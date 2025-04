Zazwyczaj najzdrowsza forma spożywania warzyw to jedzenie ich na surowo, z jak najmniejszą obróbką termiczną. W tej wersji warzywa zachowują najwięcej cennych witamin. Po podgrzaniu tracone jest np. sporo witaminy C i kwasu foliowego. Przy krojeniu i gotowaniu z wyciekającymi sokami traci się część minerałów. Antyoksydanty w warzywach utleniają się częściowo przy blendowaniu, rozdrabnianiu i każdym kontakcie warzyw z powietrzem.

Jest jednak jedno warzywo, które wyjątkowo zyskuje na wszelkiego rodzaju obróbce: to pomidory. Czy można zatem powiedzieć, że przetworzone pomidory są zdrowsze niż świeże? Jak najbardziej!

Spis treści:

Chodzi przede wszystkim o zawartość i przyswajalność likopenu, czyli antyoksydantu, któremu pomidory zawdzięczają większość swoich właściwości prozdrowotnych. Likopen z pomidorów ma wiele ważnych funkcji, oto kilka z nich:

doskonale usuwa wolne rodniki tlenowe;

tlenowe; ma działanie przeciwnowotworowe (w odniesieniu do komórek nowotworów piersi, prostaty i jelita);

(w odniesieniu do komórek nowotworów piersi, prostaty i jelita); działa przeciwzapalnie;

poprawia gęstość kości ;

; reguluje cykl komórkowy.

Przetwory pomidorowe mają likopenu zazwyczaj więcej, niż świeże pomidory. To jednak nic dziwnego: po odparowaniu wody zawartość wszystkich składników zagęszcza się. Koncentrat pomidorowy ma likopenu naturalnie więcej niż świeży pomidor, tak samo, jak suszone owoce więcej cukru, niż owoce świeże. Zawartość likopenu w kilku przykładowych produktach pomidorowych, prezentuje się następująco:

świeże pomidory mają 4-8 mg likopenu na 100 g;

najzdrowsze pomidory koktajlowe to 10 mg likopenu na 100 g;

przecier pomidorowy to ok. 17 mg likopenu / 100 g;

/ 100 g; ketchup to ok. 14,7 mg likopenu na 100 g;

suszone pomidory to ok. 46,5 mg likopenu na 100 g;

koncentrat pomidorowy ma nawet do 150 mg likopenu na 100 g.

Kluczowy dla zrozumienia „prozdrowotności” przetworów pomidorowych jest jednak też rodzaj likopenu. Najbardziej przyswajalną dla organizmu formą likopenu jest cis-likopen.

Pod wpływem działania temperatury i przy przechowywaniu, zwiększa się jego zawartość w przetworach pomidorowych. Świeże pomidory mają więcej trans-likopenu, który jest mniej „użyteczny” dla organizmu, niż cis-likopen. Przy obróbce trans-likopen może zmienić się w zdrowszy cis-likopen. Najwięcej cis-likopenu jest w ketchupie, passacie, sosach pomidorowych i ogólnie mówiąc: przetworach z pomidorów.

Dodatkowo smażenie, pieczenie, gotowanie i ogólnie przerabianie pomidorów z udziałem zdrowego tłuszczu, jest korzystne dla zdrowia. Likopen jest rozpuszczalny w tłuszczach (hydrofilowy), których jest w samych pomidorach niewiele. Przy pieczeniu pomidorów z dodatkiem oliwy, albo robieniu zupy pomidorowej, dajesz likopenowi szansę na rozpuszczanie się w zdrowym tłuszczu i lepsze przyswojenie.

fot. Przetworzone pomidory są zdrowsze niż świeże/ Adobe Stock, eskstock

Nie jest to żadne nowe odkrycie, a wiedza, którą naukowcy dysponują już od 1997 roku. Przełomowe na tamte czasy badanie wykonali naukowcy z Uniwersytetu w Düsseldorfie. Do dziś powołują się na nie inne publikacje. Badacze podali porcję świeżych pomidorów i przecieru pomidorowego (o takiej samej zawartości likopenu) zdrowym ochotnikom. Dodatkowo każdy pomidorowy posiłek dostarczał 15 g oleju, by umożliwić likopenowi wchłonięcie się. Okazało się, że przecier pomidorowy podnosił poziom likopenu prawie 4 razy mocniej, niż świeże pomidorowy.

To nie tylko teoretyczne dane, naukowcy dokładnie przyglądają się temu zjawisku, badając szeroko właściwości pomidorów. Sprawdzili oni na przykład, jak zachowują się komórki raka prostaty po narażeniu na ekstrakty z likopenu. Okazuje się, że pomimo zastosowania takiej samej ilości likopenu, komórkom nowotworowym trudniej przeżyć w likopenie pozyskanym z sosu pomidorowego i koncentratu pomidorowego, niż ze świeżych pomidorów i ketchupu. To umacnia dowody na właściwości przeciwnowotworowe pomidorów.

Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnieniem jest oczywiście dominująca forma likopenu: koncentrat i przecier mają więcej cis-likopenu, niż inne zbadane produkty.

Zarówno przetwory pomidorowe, jak i pomidory świeże, są bardzo zdrowe. Jedz je w takiej formie, w jakiej najbardziej ci smakują.

Zapamiętaj jednak, że nie warto unikać jedzenia pomidorów po ich obrobieniu. Są bardzo zdrowe, a pod kątem zawartości likopenu jeszcze zdrowsze, niż pomidory zebrane świeżo z krzaka. Jeśli masz taką możliwość, zrób przetwory pomidorowe, korzystaj też z pomidorów w puszkach i passaty, gdy sezon na pomidory przeminie. Nie unikaj ketchupu z dobrym składem. Jedz pomidory pieczone, rób zupy krem z pomidorów, sosy pomidorowe do ryżu i makaronu, szakszukę z pomidorami lub pasty pomidorowe do kanapek. W tej formie możesz korzystać z właściwości pomidorów przez cały rok.

Źródła:

