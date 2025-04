fot. Fotolia

Czy na wakacjach trzeba liczyć kalorie?

Sezon letni sprawia, że nie mamy ochoty na spożywanie ciężkich i tłustych potraw. Gorąca aura, wysokie temperatury, słońce … Wszystko to wręcz zachęca nas do zmiany dotychczasowej diety. Jeśli marzysz o idealnej figurze podczas wakacyjnego urlopu, bez liczenia kalorii, wystarczy wprowadzić kilka prostych zasad żywieniowych do swoich codziennych nawyków. Jak to zrobić podpowie Anna Różyk – ekspert ds. żywienia współpracujący z marką Lubella.

Wraz z początkiem lata powinniśmy pomyśleć nie tylko o zmianie naszej garderoby, ale także nawyków żywieniowych. W końcu kto z nas nie chciałby zaskoczyć na plaży piękną figurą i świetną formą?

Wielu z nas słowo „dieta” kojarzy się z wyrzeczeniami, uciążliwymi ograniczeniami, czy liczeniem kalorii. Nic bardziej mylnego! Wystarczy jedynie odrobina silnej woli oraz zastosowanie kilku prostych zasad odżywiania, a sukces będzie gwarantowany.

Wakacyjna dieta – o czym pamiętać?

Zadbajmy o to, by codzienne menu było skomponowane w odpowiedni sposób. Najważniejszą zasadą zdrowego oraz racjonalnego odżywiania jest właściwa ilość składników odżywczych w codziennej diecie. Białko, węglowodany oraz tłuszcze nienasycone z pewnością powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie.

Dieta musi być bogata przede wszystkim w węglowodany, które powinny stanowić 55-60% naszych posiłków, ponieważ są one głównym źródłem energii. Znajdziemy je przede wszystkim w produktach zbożowych – makaronach, kaszach oraz roślinach strączkowych. Drugim niezwykle ważnym składnikiem są tłuszcze nienasycone, które również są doskonałym źródłem energii (25-30% diety). Znajdziemy je przede wszystkim w morskich rybach, oliwie oraz orzechach. Białko z którego czerpiemy około 12-14% energii, jest podstawowym budulcem naszego organizmu. Dlatego zadbajmy o to, by codzienny jadłospis był bogaty w chude mięsa, jaja oraz jogurty, szczególnie, jeśli regularnie uprawiamy sport, ponieważ to właśnie białka odpowiadają za budowę masy mięśniowej.

Ile posiłków jeść latem?

Najważniejszą zasadą zdrowego odżywania jest zjadanie 3 głównych posiłków oraz 2 przekąsek. Pamiętajmy, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który daje nam energię do działania i pobudza nasz metabolizm na cały dzień. Pierwszy posiłek musi być bogaty w węglowodany, dlatego też owsianka czy miska płatków żytnich z dodatkiem sezonowych owoców to idealny wybór. Na lunch doskonałą propozycją jest sałatka z dodatkiem ryby oraz kaszy.

Jeżeli sałatka wydaje ci się nudną propozycją, skomponuj oryginalny dressing, który z pewnością doda smaku i wyrazistości twojej potrawie. Obiad natomiast, szczególnie ten jedzony pod wieczór, powinien być skomponowany z

lekkich oraz łatwostrawnych produktów. W tej roli idealnie sprawdzą się gotowane warzywa oraz makaron.

Latem koniecznie sięgaj po świeże warzywa i owoce!

Sezon letni to idealny okres na dostarczanie sobie świeżych warzyw i owoców, które są bogatym źródłem witamin i minerałów. 5 porcji warzyw i owoców spożywanych codziennie pozwoli zachować nam dobre samopoczucie oraz piękny wygląd nie tylko podczas letnich dni. W roli lekkiej przekąski doskonale sprawdzą się również koktajle na bazie owoców oraz soki owocowe.

Nie zapominajmy jednak jak ważnym uzupełnieniem diety jest aktywność fizyczna. Słońce, wysokie temperatury w ciągu dnia i ciepłe wieczory zachęcają nas do spędzania czasu na rowerze, rolkach czy też pływaniu. Jeśli więc siłownia czy fitness wydają ci się męczącą i nudną formą sportu, wybieraj aktywności, w które możesz zaangażować swoją rodzinę i znajomych, w ramach wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

