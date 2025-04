Nie wiesz, co jeść po gastroskopii? Zalecenia są na szczęście bardzo proste, a obostrzenia nie trwają długo. Jeśli wszystko przebiega prawidłowo, nie występują żadne niepokojące objawy, nawet w 2. dobie po badaniu można wrócić do swojego zwykłego sposobu żywienia. I u wielu osób tak właśnie się dzieje.

Zalecenia po gastroskopii mówią o tym, żeby przez 1-2 godziny po zabiegu nic nie jeść i nie pić. Nie wolno też żuć gumy ani palić. Po gastroskopii wykonywanej w znieczuleniu ogólnym pacjent przez 1-2 godziny zwykle pozostaje w szpitalu i nie dostaje nic do picia i jedzenia. Sam też nie powinien po nic sięgać.

W przypadku znieczulenia miejscowego zanika ono właśnie dopiero po 1-2 godzinach od zabiegu. W tym czasie błona śluzowa gardła jest znieczulona, może być zaburzone połykanie. To dlatego nie wolno przez te 1-2 godziny po gastroskopii jeść – żeby się nie zachłysnąć i nie zakrztusić.

Jeśli miną zalecane 2 godziny postu ścisłego po gastroskopii, a pacjent ze względu na kiepskie samopoczucie nie ma apetytu, nie powinien zmuszać się do jedzenia.

Przez pierwszą dobę po gastroskopii zalecana jest dieta lekkostrawna, która nie wywoła lub nie nasili ewentualnego dyskomfortu, jaki pojawia się u części pacjentów: zgaga, odbijanie, wzdęcia.

Jadłospis diety lekkostrawnej powinien obejmować:

chude lekkostrawne mięso, np. drobiowe,

białe pieczywo,

masło,

banany,

mus jabłkowy,

biały ryż,

białe makarony,

drobne kasze,

gotowane ziemniaki,

lekkostrawne warzywa i owoce.

Z tych produktów można przygotować proste danie lekkostrawne, w dodatku da się je przygotować w krótkim czasie.

Należy unikać produktów wzdymających, np. warzyw strączkowych i kapustnych, wody gazowanej, tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, mleka. Potrawy nie mogą być zbyt tłuste ani mocno lub ostro przyprawione. Unikać trzeba smażeniny.

Najlepiej po gastroskopii jeść ciepłe posiłki – nie zimnie i nie gorące. Lepiej zjeść więcej małych posiłków niż 2-3 duże. Trzeba jeść powoli i dobrze przeżuwać pokarm lub spożywać go w postaci rozdrobnionej, np. zupy-krem są dobrym pomysłem.

Przeczytaj też: 70 pomysłów na dania diety płynnej

fot. Co jeść po gastroskopii z wycinkami/ Adobe Stock, t.sableaux

Jak długo dieta po gastroskopii?

Najlepiej zapytać lekarza o czas, przez jaki należy utrzymywać dietę po gastroskopii. Czasami może to być dłużej niż ogólnie zalecane 24 godziny.

Kawa po gastroskopii

Najlepiej przez pierwsze 24 godziny nie pić kawy, zwłaszcza mocnej, która może podrażnić żołądek. Nie należy pić kawy z mlekiem ani mocnej herbaty.

Gdy pacjent był poddawany gastroskopii z pobraniem wycinków, obowiązują go te same zalecenia, co w przypadku zwykłej gastroskopii z dwiema różnicami:

przez pierwsze 4-6 godzin nie wolno jeść stałych pokarmów,

przez 4-6 godzin wolno jeść tylko chłodne pokarmy.

Po tym czasie należy stosować dietę lekkostrawną, najlepiej z rozdrobnionym pokarmem.

Dobrym pomysłem będzie też zrezygnowanie z kwaśnych potraw i napojów (pikli, cytrusów, soków z cytrusów, kiszonek), które mogą podrażnić uszkodzoną po pobraniu wycinków śluzówkę. Z tego samego powodu przez kilka dni najlepiej też zrezygnować z używek: palenia, picia alkoholu, mocnej kawy czy herbaty.

Należy też zwrócić uwagę na samopoczucie i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle brzucha, wymioty, smolisty albo krwawy stolec, bóle w klatce piersiowej, nasilające się kłopoty z połykaniem, gorączka powyżej 38 stopni.

