Przy zaparciach warto jeść sporo błonnika i pić dużo wody. Siedzący tryb życia, stres, zła dieta, jedzenie w pośpiechu i zbyt mała ilość wypijanej dziennie wody, to prosta droga do powstawania zaparć. By zaparcia nie były twoim problemem, włącz poniższe produkty do swojej diety. Jedz je na noc przy zaparciach, a rano wypróżnisz się bez problemu.

Jeśli zaparcia nękają cię wieczorem, na noc możesz wypić napar z mięty pieprzowej, który może pomóc w oddaniu stolca. Dobrym wyborem będzie również sięgnięcie po suszoną śliwkę lub jogurt naturalny. Przed snem możesz wypić też ciepłą wodę z łyżeczką naturalnego miodu.

By pozbyć się zaparć, możesz też zjeść bogatobłonnikową kolację:

Owsiankę z malinami.

Sałatkę ze świeżych warzyw z gotowaną kaszą gryczaną.

Koktajl z kefiru, banana, jagód i otrębów pszennych.

Jogurt naturalny z łyżką otrąb pszennych i truskawkami.

Nie zapomnij, by do kolacji wypić przynajmniej 2 szklanki wody.

Woda na zaparcia

Pij co najmniej 2 litry płynów dziennie. Wybieraj wodę lub niesłodzone napary ziołowe, herbaty owocowe. Unikaj jednak mocnej czarnej herbaty, bo może nasilić twoje dolegliwości. Pamiętaj też, że herbatki przeczyszczające nie są dobrym rozwiązaniem. Stosowane często, tylko pogłębią problem i dodatkowo rozleniwią jelita. To tylko doraźne rozwiązanie problemu.

Kapusta kiszona na zaparcia

Kapusta kiszona jest świetnym źródłem bakterii kwasu mlekowego, które przeciwdziałają powstawaniu bakterii gnilnych i wpływają pozytywnie na ruchy jelit. Surówka z 4 łyżek kiszonej kapusty dziennie rozwiąże skutecznie problem zaparć.

Dla jeszcze szybszego efektu możesz wypić szklankę soku z kiszonej kapusty.

Suszone śliwki na zaparcia

Dzięki wysokiej zawartości pektyn oraz kwasów organicznych, suszone śliwki działają jak miotełka, która oczyszcza jelita ze złogów kałowych. Zjadaj codziennie 3 suszone śliwki, a zaparcia przestaną się pojawiać. Pamiętaj tylko, żeby nie przesadzać z ich ilością, zwłaszcza na noc. Oprócz suszonych śliwek, warto sięgać również po figi i daktyle. Koniecznie popij suszone śliwki wodą.

Kefir lub jogurt naturalny na zaparcia

Mleczne napoje fermentowane zawierają cenne probiotyki. Ochraniają przewód pokarmowy i zwiększają masę resztek w jelitach, co przeciwdziała zaparciom.

Żeby pokonać kłopoty z trawieniem, warto pić ok. 200 ml jogurtu naturalnego, kefiru lub maślanki dziennie. Nie ma znaczenia, jaki jogurt wypijesz na zaparcia. Najlepiej zadziałają jogurty o wysokiej zawartości probiotycznych bakterii.

Otręby na zaparcia

Otręby to najbogatsze źródło błonnika pokarmowego. Nie podlega trawieniu, więc zwiększa zawartość treści pokarmowej i wspomaga perystaltykę jelit. Chcesz pozbyć się zaparć? Jedz codziennie 2 łyżki otrąb. Dodawaj je do jogurtu naturalnego, owsianki, koktajlu i zup. Wybieraj także pieczywo pełnoziarniste, ciemne typu pumpernikiel lub chrupkie albo żytnie.

Siemię lniane na zaparcia

Delikatnie drażni jelita, co pobudza je do szybszej pracy. Najlepiej pić siemię lniane w postaci kisielu (zmielone siemię zalej wrzątkiem). Możesz też dodawać je do sałatek czy koktajli (1-2 łyżki dziennie).

Oliwa z oliwek na zaparcia

Oliwa z oliwek może wpływać na tzw. szybszy pasaż jelitowy, czyli przesuwanie mas kałowych przez jelito grube. Do sałatek dodaj oliwę, warto również łączyć ją z miodem.

Surowe owoce i warzywa na zaparcia

Jeśli do tej pory nie jadłaś warzyw i owoców w surowej postaci, zacznij od gotowanych (by uniknąć wzdęć), a następnie stopniowo sięgaj po surowe pomidory, jabłka, buraki, marchew, truskawki, ogórki, paprykę, maliny, cytrusy. Borówki amerykańskie na zaparcia też są polecane i stosowane. Bardzo dobrze na zaparcia działa także jedzenie agrestu, kiwi i brzoskwiń. Naturalnym lekarstwem na zaparcia są jagody.

Kasze i ryż niełuskany na zaparcia

Jeśli cierpisz na zaparcia, biały ryż i makaron zastąp pełnoziarnistym, wybieraj także kasze: gryczaną, jaglaną i jęczmienną, unikaj za to kaszy kukurydzianej. Mają więcej błonnika pokarmowego, bardzo cennego przy zaparciach.

Chude ryby i mięso na zaparcia

Tłusta dieta może nasilać problemy z wypróżnieniem. Sięgaj po chude mięso i wędliny oraz mięso ryb, bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Same chude mięsa nie pomagają w pozbyciu się zaparć. Chodzi jednak bardziej o zamianę mięs tłustych na chude, ta strategia działa.

Składniki:

400 ml kefiru,

3 suszone śliwki,

garść agrestu,

łyżeczka miodu,

garść malin,

łyżeczka otrąb pszennych.

Sposób przygotowania:

Zalej suszone śliwki wrzątkiem. Zblenduj śliwki z kefirem, agrestem, miodem i malinami. Dodaj otręby i wymieszaj. Po wypiciu koktajlu popij go szklanką wody.

