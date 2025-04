Produkty, które u osób uczulonych najczęściej wywołują wstrząs anafilaktyczny, to przede wszystkim mleko krowie, białko jaja kurzego, orzeszki ziemne, a niekiedy także skorupiaki i ryby morskie. To jednak nie wszystkie pokarmy potencjalnie niebezpieczne. Poznaj ich pełną listę!

Reklama

14 najczęstszych alergenów pokarmowych

1. DWUTLENEK SIARKI (siarczyny, E 220-E 227)

Dodawany jest do żywności jako konserwant chroniący przed wilgocią i pleśnią (do suszonych i kandyzowanych owoców). Obecny jest też w produktach mięsnych i napojach gazowanych, a także w winie i piwie. Dwutlenkiem siarki konserwuje się warzywa i owoce, by nie ciemniały. Objawy reakcji alergicznej najczęściej mają postać skurczu oskrzeli lub wstrząsu anafilaktycznego.

2. JAJKA

Alergia na jajka występuje najczęściej u małych dzieci. Im mniej przetworzone termicznie białko jaja, tym większy jest jego potencjał alergizujący. Objawy alergiczne mogą mieć gwałtowny przebieg aż do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

3. ŁUBIN

Roślina strączkowa stosunkowo niedawno odkryta jako produkt o dużym potencjale alergizującym. Alergeny łubinu są bardzo zbliżone do tych w orzeszkach ziemnych. Od 1990 roku łubin dodaje się do różnych gatunków mąki, stosuje jako zamiennik soi w produktach wegetariańskich lub składnik niektórych batonów energetycznych dla sportowców.

4. MIĘCZAKI

Małże, kalmary, ślimaki, ostrygi, ośmiornice i trąbiki należą do produktów o dużym potencjale alergizującym. Mięczaki, poza odrębnym daniem, występują także w potrawkach rybnych,

w paluszkach surimi, jako składnik sosu ostrygowego. U osób uczulonych spożycie nawet minimalnej ilości może wywołać gwałtowną, potencjalnie zagrażającą życiu reakcję alergiczną.

5. MLEKO

Alergia na białka mleka jest jak dotąd najczęstszą alergią pokarmową w Polsce i dotyczy przede wszystkim dzieci w pierwszym okresie życia. Oprócz mleka w czystej postaci, alergeny występują w formie przetworów takich jak: lody, ciastka, słodycze, majonez, sosy sałatkowe, margaryna, naleśniki, pierogi, zupach w proszku, pieczywie. Mleko dodaje się też do wędlin i pasztetów.

6. MUSZTARDA

Głównym składnikiem uczulającym zawartym w musztardzie jest gorczyca. Może być obecna także jako dodatek do pieczywa, w potrawach curry, marynatach, produktach mięsnych, sosach sałatkowych, zupach i sosach w proszku.

7. ORZECHY

Właściwości uczulające mają wszystkie orzechy rosnące na drzewach, czyli orzechy nerkowca, orzechy laskowe i włoskie oraz należące do pokrewnej grupy produktów: migdały i orzeszki piniowe. Poza czystą postacią, orzechy mogą występować w: pieczywie, wyrobach cukierniczych, lodach, deserach, czekoladzie, daniach kuchni azjatyckiej.

Dowiedz się więcej:

Do tego prowadzi niedobór cynku!

9 produktów, które najszybciej uzależniają

Zrób test ryzyka alergii u dziecka!

8. ORZECHY ZIEMNE (arachidowe)

Orzechy ziemne są rośliną strączkową rosnącą pod ziemią. Z reguły wywołują gwałtowne, potencjalnie zagrażające życiu reakcje alergiczne. Poza czystą postacią znajdują się w ciastkach, ciastach, potrawach curry, deserach, sosach, a także w oliwie i mące z orzechów ziemnych. Także czekolada i wyroby czekoladopodobne mogą zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych. Alergia na orzechy arachidowe utrzymuje się nawet przez całe życie.

9. RYBY

Najczęściej reakcje wywołane są przez gatunki ryb morskich. Poza występowaniem w czystej postaci, ryby są także składnikiem sosów rybnych, sosów do sałatek, kostek rosołowych, sosów azjatyckich, pizzy.

10. SELER

Właściwości alergizujące posiadają wszystkie jego części - korzeń, liście, łodyga oraz nasiona. Poza czystą postacią, seler może występować w sałatkach, produktach mięsnych, gotowych zupach, kostkach rosołowych, pasztetach, przyprawach warzywnych w proszku.

11. SKORUPIAKI

Skorupiaki to kraby, homary, krewetki. Poza czystą postacią, mogą stanowić dodatek w potrawach curry i sałatkach, sosach rybnych, pastach. Podobnie jak mięczaki i ryby, skorupiaki u osób uczulonych powodują silne reakcje alergiczne.

12. SOJA

Poza produktami garmażeryjnymi opartymi o soję, jest składnikiem tofu, a w formie dodatku znajduje się w wędlinach, pasztetach, sosach, majonezach, margarynach, pieczywie, wyrobach cukierniczych, czekoladach, batonach, deserach mlecznych. Soja jest również głównym składnikiem sosu i oleju sojowego. Może występować również w lekach.

13. ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN

Gluten znajduje się nie tylko w zbożach takich jak pszenica, żyto, pszenżyto, orkisz, jęczmień i owies oraz kaszach, makaronach, płatkach, mące. Występuje też jako dodatek do przetworów mięsnych, serów żółtych, napojów, zup i sosów w proszku, jogurtów, gum do żucia, przypraw, sosów, czipsów.

14. ZIARNA SEZAMU

Sezam jest głównym składnikiem pasty wegetariańskiej hummus i masła sezamowego tahini. Występuje również w pasztetach wegetariańskich, pieczywie, kremach, ciastkach, lodach, słodyczach.

Dowiedz się więcej:

Do tego prowadzi niedobór cynku!

9 produktów, które najszybciej uzależniają

Zrób test ryzyka alergii u dziecka!

Reklama

na podstawie informacji prasowej kampanii „Przygotuj się na wstrząs!”