cukrów prostych, czy nasyconych lub częściowo utwardzonych tłuszczy i nie ma w nim składników odżywczych to jest źródłem pustych kalorii. W pełnowartościowym jadłospisie, a przede wszystkim w diecie odchudzającej należy unikać pustych kalorii.

Puste kalorie to prostsze określenie na tzw. niską gęstość odżywczą, która jest równoznaczna z wysoką kalorycznością i małą zawartością składników odżywczych. Na przeciwległym biegunie są produkty o wysokiej wartości odżywczej, które w małej ilości kilokalorii zawierają dużą ilość składników odżywczych. Takim produktem jest np. szpinak.

Źródła pustych kalorii



Pustych kalorii dostarczają:



napoje słodzone,

żywność typu fast-food,

słodycze niskiej jakości,

alkohol.

Częste spożywanie żywności będącej źródłem pustych kalorii prowadzi do tycia, chorób serca, cukrzycy i niedożywienia. Osoby, które jadają puste kalorie mogą mieć nadwagę, a jednocześnie cierpieć na niedobry pokarmowe. To właśnie tzw. paradoks pustych kalorii.

