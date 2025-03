Na diecie lekkostrawnej można jeść słodkie rzeczy. Oczywiście nie wszystkie, co staje się jasne, gdy weźmie się pod uwagę produkty dozwolone i zakazane w diecie lekkostrawnej. Tak więc biszkopty czy babeczki jogurtowo-cytrynowe i kisiele są jak najbardziej OK, ale już ciastka z kremem czy francuskie, a także czekoladowe i orzechowe niestety zbyt obciążą układ pokarmowy. Jednak i tak możliwości jest całkiem sporo i nie musisz rezygnować ze słodkiego smaku, gdy najdzie cię ochota na deser. Zobacz, po co wtedy sięgać lub co sobie przygotować.

Na diecie lekkostrawnej można jeść słodkie rzeczy, ale nie wszystkie słodycze i desery będą odpowiednie. Dozwolone są takie przygotowywane z lekkostrawnych owoców i warzyw z niewielkim dodatkiem cukrów. Można więc wykorzystać:

cukier i miód (w rozsądnych ilościach),

(w rozsądnych ilościach), dojrzałe owoce: jabłka, brzoskwinie, morele, pomarańcze, banany, melony (koniecznie obrane ze skórki),

jabłka, brzoskwinie, morele, pomarańcze, banany, melony (koniecznie obrane ze skórki), maliny, porzeczki i truskawki – te owoce w ograniczonych ilościach i tylko w postaci przecierów lub soków (bez pestek i skórek),

– te owoce w ograniczonych ilościach i tylko w postaci przecierów lub soków (bez pestek i skórek), dynię, marchewkę.

Jakie słodycze są lekkostrawne?

Dozwolone w diecie lekkostrawnej są galaretki, kisiele, budynie z „mleka” roślinnego, dżemy niskosłodzone z owoców bezpestkowych, kompoty, musy owocowe, suszone owoce bezpestkowe.

Z deserów i ciast w diecie lekkostrawnej można wygospodarować miejsce na:

biszkopt z owocami,

babeczki jogurtowo-cytrynowe,

lekki sernik na zimno z galaretką lub bez niej,

ciasto marchewkowe lub dyniowe.

Najważniejsze jest, aby ciasta nie były za słodkie, ani nie zawierały ciężkostrawnych składników, np. tłustej śmietany, dużych ilości masła czy dużych ilości kakao. Samego kakao można użyć, ale jego porcja powinna być nieduża. Przepis na ciasto w diecie lekkostrawnej nie powinien zawierać smalcu, oleju kokosowego, twardej margaryny, ani dodatków w postaci orzechów i migdałów czy masła orzechowego/migdałowego.

Przyprawiając desery i ciasta można używać tylko łagodnych przypraw. Należą do nich:

wanilia,

sok z cytryny,

cynamon.

Niestety odmówić sobie trzeba ciężkich ciast, wypieków z ciasta francuskiego, ciastek smażonych w oleju (pączki, faworki) ciast z kremem, czekolady, chałwy, batoników, większości ciasteczek kruchych, deserów szykowanych z wykorzystaniem tłustej śmietany lub bardzo słodkich, a także zawierających orzechy, migdały czy wiórki kokosowe.

Czy można jeść lody na diecie lekkostrawnej?

Tradycyjne lody niestety nie są wskazane w diecie lekkostrawnej. Wszystko przez obciążające układ pokarmowy lub niezdrowe składniki: tłuszcze nasycone, barwniki, sztuczne dodatki. Jeśli jednak lody są ich pozbawione, można raz po raz po nie sięgnąć. Dlatego koniecznie trzeba czytać skład lodów, aby wybrać te lżejsze i zdrowsze.

Kupując lody na diecie lekkostrawnej, kieruj się następującymi zasadami:

unikaj lodów ze sztucznymi dodatkami (barwniki, emulgatory, konserwanty),

wybieraj lody charakteryzujące się niską zawartością tłuszczu i cukru,

albo szykuj lekkostrawne lody w domu.

W praktyce najlepiej analizować lub szykować lody na bazie jogurtów zamiast śmietany, kupować czy robić lody sorbetowe z dozwolonych w diecie owoców, a robiąc taki deser w domu, dosładzać go rozsądnie, aby nie było w nim zbyt dużo cukru.

Poniżej łatwe przepisy na pyszne słodycze w diecie lekkostrawnej. Możesz je śmiało wykorzystać i zjeść tak przygotowane przysmaki bez obciążania układu trawiennego.

Deser w diecie lekkostrawnej: kisiel pomarańczowy

Składniki:

0,5 kg pomarańczy,

1-2 łyżki cukru,

1 łyżka mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z pomarańczy – powinno wyjść ok. 250 ml. Odlej pół szklanki soku i rozmieszaj w nim mąkę ziemniaczaną. Resztę soku zagotuj, rozpuszczając w nim cukier. Gdy zacznie się gotować, wlej sok z mąką i mieszaj, aż zgęstnieje i ponownie się zagotuje. Przelej kisiel do miseczki, ostudź nieco i zjedz.

Słodycze w diecie lekkostrawnej: lekki biszkopt

Składniki:

3 jaja w temperaturze pokojowej,

łyżka drobnego cukru,

3 płaskie łyżki mąki pszennej,

łyżeczka oleju rzepakowego,

szczypta soli,

1 jabłko,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Włącz piekarnik (góra i dół) i ustaw na 170 stopni. Oddziel żółtka od białek, a białka ubij z solą na sztywną pianę. Dodaj do piany cukier i miksuj, aż cukier się rozpuści. Dodaj żółtka oraz olej i zmiksuj na jednorodną masę. Wyłącz mikser, dodaj do piany przesianą przez sito mąkę i dokładnie wymieszaj szpatułką. Wyłóż formę papierem do pieczenia i wylej do niej masę na ciasto. Jabłka obierz, wydrąż i pokrój w plasterki. Poukładaj je na wierzchu ciasta. Wstaw do piekarnika na ok. 20 minut na środkową półkę. Piecz „do suchego patyczka”. Uchyl drzwiczki, wyłącz piekarnik i odczekaj 10 minut. Wyjmij ciasto, ostudź. Przed podaniem możesz delikatnie oprószyć cukrem pudrem.

Słodycze na diecie lekkostrawnej: lody bananowe

Składniki:

pół dojrzałego banana,

100 g jogurtu greckiego,

2-3 krople aromatu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Zamroź banana. Włóż jogurt do blendera, dodaj do niego zamrożoną połówkę banana (bez skóry) i aromat. Całość zmiksuj na gładką masę, przełóż do plastikowego pojemniczka i zamrażaj ok. 1,5 h. W połowie mrożenia możesz lody raz jeszcze zmiksować, aby były bardziej puszyste. Możesz także przygotować te lody w maszynce do lodów.

