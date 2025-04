Jeśli czujesz, że rozkłada cię choroba, najważniejsze to szybko działać. Zamiast udawać, że nic się nie dzieje, sięgnij po naturalne produkty, które w zarodku zabiją wirusy i bakterie atakujące organizm. Zobacz, co znalazło się na naszej zdrowotnej liście!

Co pić, by odzyskać odporność?

Ziołowy napar

Dokładnie wymieszaj po łyżce: liści pokrzywy, ziela bukwicy, kwiatu jasnoty białej, liści mięty oraz ziela melisy. 2 łyżki mieszanki zalej wieczorem dwiema szklankami wrzątku i odstaw na kwadrans pod przykryciem. Przecedź. Szklankę letniego naparu pij przed snem, a drugą rano, po lekkim podgrzaniu.

Owocowy wywar

Łyżkę suszonych owoców czarnego bzu wsyp do garnka. Zalej wodą i podgrzewaj na wolnym ogniu do wrzenia. Zwiększ nieco ogień i pogotuj owoce przez 3-4 minuty. Odstaw na kwadrans i przecedź. Pij wywar raz dziennie, ciepły.

Czosnkowa nalewka

Pół kilograma ząbków czosnku obierz i zalej 0,25 l spirytusu. Odstaw słoik na 10 dni, ale codziennie nim wstrząsaj. Potem pij łyżeczkę nalewki raz dziennie.

Jak jeść, by uniknąć zgagi?

Winko aloesowe

Oberwij 50 dag liści co najmniej trzyletniej rośliny (przedtem nie podlewaj jej przez 6 dni) i włóż na tydzień do lodówki. Potem zmiksuj, dodaj pół l czerwonego wytrawnego wina i 50 dag miodu spadziowego. Przelej do ciemnej butelki. Zakorkuj i trzymaj w lodówce. Pij 3 razy dziennie po łyżeczce.

Wzmacniające koktajle

Najcenniejsze są te warzywa i owoce, które zawierają dużo witamin A i C. Należą do nich cytrusy, czarna porzeczka, aronia, natka pietruszki, marchew, szpinak, brokuły, pomidory i papryka. Koktajle możesz przyrządzać w sposób dowolny. Dodawaj do nich wodę albo jogurt. Pij szklankę codziennie.

