Co jeść przed treningiem? Wydolność podczas ćwiczeń trwających od 30 do 40 minut poprawia się po zjedzeniu niskotłuszczowego posiłku o wysokiej zawartości węglowodanów. Dlatego przed treningiem najlepiej jeść produkty o niskim indeksie glikemicznym, które dostarczą energii na czas ćwiczeń. Zatem, co jeść przed treningiem? Możecie zjeść kurczaka z brązowym ryżem i sałatką, pieczoną rybę z makaronem pełnoziarnistym i warzywami, krewetki smażone z warzywami.

Reklama

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat posiłków przed i po treningu, to czytajcie dalej. Poniżej informujemy również o tym, co jeść przed treningiem na masę, co jeść przed treningiem siłowym, co jeść przed treningiem na siłowni, co jeść przed treningiem, aby schudnąć.

Co jeść przed treningiem? Oto najlepsze propozycje!

Co jeść przed i po treningu?

Jedzenie przed i po treningu to temat, który sprawia wiele problemów. Przed treningiem najlepiej zjeść posiłek bogaty w węglowodany złożone. Może to być makaron pełnoziarnisty z indykiem i warzywami, czarna soczewica z pieczoną rybą i sałatką ze świeżych warzyw lub kasza jaglana z duszonym jabłkiem. Warto pamiętać, że posiłek, który jecie 2-3 godziny przed treningiem, ma kluczowe znaczenie dla wytrzymałości i wydolności podczas ćwiczeń. Jeżeli pozostawicie zbyt długi odstęp pomiędzy posiłkiem i treningiem, grozi wam hiperglikemia, czyli zbyt niski poziom glukozy we krwi, który może przyczynić się do obniżenia wydolności organizmu.

Co jeść po treningu? Po treningu na talerzu powinna pojawić się solidna porcja białka, która przyspieszy budowę i regenerację mięśni. Dlatego po treningu powinnyście sięgnąć po kefir, jajka, chude mięso, dzikiego łososia, komosę ryżową i rośliny strączkowe. Posiłek po treningu najlepiej zjeść ok. 15-30 minut po treningu, ale nie później niż 1,5 - 2 godziny po jego zakończeniu.

Czego nie wolno jeść przed treningiem?

Co jeść przed treningiem na masę?

Jedzenie przed treningiem jest jednym z wielu spożywanych w ciągu dnia i jego gramatura musi być dobrana do osoby, stopnia wysiłku fizycznego, aktywności całodniowej i metabolizmu. W posiłku przed treningiem na masę powinny znaleźć się węglowodany złożone - zapewnią energię, która będzie równomiernie uwalniana podczas trwania wysiłku, dzięki nim unikniecie również nagłym spadkom cukru.

W posiłku przed treningiem powinno znaleźć się również pełnowartościowe i stosunkowo łatwo trawione białko - czerwone lub białe mięso, ryby, jajka lub odżywki na bazie białka serwatkowego. Unikać należy mięsa wieprzowego, produktów na bazie kazeiny i twarogów, które są ciężko trawione.

Kwestia tłuszczów i ich dodawanie do posiłków jest kwestią otwartą. Zależy głównie od celu diety i ich zawartości w pozostałych posiłkach. Ich nadmiar może spowolnić trawienie u osób z powolnym metabolizmem, ale z drugiej strony może pozytywnie wpłynąć (przyspieszyć) proces trawienia. Zdrowe kwasy tłuszczowe najlepiej czerpać z siemienia lnianego, oliwy z oliwek, orzechów, oleju ryżowego, oleju kokosowego lub oleju z pestek winogron.

Co jeść przed dużym wysiłkiem fizycznym?

Co jeść przed treningiem siłowym?

Trening siłowy to w skrócie zestaw ćwiczeń, który ma na celu powiększenie masy mięśniowej ciała. Mięśnie są tkanką aktywną metabolicznie i wpływają na tempo przemiany materii. Oznacza to, że im więcej ich macie, tym więcej kalorii spala wasz organizm do wytworzenia energii, a więc szybciej chudniecie. W przypadku treningów siłowych sporną kwestią jest ilość białka w posiłkach. Aby przyspieszyć budowę masy mięśniowej, na pewno powinno być go trochę więcej niż dotychczas.

Co jeść przed i po treningu siłowym?

Co najlepiej jeść przed treningiem siłowym?



Ryż brązowy, filet z dorsza i warzywami - taki posiłek daje solidną dawkę błonnika, łatwo przyswajalne białko i warzywa o dużej zawartości witamin.

- taki posiłek daje solidną dawkę błonnika, łatwo przyswajalne białko i warzywa o dużej zawartości witamin. Makaron żytni razowy, grillowany filet z piersi indyka, mix sałat i olej lniany - węglowodany złożone dają energetycznego kopa, chude mięso dostarczy dobrej jakości białko, a warzywa dostarczą sporą ilość witamin.

- węglowodany złożone dają energetycznego kopa, chude mięso dostarczy dobrej jakości białko, a warzywa dostarczą sporą ilość witamin. Płatki owsiane, białko serwatkowe, mleko kokosowe, orzechy włoskie i morele suszone - to głównie węglowodany złożone z solidną porcją białka i odrobina suszonych moreli - jako jedne z nielicznych suszonych owoców mają przewagę glukozy nad fruktozą.

Co jeść przed treningiem, aby schudnąć?

Po pierwsze musicie sobie zdać sprawę, że nie schudniecie, jeżeli zaczniecie się głodzić lub jeść bardzo mało. Czas najwyższy zrozumieć, że aby schudnąć, trzeba jeść. Oczywiście w diecie powinien być pewien deficyt kaloryczny, który pozwoli osiągnąć wymarzony cel, ale też nie może być on zbyt duży, bo po kilku tygodniach będzie wykończony, a metabolizm będzie znacznie wolniejszy.

To, co jecie przed treningiem ma bardzo duży wpływ na sylwetkę. Jednak ilość spożywanego pokarmu powinna w dużej mierze zależeć od intensywności i długości trwania treningu. Jeżeli wybieracie się tylko na poranny marsz lub jogging, to w zupełności wystarczy lekka przekąska. Jeżeli w planach macie intensywny trening to najlepiej zjeść solidny posiłek, który dostarczy białka i węglowodanów złożonych.

Reklama

Co jeść przed i po treningu kardio?