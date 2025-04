Co jeść na śniadanie? Najlepiej coś lekkiego, bogatego w białko, węglowodany i zdrowe tłuszcze. Ten pierwszy posiłek w ciągu dnia, jest zdaniem lekarzy i dietetyków uważany jednocześnie za najważniejszy. Dlatego powinno dostarczyć solidną dawkę energii na pierwszą połowę dnia. Rano na talerzu powinny znaleźć się jajka w dowolnej postaci, kanapki z pełnoziarnistym chlebem, owsianka z cynamonem, chia z owocami.

Chcecie dowiedzieć się co jeść na śniadanie, żeby schudnąć, co jeść na drugie śniadanie i co jeść na śniadanie na diecie, to czytajcie dalej.

Smaczne i dietetyczne śniadanie to dobry początek dnia. Z czego powinno się składać?

Co jeść na śniadanie, żeby schudnąć?

Śniadanie powinno odpowiadać waszemu stylowi życia, zapotrzebowaniu na kalorie i zasadom zdrowego odżywiania. Zasadniczo możecie postawić na sprawdzone i łatwe w przygotowaniu zestawy. Dobrym pomysłem dla osób, które chcą schudnąć, będą płatki owsiane z mlekiem lub jogurtem. Płatki owsiane tworzą powłokę ochronną wokół błony śluzowej żołądka, która zapobiega uszkodzeniom ścian żołądka przez kwas solny. Zawiera rozpuszczalne włókna, które obniżają poziom cholesterolu w organizmie, a także substancje działające antydepresyjnie – witaminy z grupy B, selen i magnez.

Fajną propozycją jest również kasza gryczana, która na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwnym wyborem. Jednak gryka delikatnie stymuluje układ trawienny, jest doskonałym źródłem żelaza, białka, witamin i minerałów. Jeżeli to dla was za dużo, to zdecydujcie się na płatki gryczane, z których możecie przygotować pyszne śniadanie.

Co jeść na drugie śniadanie?

Drugie śniadanie jest równie ważne co pierwsze. Odstęp między pierwszym a drugim śniadaniem powinien wynosić 3 godziny, bo dzięki temu unikniecie podjadania. Co jeść na drugie śniadanie? Możecie wybierać między bardzo dużą liczbą propozycji. My polecamy hummus z warzywami, jogurt naturalny z ulubionymi owocami, ciastko owsiane własnej roboty z kefirem lub sałatkę owocową.

Dobrym rozwiązaniem są pełnoziarniste naleśniki, które możecie usmażyć dzień wcześniej. Jedzcie je z ulubionymi owocami, serkiem waniliowym lub dżemem. Jeżeli nie jesteście przekonane do tego rozwiązania, to postawcie na warzywa, pieczonego indyka lub ser kozi. Dzięki temu zjecie coś pożywnego, zdrowego i lekkiego.

Co jeść na śniadanie na diecie?

Zastanawiacie się co jeść na śniadanie na diecie? W tym wypadku musicie uważać na ilość spożywanych pokarmów i ich kaloryczność. Możecie pozwolić sobie na omlet z warzywami, jajko po benedyktyńsku, pudding chia z owocami czy razową bułkę z chudą wędliną, sałatą i pomidorem.

Starajcie się jeść pierwszy posiłek ok. 1 godziny po przebudzeniu. To jest szczególnie ważne, gdy jesteście na diecie. Dzięki temu "rozruszacie" rozleniwiony po nocy metabolizm i unikniecie napadów wilczego głodu w ciągu dnia. Pod względem kaloryczności śniadanie jest na drugim miejscu, zaraz po obiedzie, dlatego powinno dostarczać ok. 400-500 kalorii.

Na śniadanie najlepiej jeść produkty bogate w białko, dzięki nim przez dłuższy czas będziecie czuły się najedzone. Dobrze, żeby drugie śniadanie zawierało warzywa i (lub) owoce, które są bogatym źródłem błonnika, który reguluje pracę jelit i zwiększa uczycie sytości.

Co najlepiej jeść na śniadanie?

Tutaj zdania są bardzo podzielone, bo najważniejsze jest, aby śniadanie było przyjemnością. Jeżeli nie lubicie jeść rano posiłków na słodko, to nie ma sensu katować się pożywną owsianką. Równie zdrowe będą jajka sadzone, jajecznica lub omlet. Jeżeli to dla was za mało, to poniżej znajdziecie kilka smacznych i zdrowych propozycji na śniadanie.

Co jeść na śniadanie? Kanapkę z serkiem wiejskim



Składniki:

2 kromki pieczywa pełnoziarnistego

200 g serka wiejskiego naturalnego

2 rzodkiewki

zioła

Na cienkich kromkach pieczywa połóżcie serek wiejski. Ułóżcie na nim pokrojone rzodkiewki i zioła.

Co jeść na śniadanie? Grzanki hawajskie z ananasem

Składniki:

2 kromki pieczywa pełnoziarnistego

2 plastry szynki

plaster sera żółtego

kawałek ananasa

kiwi

Ananasa i kiwi pokrójcie w plastry. Na chlebie ułóżcie kolejno: ser, szynkę, ananasa i kiwi. Zapiekajcie w piekarniku rozgrzanym do 180°C około 5 minut.

Co jeść na śniadanie? Owsiankę z cynamonem i owocami

Składniki:

4 łyżki płatków owsianych

3 łyżki otrąb żytnich

1/2 szklanki mleka kokosowego

ulubiony owoc

łyżka siemienia lnianego

cynamon do smaku

Płatki i otręby zalejcie mlekiem. Dodajcie pokrojony w plasterki owoc. Posypcie mielonym siemieniem lnianym i cynamonem.

Co jeść na śniadanie? Placuszki owsiane



Składniki (na 6-8 placuszków):

1 szklanka płatków owsianych

2 łyżki płatków owsianych

1 dojrzały banan

1/2 szklanki mleka roślinnego

5 suszonych daktyli

olej kokosowy lub rzepakowy (do smażenia)

Dodatki:

jogurt grecki

ulubione owoce

miód

Składniki na ciasto wrzućcie do blendera i miksujemy przez jakieś 2-3 minut (ciasto jest dosyć gęste). Patelnię posmarujcie olejem, nałóżcie łyżkę ciasta i lekko rozpłaszczcie na małe placuszki. Smażcie na rumiany kolor. Podawajcie z ulubionymi dodatkami - my proponujemy jogurt grecki, owoce i miód.

