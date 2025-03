Co jeść po treningu? Trochę to zależy od rodzaju wysiłku, jaki miał miejsce, oraz od pory dnia. Najważniejsze jest jednak, aby w ogóle coś zjeść, czyli nie unikać jedzenia po treningach. Nawet na redukcji! Jeśli posiłek zostanie pominięty, organizm może mieć problem z regeneracją, co z kolei przekłada się na słabe rezultaty jeśli chodzi o kondycję, mizerne efekty jeśli chodzi o wygląd sylwetki oraz na kiepskie samopoczucie. Dlatego nie rezygnuj z jedzenia po treningu — nawet jeśli miałabyś zjeść o 22!

Najlepszym wyborem będą produkty o wysokim indeksie glikemicznym (tak, tak! możesz je zjeść bez wyrzutów sumienia!), a stosunkowo małej gramaturze. Może być to np. banan, suszone owoce lub świeży, owocowy sok. Po powrocie do domu sięgnij jednak jeszcze po coś konkretniejszego — posiłek ten zjedz najpóźniej 2 godziny po treningu.

Po treningu siłowym ważne jest dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych, aby wspierać regenerację mięśni, a dokładniej – włókien mięśniowych, które ulegają w czasie treningu mikrouszkodzeniom. Trzeba jednak pamiętać, że ważna jest całość diety treningowej, a nie tylko jakość posiłku potreningowego.

W dni treningowe warto dostarczać ciału 5-8 g węglowodanów na każdy kilogram masy ciała, a białka: 1,5-2 g na każdy kilogram masy ciała. Dla zdrowia trzeba w diecie jeszcze uwzględnić zdrowe tłuszcze.

Najlepszymi źródłami makroskładników po treningu siłowym są:

białka: kurczak, indyk, ryby, jajka, twaróg, tofu, odżywki białkowe.

kurczak, indyk, ryby, jajka, twaróg, tofu, odżywki białkowe. węglowodany : ryż, makaron, ziemniaki, pełnoziarniste pieczywo, owoce.

: ryż, makaron, ziemniaki, pełnoziarniste pieczywo, owoce. tłuszcze: awokado, orzechy, nasiona, oliwa.

Zatem dobrym posiłkiem po treningu siłowym będzie na przykład: sałatka ziemniaczana ze śledziem czy kurczak pieczony z makaronem i sosem guacamole.

Co jeść po treningu na masę?

Jeśli celem jest budowanie masy mięśniowej, należy spożywać posiłki bogate w kalorie, białka i węglowodany. Trzeba organizmowi dostarczać więcej kalorii, niż wynika to z dziennego zapotrzebowania. Tę ekstra porcję energii i makroskładników organizm spożytkuje na budowanie masy mięśniowej. Dobrymi źródłami makroskładników w posiłku po treningu na masę są np:

białka : wołowina, wieprzowina, ryby, jajka, odżywki białkowe.

: wołowina, wieprzowina, ryby, jajka, odżywki białkowe. węglowodany : ryż, makaron, ziemniaki, owoce, warzywa.

: ryż, makaron, ziemniaki, owoce, warzywa. tłuszcze : orzechy, nasiona, oliwa, awokado.

: orzechy, nasiona, oliwa, awokado. dodatkowe kalorie: koktajle proteinowe na masę, batony proteinowe, suszone owoce.

Przy tej okazji warto wspomnieć o tzw. oknie anabolicznym. Dawniej sądzono, że trwa ono 30 minut po treningu i właśnie w tym czasie trzeba zjeść posiłek potreningowy. Obecnie wiadomo, że nie trzeba się aż tak spieszyć – można zjeść w ciągu 2 godzin po zakończeniu treningu siłowego. Jedynie po treningu na czczo warto jak najszybciej coś zjeść, aby rozpad białek mięśniowych nie był zbyt duży.

Po treningu cardio należy uzupełnić glikogen w mięśniach, który jest głównym źródłem energii dla pracujących mięśni. Odpowiednia przekąska będzie też wspierać regenerację mięśni.

