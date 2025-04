To, co warto pić, a czego lepiej unikać w chorobach nerek, zależy od jednostki chorobowej i stanu pacjenta. Zawsze wskazana jest woda, choć nie wszystkie jej rodzaje. Niewielkie i sporadycznie wpijane porcje alkoholu nie szkodzą nerkom, ale regularne jego picie, zwłaszcza mocnego alkoholu, może obciążać te narządy i podnosić ciśnienie krwi. Podpowiadamy co pić i czego nie pić przy chorych nerkach.

Reklama

Co pić w chorobach nerek?

Poniżej podpowiadamy najczęstsze zalecenia dotyczące napojów podczas różnych chorób nerek. Nie wszystkie choroby obejmują takie same wytyczne, dlatego zawsze najlepiej zapytać lekarza, co jest zalecane, a co przeciwwskazane w konkretnym schorzeniu.

Nie należy też na własną rękę sięgać po żadne zioła. O ile profilaktycznie niektóre napary można stosować, to gdy już dojdzie do choroby, mogą nie być odpowiednie. Zioła nie są obojętne dla zdrowia!

Co pić w kamicy nerkowej?

Najlepiej pić wodę w ilości 2,5-3 litry dziennie, a unikać trzeba napojów i pokarmów zawierających wapń, fosfor, potas i sód. Z tego powodu unikać lub ograniczać należy: mleko i pitne przetwory mleczne, słodzone napoje gazowane, soki warzywne. Bardzo ważne jest, aby wypijać część wody na noc, żeby rozrzedzić mocz. Niewskazane jest natomiast w kamicy nerkowej picie alkoholu, który może zwiększać poziom kwasu moczowego we krwi.

Jednak precyzyjne wytyczne zależą od szczegółowej diagnozy. Np.:

w kamicy moczanowej można pić soki owocowe i mleko, a przeciwwskazane są: kakao, czekolada, mocna kawa i herbata.

można pić soki owocowe i mleko, a przeciwwskazane są: kakao, czekolada, mocna kawa i herbata. w kamicy szczawianowo-wapniowej można pić soki owocowe, cytrusowe, ale nie: sok z rabarbaru, kakao, mocną herbatę i kawę.

można pić soki owocowe, cytrusowe, ale nie: sok z rabarbaru, kakao, mocną herbatę i kawę. w kamicy fosforanowo-wapniowej można pić soki, także cytrusowe, ale wyklucza się mleko, alkaliczne wody mineralne, kakao, mocną herbatę i kawę, sok czy kompot z rabarbaru.

można pić soki, także cytrusowe, ale wyklucza się mleko, alkaliczne wody mineralne, kakao, mocną herbatę i kawę, sok czy kompot z rabarbaru. w kamicy fosforanowo-magnezowo-amonowej polecane są soki owocowe i cytrusowe, a zakazane jest mleko.

Ogólne zalecenie dla osób z podejrzeniem kamicy nerkowej jest jednak takie, by pić źródlaną wodę o niskiej mineralizacji.

fot. Co pić w chorobach nerek?/ Adobe Stock, IKvyatkovskaya

Co pić przy zapaleniu nerek?

W kłębuszkowym zapaleniu nerek i przewlekłym zapaleniu nerek zalecana jest woda źródlana. Za niekorzystną uważana jest natomiast woda mineralna, która zawiera sód. A właśnie na ilość tego pierwiastka w diecie przy zapaleniu nerek trzeba uważać. Ilość wypijanych płynów dostosowuje się do ilości wydalanego moczu.

Co pić w tubulopatiach?

Tubulopatie to rzadkie zaburzenia pracy cewek nerkowych. Zalecenia dietetyczne obejmują ograniczenie ilości potasu w diecie. Oznacza to, że konieczność stosowania diety ubogopotasowej, na której można pić mleko, ale nie mleko skondensowane.

Dozwolone są koktajle owocowe na bazie wody czy mleka z dodatkiem malin i truskawek. Natomiast do ich przygotowania lepiej unikać bananów, brzoskwiń, moreli, winogron, porzeczek, kiwi.

Dozwolone jest oczywiście też picie wody.

Co pić przy torbielach nerek i nowotworach nerek?

Przy torbielach na nerkach, które nie wpływają na funkcjonowanie nerek, nie ma żadnych obostrzeń i zaleceń dotyczących przyjmowanych płynów. Jednak zawsze najlepiej poradzić się lekarza, który oceni, czy torbiel ma wpływ na pracę nerek i czy konieczna jest modyfikacja diety.

Przy chorobie nowotworowej nerek najczęściej niezalecane są wysokozmineralizowane wody oraz słodzone napoje. O szczegółowe wytyczne należy pytać lekarza.

Co pić przy niewydolności nerek?

W niewydolności nerek – zarówno przewlekłej jak i krótkotrwałej zalecana, jest dieta uboga w białko, sód, fosfor i potas. Nie można też dostarczać organizmowi za dużo cukru. Dlatego wykluczyć lub ograniczyć należy mleko i napoje mleczne, kakao, czekoladę, słodkie napoje gazowane. Niewskazane są soki owocowe. Można pić nie za mocną kawę i herbatę i nie należy przesadzać z ich ilością.

Trzeba z lekarzem ustalić, jaką ilość płynów można i należy wypijać każdego dnia. Zarówno zbyt dużą jak i zbyt mała ich ilość może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie chorego.

W przypadku niewydolności nerek trzeba dokładnie dostosować ilość i rodzaj wypijanych płynów. Przy znacznym uszkodzeniu nerek (np. w oczekiwaniu na przeszczep) konieczne jest skrajne ograniczanie picia, w tym wody, gdyż nerki nie radzą sobie z filtracją płynów. Dokładną dozwoloną dzienną ilość spożywanych płynów w niewydolności nerek ustala lekarz i dietetyk. Mogą zezwolić na wypijanie od 900 do 2000 ml płynów. W wartości te wliczają się wszystkie płyny: także woda z zup, owoców i warzyw.

Reklama

Czytaj także:

Czego nie lubią nerki? Dieta i zwyczaje

Czy piwo jest dobre na nerki?

Babcine sposoby na kamienie nerkowe