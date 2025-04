Zastanawiasz się, które porzeczki są najzdrowsze? Porównujemy zawartość minerałów, witamin i antyoksydantów w trzech najpopularniejszych typach porzeczki: czarnych, czerwonych i białych. Sprawdźmy, który z typów jest najzdrowszy.

Czarna porzeczka ma więcej minerałów: wapnia, żelaza, magnezu, potasu i cynku, niż porzeczka czerwona. Czarne porzeczki wygrywają też pod względem zawartości większości witamin. Mają ponad 4 razy więcej witaminy C niż porzeczki czerwone i białe. Czarne porzeczki należą do owoców najbogatszych w witaminę C.

Nie tylko wartości odżywcze liczą się przy omawianiu prozdrowotności owoców. Właściwości i zalety zdrowotne porzeczek to w większości zasługa antyoksydantów obecnych w tych owocach. Zawartość antyoksydantów zdecydowanie przemawia na korzyść czarnej porzeczki.

Nawet bez żadnych danych naukowych i wiadomości łatwo ocenić zawartość antocyjanów (typu antyoksydantów) w owocach „na oko”. W uproszczeniu można powiedzieć, że im ciemniejszy owoc, tym więcej prozdrowotnych antocyjanów zawiera. Taki szybki test sprawdza się np. w przypadku oceny właściwości leśnych jagód, właściwości jagody kamczackiej i właściwości aronii. Wzrokowe porównanie porzeczki czarnej, białej i czerwonej jest jednoznaczne: czarne porzeczki mają więcej zdrowych antocyjanów. Drugie miejsce zajmują porzeczki czerwone, białe mają najmniej antyoksydacyjnych barwnych związków.

Potwierdzają to też dane naukowe.

W 100 g czarnej porzeczki znajdziesz 1265 mg antocyjanów .

. W 100 g porzeczki czerwonej znajdziesz 199 mg antocyjanów.

W 100 g białej porzeczki nie znajdziesz antocyjanów (ich ilości są śladowe).

Antocyjany to jednak nie wszystko. Naukowcy ocenili też ogólny potencjał antyoksydacyjny trzech rodzajów porzeczek zebranych w województwie łódzkim oceniony metodą TEAC. Wyniki opublikowano w nowym badaniu z 2022 roku.

Potencjał antyoksydacyjny czarnych porzeczek oceniono na 35,8 mmol/ml.

Potencjał antyoksydacyjny czerwonych porzeczek oceniono 20,1 mmol/ml.

Potencjał antyoksydacyjny białych porzeczek oceniono 37,1 mmol/ml.

Jak widzisz, choć biała porzeczka ma mniej antocyjanów, też jest zdrowa i ma sporo innych antyoksydantów. Ma nawet największy potencjał antyoksydacyjny sprawdzony metodą TEAC z wszystkich trzech typów porzeczek.

Widzisz już dokładnie, które porzeczki okażą się najzdrowsze. Czarna odmiana porzeczek deklasuje „przeciwników” już na pierwszy rzut oka na tabelę wartości odżywczych.

Miejsce 1: Porzeczki czarne Miejsce 2: Porzeczki czerwone Miejsce 3: Porzeczki białe

Mimo to wszystkie porzeczki są bardzo zdrowe i zdecydowanie warto je jeść, jeśli nie dotyczą cię przeciwwskazania do jedzenia porzeczek. To jedne ze zdrowszych i tańszych sezonowych owoców.

