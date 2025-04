Dieta po wyrwaniu zęba jest konieczna, żeby umożliwić prawidłowe gojenie się rany. Chodzi o to, aby chronić skrzep i nie podrażniać uszkodzonych tkanek. Do tego celu najlepiej nadają się łagodne w smaku i rozdrobnione potrawy. Sprawdź, co jeść po usunięciu zęba, a czego unikać. Dla własnego dobra i tylko do zagojenia się rany.

Reklama

Spis treści:

Pierwsze posiłki powinny być rozdrobnione, aby można było uniknąć żucia. Dlatego polecana jest dieta płynna lub półpłynna. Utrzymuj ją minimum 7 dni, a najlepiej do pełnego zagojenia rany.

Do polecanych pokarmów po wyrwaniu zęba zaliczają się:

zupy-kremy,

koktajle warzywne i owocowo-warzywne, (najlepiej użyć owoców bez małych pestek)

jogurty,

kisiele,

purée warzywne,

jajecznica,

jajo na miękko.

Nie ma ograniczenia jeśli chodzi o kategorie produktów. Jedynym kryterium jest ich miękkość i stopień rozdrobnienia.

Jeśli chodzi o napoje, to po ekstrakcji zęba można pić:

wodę,

napary ziołowe,

herbaty,

niekwaśne soki owocowe.

Niewskazany jest alkohol, napoje gazowane, gorące napoje. Wszystkie przyjmowane płyny powinny być chłodne lub letnie. Nie należy pić niczego przez słomkę, gdyż grozi to przedwczesnym oderwaniem skrzepu i przedłużeniem czasu leczenia lub powstaniem powikłań.

Czego nie jeść po wyrwaniu zęba:

gorących potraw,

potraw kwaśnych i pikantnych,

pieczywa,

orzechów,

ciastek,

krakersów,

twardego mięsa,

słodyczy.

Nie wolno też płukać jamy ustnej, nawet samą wodą.

Co jeść po wyrwaniu 8?

Zalecenia w przypadku ósemek są takie same, jak te zapisane powyżej i odnoszące się do diety po wyrwaniu zęba. Jedyną różnicą jest to, że w przypadku konieczności chirurgicznego usunięcia ósemki, czas pełnego powrotu do zdrowia jamy ustnej może się wydłużyć, a pierwsze godziny po zejściu znieczulenia mogą być bolesne. Tym bardziej wskazana jest tu dieta płynna, która nie wymaga wykonywania zbyt wielu ruchów żuchwą, co bywa naprawdę bolesne.

Płynne pokarmy można pić (jeśli szersze otwieranie jamy ustnej jest bolesne) lub zjadać łyżką. Koniecznie trzeba unikać zbyt ciepłych potraw i napojów, a z powrotem do normalnego jedzenia najlepiej wstrzymać się do pełnego wygojenia się rany i ustąpienia dolegliwości.

Kiedy kawa po wyrwaniu zęba?

Z piciem kawy najlepiej wstrzymać się 24 godziny. Po 2 godzinach od zabiegu można teoretycznie wypić kawę mrożoną, starając się unikać kontaktu płynu z raną. Ciepłą, nie gorącą, kawę najlepiej przygotować dopiero po upływie doby od zabiegu.

Temperatura napoju naprawdę ma znaczenie – zbyt gorąca kawa może rozpuścić skrzep, co stwarza ryzyko powikłań, w tym powstania tzw. suchego zębodołu, czyli odsłonięcia kości i nerwów, co na długo potrafi przynieść dolegliwości bólowe. Warto tego unikać.

fot. Kiedy kawa po wyrwaniu zęba/ Adobe Stock, New Africa

Ogólne zalecenia są takie, aby przez co najmniej pierwsze 2 godziny po zabiegu całkowicie wstrzymać się od jedzenia – niezależnie od tego, czy chirurgicznie usuwano 8. czy wyrywano inny ząb. Jeśli apetyt nie dopisuje po 2 godzinach, można wstrzymać się dłużej.

Przez pierwsze 24 godziny nie należy spożywać gorących napojów ani potraw. Wszystko powinno być letnie lub chłodne, także napoje, z których najlepsze to woda i herbatki ziołowe. Później, przez tydzień najlepiej stosować dietę płynną lub półpłynną – o czym pisaliśmy wyżej.

Najlepszym pomysłem po wyrwaniu zęba, nieważne, czy wyrywano 8. czy inny ząb, będzie przygotowywanie treściwych, łagodnych w smaku zup-kremów.

Dobrze jest zadbać, aby w diecie było białko, które jest niezbędne do regeneracji uszkodzonych tkanek. Przed jedzeniem trzeba odczekać, aż ostygnie do letniej temperatury (w kolejnych dniach zupa może być ciepła, lecz nie gorąca). Można też ją schłodzić, dodając jogurt naturalny wyjęty z lodówki. Grzanki i groszek ptysiowy odpadają.

Przepis na obiad po wyrwaniu zęba

Składniki:

2 duże bataty,

litr bulionu warzywnego,

podudzie kurczaka,

drobno posiekany świeży lubczyk (lub suszony),

2-3 łyżki jogurtu naturalnego,

sól, pieprz, imbir do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj w bulionie podudzie kurczaka (30-40 minut). Wyjmij je, ostudź i oddziel mięso od kości. Pozbądź się kości i skóry, mięso zachowaj. Umyj i obierz bataty. Pokrój je w plastry o grubości ok. 1 cm i wrzuć do bulionu razem z przyprawami. Gotuj na małym ogniu przez 10-15 minut (aż bataty zmiękną). Zdejmij zupę z ognia, dodaj do niej mięso kurczaka i całość bardzo dokładnie zblenduj. Podawaj w temperaturze pokojowej lub lekko ciepłą z kleksem jogurtu naturalnego i posypaną lubczykiem.

fot. Pomysł na obiad po wyrwaniu zęba/ Adobe Stock, Afina

Reklama

Czytaj także:

Idealne purée ziemniaczane – sprawdzony przepis

Co oznacza, kiedy zęby się ruszają?

Czy wyrywanie zęba boli? Sprawdź, kiedy znieczulenie nie zadziała