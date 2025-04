Co pić na zaparcia? Po pierwsze i najważniejsze, trzeba zadbać, żeby się prawidłowo nawadniać. Do tego celu trzeba wypijać minimum 2 litry wody dziennie. Można też pić ciepłe napoje – wyższa temperatura ma szansę pobudzić jelita do pracy. Poniżej inne domowe sposoby na zaparcia w formie płynnej lub półpłynnej.

W razie przedłużającego się zaparcia trzeba zgłosić się do lekarza, gdyż może ono stać się przyczyną wielu komplikacji.

Spis treści:

Najczęściej stosowanym olejem na zaparcia jest olej rycynowy. Przyjmować go należy na pusty żołądek, dlatego najlepiej robić to rano. Należy zastosować zaleconą dawkę – ani mniej, ani więcej i nie wolno go stosować dłużej niż przez 7 dni. Zwykle działanie oleju rozpoczyna się po 6-12 godzinach od przyjęcia, więc należy to uwzględnić w swoim planie dnia. Jednak to nie jedyny olej, jaki można zastosować na zaparcie:

Dzieciom i ciężarnym nie należy podawać olejów na zaparcia.

Poza olejami stosowanymi doustnie można spróbować zastosować na zaparcie olejki eteryczne. To skoncentrowane olejki, których nie powinno się spożywać, zwłaszcza w postaci nierozcieńczonej. Można wykorzystać je za to do ciepłych okładów na brzuch czy masażu brzucha. Do olejków eterycznych używanych w medycynie naturalnej na parcia zalicza się:

Należy dodać kilka kropli olejku eterycznego do olejku do masażu (może też być oliwa czy olej kokosowy) i wykonać masaż brzucha zgodny z ruchem wskazówek zegara. Olejków eterycznych na zaparcia nie należy jednak pić!

Picie ziół na zaparcia to kolejny sposób na pozbycie się problemu z wypróżnianiem. Do uznawanych przez medycynę za te o właściwościach przeczyszczających należą:

Pamiętaj, że zioła zawierają różne substancje, które mogą wchodzić w reakcje z lekami. Dlatego zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli planujesz rozpocząć kurację ziołową, a przyjmujesz leki.

Nie chodzi o słodkie kisiele z proszku, lecz o te naturalne. Najbardziej popularny jest kisiel z nasion lnu lub chia. Wystarczy zalać szklanką letniej wody 1-2 łyżki nasion i odstawić na 2 godziny, czasem mieszając. Po tym czasie powstanie rodzaj kisielu, który trzeba wypić. Ta lekko galaretowata, śliska konsystencja może pomóc na zaparcie, a zawarty w nasionach błonnik pomoże oczyścić jelita.

Można także przygotować bardziej smaczne naturalne kisiele owocowe. Najlepiej wykorzystać do tego celu owoce zawierające sorbitol:

Sorbitol pomaga zwiększyć dostarczanie wody do jelita grubego i rozluźnić stolec.

Pokrój porcję owoców (najlepiej ze skórką) na drobne kawałki, włóż do garnuszka i zalej 1-1,5 szklanki wody. Zagotuj i pogotuj 3-5 minut. Przygotuj pół szklanki zimnej wody, dodaj 2 łyżki mąki kartoflanej i dobrze wymieszaj. Następnie wlej do kompotu i mieszaj, aż całość zgęstnieje. Zjadaj kisiel na ciepło.

Tak samo można przygotować kisiel z żurawiny, która w jednym badaniu naukowym wykazał właściwości rozluźniające stolec. W tym przypadku chodzi o korzystny wpływ na dobre bakterie jelitowe i ograniczanie ilości tych działających niekorzystnie.

Mikstura na zaparcia polecana przez gastroenterologów: szklanka ciepłej wody z 2 łyżkami nasion chia i sokiem z cytryny. 2 łyżki chia dostarczają aż 2 g błonnika, który ma szansę pobudzić jelita do pracy. Po wypiciu takiej mikstury na zaparcie należy się nawadniać, gdyż błonnik wchłania wodę. Przy niewystarczającej ilości wypijanych płynów zwiększona podaż błonnika może nasilić zaparcie. Jednak stosowany w towarzystwie dużej ilości płynów zadziała jak szczoteczka, która oczyści jelita i zmusi je do intensywnej pracy.

Sprawdź też: koktajl na zaparcia

Rano, na pusty żołądek należy pić olej rycynowy, lniany, oliwę. Można wypić także suplement diety – cytrynian magnezu rozpuszczony w wodzie. To środki, które mogą wywołać dość gwałtowną reakcję jelit palącą konieczność oddania stolca, dlatego lepiej pić je rano. W dodatku najlepiej przetestować ich działanie w dzień wolny od pracy.

U każdego reakcja może być inna, ale nigdy nie wiadomo jak jelita zareagują, dlatego najlepiej być w otoczeniu, w którym bez problemu będzie można skorzystać z toalety.

Na noc można pić herbatki ziołowe, kefir, kisiele naturalne, soki owocowe, wodę, herbatę, wodę z cytryną. Ich działanie jest łagodniejsze. W dodatku najczęściej trzeba postosować te środki przez dłuższy czas, aby przyniosły efekt. Żaden z nich nie powinien spowodować gwałtownej reakcji jelit, nie ma więc ryzyka, że „przeczyszczą cię łagodnie bez przerywania snu”. Po nich stole powinien być luźniejszy, ale raczej nie będzie płynny, co często zdarza się po wypiciu olejów.