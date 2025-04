Najwięcej witaminy C zawierają warzywa i owoce, choć w niewielkiej ilości jest ona obecna także w orzechach i w mięsie (zwłaszcza w podrobach).

Na to, czy przyswajasz odpowiednią ilość witaminy C z dietą, ma wpływ nie tylko wybór produktów, lecz także ich obróbka. Warto wiedzieć, jak chronić produkty przed utratą witaminy C. Zdarza się, że nawet to, co ma najwięcej witaminy C, traci ją przez niewłaściwe przechowywanie czy wysoką temperaturę.

Co zawiera dużo witaminy C?

Produkty bogate w witaminę C, to nie tylko cytryna. Więcej witaminy C mają chociażby czarna porzeczka i żółta papryka. Co ważne, naturalna witamina C lepiej się wchłania, niż syntetyczny kwas askorbinowy, poza tym nie można jej przedawkować. Warto sięgać po produkty z poniższej listy.

Oto lista produktów, które zawierają dużo witaminy C:

czarna porzeczka,

dzika róża,

nać pietruszki,

papryka,

brukselka,

pokrzywa,

szczypiorek,

kiełki lucerny,

jarzębina,

brokuły,

kalarepa,

kalafior,

kapusta,

chrzan,

szpinak,

truskawki,

pomelo,

fasolka szparagowa,

cykoria,

jarmuż,

cytryna,

pomarańcza,

poziomki,

kiwi,

grejpfrut,

pomidor.

Witamina C musi być dostarczana z pożywieniem. Dzienne zalecane zapotrzebowanie na witaminę C dla kobiet wynosi 75 mg, a dla mężczyzn - 90 mg.

Zapotrzebowanie na witaminę C wzrasta w okresie ciąży i karmienia, podczas infekcji, a także w chorobach takich jak cukrzyca, czy nadciśnienie tętnicze. Osoby palące powinny przyjmować 40% więcej witaminy C, niż osoby niepalące.

Jaki owoc ma najwięcej witaminy C?

100 g świeżych owoców dzikiej róży zawiera od 250 do 800 mg witaminy C. To najwięcej nie tylko jeśli chodzi o owoce, lecz także o wszystkie naturalne jej źródła. Garść owoców dzikiej róży dostarcza tyle witaminy C, ile mieści się w 30 cytrynach. Przyznasz, że to imponujący wynik?

Co więcej, na świecie udało się już wyhodować taką odmianę dzikiej róży, która zawiera aż 3500 mg witaminy C w 100 g soku z owoców dzikiej róży.

Owocami, które zawierają bardzo dużo witaminy C, są także rokitnik i czarna porzeczka.

