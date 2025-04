W czasie gorączki możesz cierpieć na brak apetytu, ale mimo wszystko warto zjadać odżywcze produkty i lekkie posiłki. Sprawdź, co najlepiej jeść (i czego nie jeść), jeśli masz gorączkę.

Spis treści:

Gorączka i podwyższona temperatura, to najczęściej objawy infekcji. Jeśli gorączka nie jest bardzo wysoka, nie trzeba jej zbijać, bo wspiera ona walkę organizmu. Gorączka może mieć korzystne działanie, gdyż hamuje rozwój drobnoustrojów, a także wzmaga wytwarzanie przeciwciał zwalczających chorobę. Organizmy wyczerpane, wyniszczone, z upośledzonymi mechanizmami odpornościowymi nie są w stanie reagować gorączką.

Długotrwała wysoka temperatura ma niekorzystny wpływ na organizm, bowiem hamuje łaknienie, a poprzez zwiększoną przemianę materii prowadzi do katabolizmu tkanek ustrojowych i wyniszczenia. Gorączka powoduje wzmożoną pracę serca, niekorzystnie wpływa na pracę układu nerwowego. U osób z wadami układu oddechowego lub defektami jego czynności może prowadzić do niewydolności oddechowej.

Warto wiedzieć, co najlepiej jeść, by wzmacniać organizm w czasie gorączki:

jedzenie powinno nawadniać , przy gorączce traci się dużo płynów,

, przy gorączce traci się dużo płynów, jedzenie powinno zawierać przeciwzapalne składniki na przeziębienie,

na przeziębienie, jedzenie musi dostarczać elektrolitów : potasu, sodu, wapnia, magnezu,

: potasu, sodu, wapnia, magnezu, jedzenie powinno dostarczać wystarczająco białka pomagającego walczyć z infekcją,

pomagającego walczyć z infekcją, jedzenie powinno być odżywcze i kaloryczne, by zapewnić organizmowi energię do walki z infekcją.

Wiele osób w trakcie gorączki traci całkiem apetyt. Nie można poddawać się temu stanowi i ważne jest, by zjadać chociaż kilka lekkich posiłków dziennie.

Płyny i napoje - co pić w czasie gorączki?

Pocenie się i podwyższona temperatura ciała sprzyjają utracie płynów z organizmu. Gorączka to więc przede wszystkim ryzyko odwodnienia. Staraj się pić:

dużo wody,

lekkie napary,

herbaty,

naturalne kakao,

mleko,

domowy kompot,

kefir,

świeże soki.

Ważne jest, by pochłaniać w tym czasie dużo płynów. Płyny możesz dostarczać do organizmu też z jedzeniem. Szczególnie zalecane są:

wszystkie domowe zupy,

koktajle warzywno-owocowe,

świeże warzywa i owoce.

fot. Rosół na gorączkę/Adobe Stock, New Africa

Przeciwzapalne składniki diety w czasie gorączki

Jedzenie może dostarczać też konkretnych składników przeciwzapalnych, które wspierają walkę z toczącą się infekcją. Naturalne sposoby na przeziębienie zachęcają przede wszystkim do włączania do jadłospisu:

fot. Przeciwzapalne przyprawy i składniki diety na gorączkę/ Adobe Stock, jchizhe

Produkty białkowe w trakcie gorączki

W czasie gorączki organizm zużywa więcej białek, niż gdy nie jesteś chora. Proteiny są bardzo ważne w diecie zawsze, gdy twój organizm jest lekko osłabiony. Do dobrych źródeł białka należą:

ryby,

owoce morza,

chude mięso i wędliny,

twaróg,

nabiał: mleko, kefir, maślanka, jogurty, jogurt grecki,

rośliny strączkowe: fasola, soczewica, groch, groszek, ciecierzyca,

jajka,

orzechy i masła orzechowe.

Nabiał i mleko przy gorączce?

Na powyższej liście polecanych w gorączce produktów białkowych znajduje się nabiał. W sieci krążą mity o tym, że mleko i nabiał powodują „nadprodukcję śluzu” w organizmie i niby pogarszają w ten sposób objawy przeziębienia. Nie jest to prawda, a te informacje zostały dawno obalone przez naukowców. Nabiał i mleko możesz bezpieczne jeść przy gorączce.

Czy można jeść banany podczas gorączki?

Z jakiegoś powodu wiele osób zastanawia się, czy można jeść banany w czasie gorączki. Zdecydowanie tak! Banany dostarczają stosunkowo sporo kalorii (to pożądane przy gorączce), są odżywcze i uzupełniają rezerwy potasu w organizmie. Jedz banany śmiało na surowo, dodawaj je do owsianek i koktajli.

Jajka przy gorączce

Przy gorączce można jeść bezpiecznie jajka i wszystkie produkty z jajami w składzie. Są one bardzo polecane, bo żółtko ma dużo witamin i odżywia, a jaja są też bogatym źródłem białka. W czasie gorączki warto jeść więc:

omlety,

jajecznicę,

jajka na miękko i twardo,

szakszukę.

Nawet jeśli nie chce ci się jeść w trakcie gorączki, spróbuj jeść minimum 4 niewielkie posiłki dziennie. Możesz podzielić jedzenie na 6 posiłków, jeśli nie możesz zjeść na raz za dużo. Oprócz tego przez cały dzień nawadniaj się, pijąc wodę i inne płyny.

fot. Posiłek przy gorączce/Adobe Stock, DimaBerlin

Zupy w trakcie gorączki

Zupy to doskonałe posiłki w trakcie gorączki. Przoduje tu oczywiście rosół, ale w czasie gorączki można jeść też inne zupy:

pomidorowa,

krupnik,

ogórkowa,

grochowa,

jarzynowa,

kalafiorowa,

wszystkie zupy krem.

Dania jednogarnkowe w trakcie gorączki

Podczas gorączki sprawdzają się tez wszystkie dania jednogarnkowe. Dodaj do nich garść roślin strączkowych, by uzupełnić posiłek w białko.

Koktajle w trakcie gorączki

Jeśli nie chce ci się jeść w czasie gorączki, możesz pić odżywcze koktajle. Najlepiej rób je na bazie probiotycznych jogurtów i kefirów, które wspierają jelita w tym intensywnym czasie. Przetestuj odżywcze przepisy na:

Równie ważne jak to, co jeść przy gorączce jest to, czego nie jeść w tym czasie. Jest wiele produktów, które nie są zdrowe i zakłócają pracę organizmu. Zdecydowanie nie wspierają więc walki z infekcją. Należą do nich:

alkohol (w każdej ilości),

gazowane napoje,

przetworzone czerwone mięso,

słone przekąski (chipsy, panierowane orzeszki, paluszki),

kawa.

Jeśli w czasie gorączki wystąpiła dodatkowo biegunka, stosuj dietę przy biegunkach. Być może będziesz musiała wyeliminować część polecanych zazwyczaj przy gorączce produktów.

