Co jeść na noc, aby nie mieć problemów ze snem i by nie tyć? Ostatni posiłek w ciągu dnia należy zjeść na 2 - 3 godziny przed snem. Kolacja powinna być lekkostrawna i pozbawiona produktów wzdymających oraz działających pobudzająco (niewskazane są np.: mocna herbata, kawa, ostre przyprawy). Jeśli mimo wszystko głód nie pozwala ci spać i musisz jeść w nocy, zobacz, po co możesz wówczas sięgnąć. Ważna jest nie tylko wartość kaloryczna nocnego posiłku.

Reklama

Spis treści:

To normalne, że przed snem i nocą chcesz zjeść kolację. Nie wierz w mity, które każą ci nie jeść po 18. Kolację powinno się zjeść 2-4 godziny przed snem. Jeśli chodzisz spać o 23, ostatni posiłek możesz zjeść nawet o 21. Co jeść na kolację? Postaw na lekkie, raczej niskokaloryczne posiłki. Kolacja powinna stanowić ok. 20% dziennej puli kalorii.

Jeśli mimo wszystko zrobisz się głodna bezpośrednio przed snem, lub obudzisz się w nocy głodna, możesz zjeść dietetyczną przekąskę. Uważaj jednak, by odróżniać głód od zachcianek. Jeśli w ciągu dnia jadłaś zdrowe posiłki i zjadłaś też kolację, a w nocy ciągnie cię do jedzenia, to prawdopodobnie po prostu zachcianki. Postaraj się ich unikać, jeśli dbasz o linię. Jeśli zidentyfikujesz ochotę na przekąskę jako typową zachciankę (a nie uzasadniony głód), postaraj się jej nie ulegać. Wypij szklankę wody, zrób sobie owocową herbatę lub zjedz mały owoc, lub warzywo.

Co jeść na dobry sen?

Jeśli chcesz poprawić jakość snu, możesz zadbać o posiłek, który zjesz bezpośrednio przed snem.

Posiłek na sen powinien być lekki, zawierać węglowodany i białko, ale nie za dużo tłuszczu.

Przed snem nie warto jeść bardzo słonych produktów.

Nie warto unikać węglowodanów przed snem. Te złożone utrzymają optymalny poziom cukru przez całą noc.

Posiłek przed snem powinien zawierać białko, które jest źródłem tryptofanu, aminokwasu na dobry sen.

Płatki pełnoziarniste z mlekiem

Na noc możesz zjeść małą miskę płatków pełnoziarnistych. Porcja płatków powinna zmieścić się w twojej jednej garści. Najlepiej, jeśli wykorzystasz mleko zawierające nie więcej niż 2% tłuszczu.

Awokado na chrupkim pieczywie

Awokado to źródło bardzo zdrowych tłuszczów roślinnych, które nie wpłyną źle na twoją sylwetkę, jeśli nie będziesz jeść ich w nadmiarze. Jedna porcja nie powinna stanowić więcej niż pół awokado. Zanim po nie sięgniesz, sprawdź kto nie powinien jeść awokado.

fot. Grzanki z awokado/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

Jajko gotowane na twardo na kanapce

Jajko to doskonałe źródło białka, które nie tuczy, a wspomaga regenerację mięśni. Taki posiłek cię nasyci, ale nie sprawi, że przybierzesz na wadze. Na kapce nie umieszczaj jednak majonezu, nawet majonezu z dobrym składem. Jest zbyt tuczący, by jeść go na noc.

Budyń jaglany na noc

Budyń jaglany zaspokoi głód, nie dostarczając zbyt wielu kalorii. Pamiętaj jednak o tym, by go nie dosładzać. Lepiej dodać kilka malin lub mandarynkę. Nie jedz budyniu jaglanego zbyt często, jeśli dotyczą cię przeciwwskazania do jedzenia kaszy jaglanej.

