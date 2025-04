Bardzo dużo mówi się o tym, że śniadanie jest najważniejszy posiłkiem w ciągu dnia. Jednak bardzo mało mówi się o tym, co powinno się jeść na śniadanie. Wiele osób na pierwszy posiłek wybiera jogurt z bananem lub świeżo wyciskany sok pomarańczowy. A okazuje się, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Lepiej zdecydować się na produkt z poniższej listy.

Zdrowe nie zawsze jest dobre! 7 produktów, których nie powinnaś jeść na pusty żołądek

1. Płatki owsiane

To jeden z najlepszych pomysłów na śniadanie. Płatki owsiane tworzą powłokę ochronną wokół błony śluzowej żołądka, która zapobiega uszkodzeniom ścian żołądka przez kwas solny. Zawiera rozpuszczalne włókna, które obniżają poziom cholesterolu w organizmie, a także substancje działające antydepresyjnie – witaminy z grupy B, selen i magnez.

2. Jajka

O tym, że jajka są bardzo zdrowe, wie każda osoba interesująca się zdrowym żywieniem. Ten niepozorny produkt jest jednym z najlepszych źródeł białka, które gwarantuje uczucie sytości przez wiele godzin. Możecie je przygotowywać na wiele sposobów, jednak warto uważać na dodatki. Lepiej nie przesadzać z majonezem lub bekonem.

3. Arbuz

Owoce na śniadanie to połączenie, które wywołuje dyskusje od wielu lat. Powstało na ten temat wiele legend, ale większość z nich nie ma nic wspólnego z prawdą. Oczywiście należy unikać cytrusów i bananów, ale arbuz jest znakomitą propozycją dla wszystkich łasuchów. Dostarcza do organizmu sporą ilość płynów, a do tego dobrze wpływa na oczy i serce. Jest również bogatym źródłem wapnia, żelaza, witaminy C i A.

4. Orzechy

To jedna z najważniejszych rzeczy w śniadaniowym jadłospisie. Orzechy pobudzają trawienie, ale także neutralizują pH w żołądku. Dlatego dodawaj je do owsianki lub jedz same. Najzdrowsze są migdały i pistacje, ale wybierzcie te, które lubicie najbardziej.

5. Miód

Jeżeli potrzebujecie błyskawicznego zastrzyku energii i macie ochotę na coś słodkiego, to sięgnijcie po miód. Da solidnego kopa i pobudzi mózg do pracy. Dodatkowo łagodzi dolegliwości układu pokarmowego - choroby wrzodowe, zapalenie jelit i wiele innych. Reguluje czynności trawienne żołądka i poprawia przemianę materii.

6. Kasza gryczana

Na pierwszy rzut oka kasza gryczana na śniadanie może wydawać się dziwnym wyborem. Jednak gryka delikatnie stymuluje układ trawienny, jest doskonałym źródłem żelaza, białka, witamin i minerałów. Jeżeli to dla was za dużo, to zdecydujcie się na płatki gryczane, z których możecie przygotować pyszne śniadanie.

7. Jagody

A dokładniej mówiąc wszystkie owoce zaliczane do tej grupy, m.in. borówki, maliny, truskawki i jeżyny. Regularne spożywanie tych produktów spożywczych poprawia pamięć, reguluje ciśnienie krwi, przyspiesza metabolizm i wspomaga koncentrację. Dlatego dodawaj je do owsianki.

