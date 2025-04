fot. Fotolia

Reklama

96% Polaków deklaruje, że jada śniadania

Do tego, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Fakt, że ostatnie badanie wykazało, że blisko 96% polskich rodzin jada śniadania potwierdza, że istnieje duża świadomość wagi tego posiłku. Od lat eksperci ds. żywienia zwracają uwagę, że to posiłek ważny dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego rolą jest dostarczenie energii na cały dzień.

Prawidłowo skomponowane śniadanie to również zapobieganie wielu zaburzeniom, w tym zaburzeniom metabolizmu. Po latach złe nawyki żywieniowe mogą bowiem prowadzić do nadwagi bądź otyłości, czy zaburzeń układu naczyniowego.

„Najnowsze badanie pokazało, że chociaż Polacy jedzą śniadanie to ciągle nie możemy powiedzieć, że komponują wartościowy posiłek. Podstawowy problem wynika z faktu, że chociaż śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, to niestety mamy na nie bardzo mało czasu. Dlatego najczęściej w polskich domach spotykamy się z sytuacją, że głównym składnikiem śniadania są kanapki z serem lub wędliną, przez dorosłych popijane kawą lub herbatą, a w przypadku dzieci mlekiem lub kakao. W takim śniadaniu praktycznie nie występuje porcja warzyw lub owoców, którą zgodnie z medyczną wiedzą powinniśmy zjadać min. pięć razy dziennie” – mówi dr Aneta Górska-Kot, Ordynator Oddziału Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.

Zobacz także: Czego Polacy nie wiedzą na temat otyłości?

Co zjeść na śniadanie?

Słowa eksperta znajdują potwierdzenie we wspomnianym badaniu, które pokazało, że aż 81% Polaków (dzieci i dorosłych) do śniadania pije herbatę. Na drugim miejscu znalazła się kawa, którą zadeklarowało aż 43% badanych. W przypadku dzieci podawane jest też mleko (26% badanych) oraz kakao (23% badanych). Zaledwie 13% zadeklarowało, że do śniadania pije sok, którego szklanka stanowi jedną z pięciu dziennych zalecanych przez ekspertów porcji warzyw lub owoców.

„Brak warzyw i owoców w śniadaniu dzieci to obecnie duży problem w rozwiniętych społeczeństwach, które borykają się z ciągle rosnącym problemem nadwagi u najmłodszych i wśród młodzieży. Dla rodzica włączenie porcji warzyw i owoców do śniadania dziecka jest tym trudniejsze, że maluchy i młodzież mają inne niż dorośli preferencje smakowe. Dzieci kapryszą, nie chcą zjeść warzywa bądź owocu, który jest pokrojony do kanapki. A poranek to bardzo newralgiczny czas, kiedy najczęściej cała rodzina spieszy się. W efekcie śniadanie najmłodszych jest ubogie w witaminy, sole mineralne, mikro- i makroelementy oraz różne antyoksydanty, które znajdują się w warzywach i owocach, a które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym mózgu dzieciaków” – stwierdza dr Aneta Górska-Kot, Ordynator Oddziału Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie i dodaje „Rezygnacja z warzyw, owoców lub szklanki soku podczas śniadania powoduje nie tylko bieżące braki energii i substancji odżywczych, ale również kształtuje nieprawidłowe nawyki żywieniowe. W takich sytuacjach istnieje duże prawdopodobieństwo, że w życiu dorosłym dzisiejsze dzieci będą powtarzać błędy żywieniowe”.

Zobacz także: Śniadanie i kolacja – porady dietetyka

Reklama

Dlaczego warto pić sok do śniadania?

Jakie rozwiązanie widzą eksperci? Co można zrobić, aby mimo porannego pośpiechu dorosłych i specyficznych preferencji smakowych dzieci, pożywne i prawidłowo zbilansowane śniadanie było stałym elementem dnia? „Rozwiązanie tej sytuacji jest całkiem proste i wcale nie czasochłonne” – mówi ekspert, dr Aneta Górska-Kot – „Jeżeli dziecko preferuje na śniadanie kanapkę z serem lub wędliną nie należy zniechęcać go do tego rozwiązania. Warzywa i owoce można wprowadzić do diety dziecka, ale też dorosłych, w innej niż stała formie. Najlepszym rozwiązaniem do śniadania będzie szklanka soku, która zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz naszego rodzimego Instytutu Żywności i Żywienia, stanowi porcję warzyw i owoców. Nalanie szklanki soku zajmuje chwilę, a też dzieci lubią tę formę posiłku. Nie należy się też obawiać, że sok nie jest odpowiedni dla dziecka. Mitem jest opinia, że soki to produkty kaloryczne.

Zgodnie z prawem do soków 100% oraz soków owocowych i pomidorowych zabronione jest dodawanie jakichkolwiek cukrów. W produktach tych znajduje się cukier ale tylko ten, który znajdował się w warzywie lub owocu, z którego sok został wykonany. Dla przykładu 100 g pomarańczy to ok 45 kcal. Dokładnie tyle samo znajdziemy w 100 ml soku. Podając do śniadania sok możemy mieć też pewność, że cała rodzina dostaje naturalny produkt. Zgodnie z prawem do soków zabronione jest bowiem dodawanie jakichkolwiek konserwantów, sztucznych barwników czy aromatów”.

„Zachęcam wszystkich rodziców do zwrócenia szczególnej uwagi na śniadanie. Regularność posiłków u dzieci, jak i u dorosłych, jest bardzo ważna. Ale regularne spożywanie śniadania jest wyjątkowo ważne. Jego brak prowadzi bowiem do dużo poważniejszych konsekwencji niż rezygnacja z kolejnych posiłków. Myśląc więc o zdrowiu całej rodziny i prawidłowym rozwoju dzieci powinniśmy zadbać, aby ten posiłek nie tylko był, ale też spełniał swoją funkcję. Osiągniemy to dbając aby stałym elementem śniadania była porcja warzyw lub owoców np. w postaci szklanki pysznego i zdrowego soku” – podsumowała dr Aneta Górska-Kot, pediatra.

Źródło: Materiały prasowe Rebel Media

Wypróbuj przepis: Zdrowe śniadanie dla dzieci