Serek wiejski z dodatkami

Serek wiejski dostarczy ci białka i łatwo przemycić do niego zdrowe dodatki. Do serka wiejskiego możesz wkroić rzodkiewkę, szczypiorek, ogórka lub dodać inne warzywa. Jeśli jesteś na diecie, wybieraj lekki serek wiejski.

Kanapka z szynką z indyka

Wędlina drobiowa jest zdecydowanie bardziej dietetyczna niż ta wytwarzana z mięsa wieprzowego. Dlatego jeśli masz możliwość, wybieraj, tę o niższej zawartości tłuszczu. Mała kanapka z wędliną i pomidorem to dobry i odżywczy posiłek na noc.

Jogurt z suszonymi warzywami

Jogurt to kolejny przykład produktu spożywczego o wysokiej zawartości białka. Jest bardzo zdrowy i powinien zagościć na stałe w twoim jadłospisie. Możesz dodać do jogurtu mały owoc lub kilka pomidorków koktajlowych.

Twarożek z tuńczykiem

Twarożek z tuńczykiem stworzy smaczną pastę kanapkową. Posmaruj nią pieczywo żytnie, a utworzysz dobry posiłek na noc.

Chrupki kukurydziane

Możesz je zjeść o późnej porze, ale pilnuj, by taki wybryk nie zdarzał się zbyt często. Od czasu do czasu nie zrobi to źle twojej figurze, bowiem - choć kaloryczne - chrupki kukurydziane są bardzo lekkie. Nie zdołasz zjeść ich dużo, a tym samym twoja waga nie zwiększy się. Chrupki kukurydziane możesz potraktować jako alternatywę dla kalorycznych chipsów.

Surowe warzywa na noc

To najbardziej słuszna opcja, jeśli jesteś na diecie i chcesz schudnąć. Kilka surowych marchewek przed snem nie zaszkodzi. Możesz zjeść je np. z niewielką ilością hummusu.

Czy można jeść kisiel na noc?

Tak, niewielką porcję kisielu możesz zjeść na noc. Postaraj się przyrządzić domowy kisiel lub wybrać taki z niską zawartością cukru.

Czy można jeść jajka na noc?

Jajka jak najbardziej możesz jeść na noc. Dostarczają białka i nie są bardzo kaloryczne. Uważaj jednak na dodatki do jajek. Kaloryczność jajecznicy na parze pozwala na jej jedzenie na noc, ale jajecznica z boczkiem lub masłem już nie jest dozwolona.

Czy można jeść banany na noc?

Banany są dość kaloryczne, jednak mogą być elementem lekkiej kolacji. Jeden mały banan zjedzony na noc też cię nie utuczy, a może pozwolić zaspokoić głód.

Czy można jeść borówki na noc?

Borówki jak najbardziej można jeść na noc. To owoce z małą zawartością cukru, niskokaloryczne, które warto dodawać do jogurtu, owsianki lub budyniu jaglanego. Jedz je na noc bez obaw.

Czy można jeść orzechy na noc?

Orzechów raczej nie powinno się jeść na noc. Jeśli bardzo chcesz je zjeść, sięgnij po maksymalnie kilka sztuk. Nie wybieraj orzechów solonych, panierowanych i prażonych. Postaw na naturalne najzdrowsze orzechy włoskie, nerkowce lub inne pestki.

Czy można jeść jabłka na noc?

Jabłka możesz jeść bez obaw na noc. Chodzi raczej o jedno jabłko, a nie kilka sztuk. Możesz sięgnąć po świeże jabłka bezpośrednio przed snem. Nie wierz mitom, które zabraniają jedzenia owoców przed snem.

Czy można jeść pomidory na noc?

Możesz jeść pomidory na noc, nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Pomidora połóż też na kanapce na kolację, by wzbogacić ją w składniki odżywcze.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 8.03.2016 przez Agatę Bernaciak.

Reklama

Czytaj także:

Woda z cynamonem na odchudzanie - czy to dobry pomysł?

Dieta kefirowa - jadłospis i efekty

Koktajle odchudzające - przepisy na koktajle owocowe i warzywne

Jak czytać etykiety produktów spożywczych?