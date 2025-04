To pytanie zadaje sobie każdy, kto przesadził z alkoholem: co na kaca do picia? Wybór jest spory, ale działanie napojów najczęściej stosowanych na zatrucie alkoholowe (bo tym jest kac właśnie) nie jest takie samo. Dlatego podczas kaca, warto sięgać po różnorodne płyny, które są jednym z najlepszych sposobów na kaca. Każdy z nich to dodatkowa porcja wody, ale i składników, które z organizmu wypłukuje alkohol.

Reklama

Spis treści:

W celu uzupełnienia płynów w organizmie najlepiej jest pić wodę mineralną niegazowaną, ale można też sięgać po wodę kokosową lub aloesową. Nawadnianie można jednak połączyć z uzupełnianiem witaminy C, która przyspiesza odtruwanie organizmu. Dlatego jednym z najczęściej polecanych napojów na kaca jest sok pomarańczowy, ale jeszcze większą dawkę witaminy C zawierają soki z kiszonek.

Dlatego na kaca warto pić:

wodę wysoko mineralizowaną,

świeżo wyciskane soki z cytrusów (pomarańcze, grejpfruty, cytryny),

sok z kiszonej kapusty,

sok z kwaszonych ogórków.

W przypadku stosowania leków przeciwbólowych (aby uśmierzyć ból głowy towarzyszący kacowi) warto wypić:

yerba mate,

kawę,

zieloną herbatę,

zwykłą herbatę.

Te napoje na kaca zawierają kofeinę, która sprawia, że środki przeciwbólowe działają mocniej (może wystarczy jedna tabletka?), a przy tym pobudzają. Dobrym pomysłem jest posłodzenie filiżanki kawy lub herbaty łyżeczką miodu, który dostarczy glukozy, podniesie poziom cukru we krwi i doda energii. Nie należy jednak przesadzać z ilością kawy, aby nie przedobrzyć z dawką kofeiny.

Wiele osób zarzeka się, że na kaca dobre są też fermentowane napoje mleczne: kefir, maślanka lub jogurt. To o tyle dobry pomysł, że dostarczają cukru, który dodaje energii i podnosi obniżony alkoholem poziom cukru we krwi.

W celu uzupełnienia elektrolitów (magnez, sód, wapń, potas), które po spożyciu alkoholu uciekają z organizmu, najlepiej sięgnąć po:

gotowy napój izotoniczny

domowy izotonik

sok z pomidorów z dodatkiem soli

koktajl z banana, szpinaku i soku z pomarańczy.

Picie piwa na kacu obciąża trzustkę i wątrobę, co sprawia, że narządom tym jest jeszcze trudniej usunąć z organizmu toksyczny aldehyd octowy, który powstaje w organizmie z alkoholu. To właśnie ten związek chemiczny odpowiada za kaca, więc spowalnianie jego usuwania z organizmu nie jest najlepszy pomysłem. W dodatku kolejna dawka alkoholu dodatkowo nasili odwodnienie i spowoduje dalszą ucieczkę elektrolitów z organizmu, co tylko dodatkowo przedłuży objawy kaca i spowolni usuwanie alkoholu z krwi. Z tego powodu piwo i każdy inny alkohol nie są wskazane na kaca.

Poza napojami alkoholowymi specjaliści odradzają także picie napojów energetycznych na kaca. Dostarczają sporej dawki kofeiny, która może obciążyć serce. Na kacu, gdy doszło do sporego odwodnienia, nadmiar kofeiny może nasilać objawy arytmii, które mogą występować u odwodnionego człowieka.

Czytaj także:

Co zjeść na kaca, aby poczuć się lepiej?

Jak szybko wytrzeźwieć? Najskuteczniejsza metoda

Zatrucie alkoholowe – objawy i leczenie