Absolutnie kluczowe do odbudowy zapasów glikogenu będą węglowodany proste i złożone. Do nich warto dodać trochę białka, aby zregenerować same mięśnie. No i koniecznie trzeba pamiętać o uzupełnieniu wody i elektrolitów w organizmie. Dobrymi składnikami do przygotowania posiłku po treningu kardio będą:

węglowodany : banany, jagody, owsianka, bataty, makaron, ryż, kasza, razowe pieczywo.

: banany, jagody, owsianka, bataty, makaron, ryż, kasza, razowe pieczywo. białko : jogurt grecki, twaróg, chude mięso, odżywki białkowe.

: jogurt grecki, twaróg, chude mięso, odżywki białkowe. elektrolity: napoje izotoniczne, woda kokosowa, domowy izotonik.

Przykładem dobrego posiłku może być zatem np. makaron z twarogiem i musem truskawkowym lub sałatka z sałaty, ogórków, pomidorów, grillowanego kurczaka z dużym dodatkiem grzanek lub ryżu.

Po wieczornym treningu warto spożyć posiłek lekkostrawny, ale bogaty w białko i węglowodany złożone. Warto ograniczyć zawartość tłuszczu w posiłku oraz ciężkostrawnych pokarmów, które mogłyby obciążyć układ pokarmowy i zakłócić nocny wypoczynek.

białka : kurczak, indyk, tofu, twaróg, chude wędliny.

: kurczak, indyk, tofu, twaróg, chude wędliny. węglowodany : warzywa, makaron razowy, dziki ryż, małe porcje pełnoziarnistego pieczywa.

: warzywa, makaron razowy, dziki ryż, małe porcje pełnoziarnistego pieczywa. tłuszcze: nieduże ilości oliwy, awokado, oleju rzepakowego.

Przykładem dobrego posiłku po treningu wieczornym mogą być: kanapki z chleba graham z chudą wędliną drobiową i warzywami albo miseczka krupniku z kawałkami gotowanego kurczaka.

Na redukcji najważniejsze jest utrzymywanie odpowiedniego, ujemnego bilansu energetycznego. Jeśli redukcja masy ciała ma przebiegać z zachowaniem masy mięśniowej, warto w diecie dostarczać odpowiednie ilości białka, które pomaga chronić mięśnie. Dlatego po treningu na redukcji ważne jest spożycie posiłku niskokalorycznego, ale bogatego w białko:

białka : chude mięso, ryby, jaja.

: chude mięso, ryby, jaja. węglowodany : różnorodne warzywa i małe porcje owoców.

: różnorodne warzywa i małe porcje owoców. tłuszcze: minimalne ilości, np. oliwa lub olej rzepakowy do sałatki.

Przykładem takiego posiłku może być nie za duża porcja bitek wołowych (bez sosu mącznego) z kaszą gryczaną i surówką z marchwi, papryki, jabłka z odrobiną oleju i soku z cytryny.

Co jeść po treningu wieczornym, żeby schudnąć?

Nie ma znaczenia kaloryczność jednego posiłku lecz kaloryczność całej diety, dlatego jeśli w ciągu dnia zjadłaś mniej kalorii, wieczorny posiłek może być obfitszy, a jeśli w ciągu dnia zjadłaś sporo kalorii, wieczorem trzeba zjeść ich niezbyt dużo. Kluczem do sukcesu w czasie odchudzania jest wytwarzanie deficytu kalorycznego przez dłuższy czas.

Wieczorny posiłek po treningu w czasie odchudzania warto dopasować do rodzaju treningu, jaki się odbył. Po sesji kardio warto w nim uwzględnić więcej węglowodanów, a po siłowym – więcej białka i nie przejadać się, aby nie utrudnić sobie zasypiania i zdrowego snu:

białko : chude mięso, tofu, twaróg półtłusty, ewentualnie odzywka białkowa.

: chude mięso, tofu, twaróg półtłusty, ewentualnie odzywka białkowa. węglowodan y: warzywa, niewielkie ilości owoców, razowe pieczywo, kasze.

y: warzywa, niewielkie ilości owoców, razowe pieczywo, kasze. tłuszcz: w niewielkiej ilości tłuszcze roślinne: olej, oliwa, awokado.

