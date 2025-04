Oto zwięzła instrukcja, co jeść po wymiotach, które dokuczały dorosłemu lub dziecku. Najważniejsze jest rozpoczęcie nawadniania oraz dostarczanie organizmowi mikroelementów i energii. Najlepiej do tego nadają się pokarmy łatwostrawne, obfitujące w cukry proste, ubogie w tłuszcz. W kolejnym etapie wprowadza się też białko. Powrót do bardziej tłustych pokarmów powinien nastąpić na samym końcu kuracji po wymiotach przy zatruciu pokarmowym.

Najprościej można to określić tak: najlepiej po wymiotach zastosować dietę lekkostrawną. Jedzenie powinno być proste, bez ostrych przypraw i nie obciążać układu pokarmowego.

W pierwszej kolejności najlepiej sięgać po:

białe czerstwe pieczywo,

sucharki,

banany,

mus jabłkowy,

lekko rozgotowany ryż,

kleik ryżowy lub kukurydziany na wodzie,

kaszkę manną na wodzie.

Te pokarmy są łatwostrawne i szybko dostarczą energii, której organizmowi brakowało, gdy wymioty uniemożliwiały jedzenie. Początkowo najlepiej jeść często i małymi porcjami.

W pierwszym etapie rekonwalescencji trzeba unikać:

tłustych pokarmów,

nabiału,

produktów pełnoziarnistych,

orzechów,

surowych owoców, zwłaszcza cytrusowych, których kwaśny smak może podrażniać żołądek.

Niewskazane są też pokarmy tłuste i wysokoprzetworzone – smażone i pieczone mięsa, fast food, pizza, chipsy, ciastka, grzyby.

Jeśli zalecane w pierwszym momencie pokarmy udaje się utrzymać w żołądku, można powoli rozszerzać dietę o gotowane warzywa (marchew, ziemniaki) z niewielkim dodatkiem masła, odtłuszczone jogurty naturalne, gotowane chude mięso, najlepiej drobiowe.

Owoce, po które najlepiej sięgać po wymiotach to te lekkostrawne, do których poza bananem i jabłkami należą:

maliny,

borówki amerykańskie,

truskawki,

morele,

brzoskwinie,

jagody.

Co jeść po wymiotach po alkoholu?

Wymiotowanie po alkoholu to sygnał świadczący najczęściej o zatruciu alkoholem. Gdy ustaną, trzeba wraz z dietą uzupełnić utracone płyny i składniki mineralne, ale oszczędzić wątrobę. Najlepsza będzie dieta lekkostrawna, ale nie musi być aż tak restrykcyjna jak przy wymiotach spowodowanych infekcją.

Najlepiej sięgać po proste, domowe potrawy – jaja na miękko, kanapki z chudym mięsem i ogórkiem, jarzynowe zupy, sałatki warzywne, owoce, rosół, zupy jarzynowe, omlet z ziemniakami i marchewką z groszkiem itp.

Co jeść po wymiotach z żółcią?

Żółć znajduje się w wymiotach wtedy, gdy dochodzi do nieprawidłowej motoryki jelita lub wtedy, gdy dochodzi do nasilonych wymiotów, a żołądek jest już całkowicie pusty. Pierwszy przypadek wymaga pomocy specjalisty, przy drugim potrzebna jest lekkostrawna dieta, której podstawowe zasady opisaliśmy wyżej. Ważne jest także nawadnianie (patrz niżej).

Co pić po wymiotach?

Nawadnianie to bardzo istotny element powrotu do zdrowia po wymiotach. Najlepsza jest woda w temperaturze odczuwanej jako ledwo ciepła. Trzeba ją pić często, ale niewielkimi porcjami. Można również sięgnąć po:

wodę z imbirem (dodatkowo łagodzi mdłości),

naturalny bulion drobiowy,

napar z rumianku,

napar z mięty,

słabą herbatę,

elektrolity.

Po wymiotach po alkoholu można sięgać także po kompoty i soki owocowe oraz warzywne, które są cennym źródłem mikroelementów. Nie należy pić kawy, napojów mlecznych czy z dodatkiem mleka, napojów gazowanych, alkoholu.

fot. Co dać dziecku do jedzenia po wymiotach/ Adobe Stock, Krakenimages.com

Najważniejsze to obserwować dziecko, gdy choruje, a im jest młodsze, tym czujniej należy to robić, gdyż tym szybciej może dojść do odwodnienia. Stan ten wymaga u najmłodszych pomocy lekarskiej i wizyty w szpitalu.

Niemowlęta karmi się wyłącznie mlekiem matki lub mieszanką mleczną odpowiednią do wieku dziecka.

Dzieci, które jadają już normalne pokarmy i przestały wymiotować, można zacząć karmić zgodnie z zasadami diety lekkostrawnej dla dziecka. Najlepiej dokarmianie rozpocząć po 6 godzinach od ustania wymiotów, chyba że dziecko jest w dobrej formie i samo dopomina się o jedzenie. Przez pierwsze 24-48 godzin najlepiej podawać pokarmy rozdrobnione.

Najlepiej zaczynać od pokarmów obfitujących w wodę:

musu jabłkowego,

kaszy manny na wodzie,

kleiku ryżowego.

Można też podawać banany oraz białe czerstwe pieczywo, np. sucharki. Warto przygotować także purée z marchewki, dyni czy ziemniaków z dodatkiem masła, ale bez dodatku mleka. Jedzenie trzeba uzupełniać płynami: wodą, kompotem z jabłek, bulionem drobiowym, naparem z rumianku czy mięty, słabą herbatką, herbatka owocową, a w razie potrzeby elektrolitami dla dzieci. Jedzenie i napoje powinny być ciepłe – ani zimne, ani gorące.

Po upływie 24-48 godzin można podawać potrawy mniej rozdrobnione i wprowadzać chude mięso drobiowe i chude ryby, jogurty naturalne, zupy jarzynowe.

Gdy komuś dokuczały wymioty i biegunka, najprawdopodobniej doszło nie tylko do podrażnienia żołądka, ale też do zaburzenia mikroflory jelitowej, która trzeba będzie odbudować, wspomagając ją prawidłowym żywieniem.

W pierwszym etapie najlepiej zastosować dietę lekkostrawną, czyli stosować się do zasad, które opisaliśmy wyżej. Chodzi o lekkostrawne rozdrobnione jedzenie (gotowane owoce, warzywa, drobne kasze), białe pieczywo, banany. Do tego niepodrażniające żołądka napoje. Pozwoli to odbudować zapasy energii, nawodnić organizm i „uspokoić” żołądek.

Po 48-72 godzinach można wprowadzać do diety surowe warzywa i owoce oraz produkty pełnoziarniste. Są one bogatym źródłem błonnika, który jest pożywką dla bakterii jelitowych. Aby dodatkowo przyspieszyć ich odbudowę, warto sięgać po naturalne probiotyki oraz po pro- i prebiotyki z apteki. Te pierwsze to dawka korzystnych dla jelit bakterii, a te drugie to pokarm dla nich.

Przez jakiś czas (a najlepiej już zawsze) dobrze jest ograniczać żywność wysokoprzetworzoną i tę o dużej zawartości tłuszczu.

