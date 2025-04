Jeżeli kiedyś miałyście problem z zaśnięciem, to doskonale wiecie, że to koszmar. Bezsenność to nieustanne przewracanie się z boku na bok. A mimo tego, że jesteście wyczerpana, nie możesz zmrużyć oka.

Reklama

Kłopoty z zasypianiem, częste wybudzanie się i płytki sen to bardzo poważne problemy. Jednak zanim sięgniecie po tabletki nasenne, spróbujcie poprawić jakość snu za pomocą diety. Okazuje się, że istnieją produkty spożywcze, które pomogą wam wpaść w objęcia Orfeusza.

Jak pozbyć się nadmiaru wody z organizmu? Mamy na to 5 sprawdzonych sposobów

1. Orzechy włoskie

Naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie odkryli, że orzechy włoskie są bogatym źródłem melatoniny, która odpowiada za regulację rytmu dobowego m.in. snu i czuwania.

2. Migdały

Są bogatym źródłem wapnia, który pomaga rozluźnić ciało i uspokoić mięśnie. Wapń pomaga przetworzyć tryptofan w melatoninę. To również wyjaśnia, dlaczego produkty mleczne zawierające tryptofan i wapń, są jednym z najlepszych, naturalnych środków nasennych.

Chcesz mieć dobry wzrok, serce mocne jak dzwon i płaski brzuch? Włącz ten produkt o swojej codziennej diety

3. Sałata

To zielone warzywo ma właściwości uspokajające i wpływa na mózg podobnie jak opium. Dlatego lepiej jeść ją na kolację niż na obiad. Wiemy, że to zdrowa i pożywna alternatywna dla tradycyjnego obiadu, zwłaszcza dla osób dbających o linię, ale może znacząco obniżyć efektywność w ciągu dnia.

4. Ryż jaśminowy

Ma wysoki indeks glikemiczny, dlatego znacznie skraca czas, który jest potrzebny, aby zasnąć. Badania opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition pokazują, że osoby, które jadły ryż jaśminowy 4 godziny przed snem, zasypiały znacznie szybciej niż osoby, które jadły inne rodzaje ryżu.

Źle się czujesz po jedzeniu? Poznaj 6 produktów najczęściej wywołujących zatrucia

5. Sok wiśniowy

Badania opublikowane w European Journal of Nutrition wykazały, że ludzie, którzy pili jedną porcję soku wiśniowego dziennie spali dłużej i lepiej niż ci, którzy go nie spożywali.

Wiśnie działają jak naturalny “asystent" snu. Wszystko dzięki wysokiej zawartości melatoniny - hormonu wytwarzanego w naszym ciele. Więc jeżeli masz problemy ze snem, sięgnij po szklankę cierpkiego soku wiśniowego.

6. Twaróg

Całkowite unikanie jedzenia przed snem może być szkodliwe dla zdrowia i figury. Jeżeli chcesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, to miej zawsze pod ręką twaróg. Jest bogaty w białko, które sprawi, że nie dopadnie was wilczy głód i zawiera tryptofan, który przekształca się w melatoninę, odpowiadającą za prawidłowy sen.

Jak nie przytyć zimą? Mamy dla was 5 prostych rad

7. Banany

Ten znany i lubiany owoc nie jest najlepszym pomysłem na śniadanie, ale na kolację już tak. Banany są bogatym źródłem potasu i witaminy B6, która jest potrzebna, aby wytworzyć melatoninę.

8. Szpinak

To jeszcze jeden powód, aby pokochać to wszechstronne warzywo. Dzięki bardzo długiej liście składników odżywczych szpinak jest jednym z najlepszych przyjaciół spokojnego snu. Nie tylko jest doskonałym źródłem tryptofanu, ale zawiera również kwas foliowy, magnez i witaminę B6 i C

Najbardziej wartościowy jest surowy szpinak. Będzie świetnym dodatkiem do sałatki lub koktajlu.

9. Melisa

Chyba każdy wie, że melisa jest naturalnym środkiem uspokajającym. Naukowcy zauważyli również, że osoby regularnie pijące herbatkę z melisą cierpiały na mniejszą ilość zaburzeń snu, niż osoby dostające placebo.

Reklama

Zakupowe zwyczaje, dzięki którym będzie ci łatwiej schudnąć