Na przykład po treningu cardio można zjeść smoothie bowl na jogurcie naturalnym, a po treningu siłowym — kawałek gotowanej piersi indyka z kaszą jaglaną i szpinakiem.

fot. Co jeść po treningu na redukcję/ Adobe Stock, Sea Wave

Na diecie ketogenicznej ważne jest unikanie nadmiaru węglowodanów, więc posiłek po treningu powinien zawierać przede wszystkim produkty wysokotłuszczowe i białkowe oraz dodatek niskowęglowodanowych warzyw czy ewentualnie niskowęglowodanowych owoców:

białka : mięso, ryby, jaja.

: mięso, ryby, jaja. tłuszcze : awokado, oliwa, masło, orzechy,

: awokado, oliwa, masło, orzechy, warzywa i owoce: warzywa liściaste, brokuły, ogórki, pomidory, papryka, owoce jagodowe.

Przykładem dobrego posiłku po treningu na ketozie może być porcja boeuf Strogonow z porcją pomidorów i cebulki.

Poniżej 3 przykłady posiłków potreningowych wraz z przepisami. Przy każdym z nich radzimy, po jakim treningu będą odpowiednie.

Razowy makaron z kurczakiem i sosem pomidorowo-paprykowym

Potrawa idealna po treningu siłowym i na masę.

Składniki:

szklanka suchego makaronu razowego,

100-150 g piersi z kurczaka,

połowa cukinii,

mała cebulka,

łyżeczka pasty z papryki,

pół szklanki soku pomidorowego,

mała marchewka,

łyżka oleju rzepakowego,

ulubione przyprawy.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron. Warzywa i kurczaka pokrój w plasterki i dopraw. Całość zawiń w folię aluminiową i umieść w piekarniku na 15 minut. Sok pomidorowy zagotuj, dodaj przyprawy, olej i pastę paprykową. Następnie wymieszaj makaron z warzywami i sosem.

Pieczone ziemniaki z indykiem i pomarańczą

Bardzo fajna propozycja po treningu cardio.

Składniki:

100 g piersi z indyka,

1 pomarańcza,

150 g ziemniaków,

3 łyżki jogurtu naturalnego,

odrobina tabasco i oleju kokosowego,

pieprz, sól.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj jogurt z sokiem z pomarańczy, olejem kokosowym, tabasco i przyprawami. Wrzuć mięso do tak powstałej marynaty i odstaw na 40 minut do lodówki. Marchew i ziemniaki obierz i pokrój na plasterki. Po upływie 40 minut włóż mięso i marchew do naczynia żaroodpornego, obok umieść ziemniaki. Zalej marynatą i całość wstaw do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na 15 minut.

Polędwica wołowa z razowym makaronem i sosem cynamonowym

Dobra propozycja na posiłek po treningu siłowym, na masę i na redukcji.

Składniki:

150 g polędwicy wołowej,

szklanka suchego makaronu razowego,

50 ml czerwonego wytrawnego wina,

3 suszone śliwki,

5 szt. cebuli szalotki,

pół jabłka,

łyżka greckiego jogurtu,

pół szklanki wody,

przyprawy: gałka muszkatołowa, goździki, cynamon, pieprz, sól.

Sposób przygotowania:

Natrzyj mięso pieprzem, solą, cynamonem i gałką muszkatołową oraz nakłuj goździkami. Odstaw na noc do lodówki. Następnie zlikwiduj goździki i umieść mięso w garnku. Dodaj cebulę, jabłko, śliwki, wino i wodę. Duś przez ok. 90 minut (podlewaj wodą od czasu do czasu). Po wyjęciu mięsa z garnka zblenduj pozostałe produkty z jogurtem greckim na jednolitą masę. Tak powstałym sosem polej wcześniej ugotowany makaron i samo mięso.

fot. Co jeść po treningu: przepisy/ Adobe Stock, Sea Wave

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 21.07.2014 r.

