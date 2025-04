Co jeść i pić w czasie upałów - to wybieraj a z tego zrezygnuj

Upalne dni to czas, w którym nie mamy apetytu i jemy mniej. Dodatkowo, wysokie temperatury sprawiają, że tracimy wiele składników, których potrzebuje nasz organizm. Co w takim razie jeść, by czuć się dobrze?

Reklama

fot. Fotolia



Jakie warzywa wybierać w czasie upałów?

Codzienne menu powinno zawierać owoce, które nawadniają organizm i działają orzeźwiająco. Są nimi melony, pomarańcze, grejpfruty i arbuzy. Te ostatnie mają w sobie ponad 90% wody i zawierają masę antyoksydantów unieszkodliwiających wolne rodniki. A warto wiedzieć, że duża ich ilość wytwarza się właśnie latem w wyniku długiego przebywania na słońcu.

Jakie dania wybierać w czasie upałów?

Na czas upałów zrezygnujmy z tłustych i ciężkostrawnych potraw. To właśnie one sprawiają, że czujemy się ociężali i ospali. Do smażenia filetu z kurczaka wykorzystajmy patelnię grillową bez dodatku oleju, a rybę ugotujmy w wodzie, na parze lub w folii w piekarniku.

Kiedy temperatury sięgają 35 stopni Celsjusza, zamiast gorącej zupy, zróbmy chłodnik na bazie kefiru lub jogurtu. Główne danie również nie musi być gorące – wystarczy letnia sałatka warzywna z wędzonym łososiem lub kurczakiem. Zamiast zawiesistych sosów skropmy ją cytryną lub oliwą.

Jak doprawiać jedzenie w czasie upałów?

Wbrew pozorom ostre dania idealnie schładzają nasz organizm. Jedzenie potraw, przez które się pocimy, to naturalna droga do chłodzenia. Kapsaicyna, która jest składnikiem m.in. pieprzu cayenne, pobudza region mózgu, który w efekcie obniża temperaturę ciała. Dlatego w wielu ciepłych krajach, jak np. Meksyk, Indie czy Tajlandia jest on podstawową przyprawą potraw.

Co pić w czasie upałów?

Unikaj lodowatych napojów, alkoholu i kawy. Zbyt zimne napoje i lody tylko na chwilę sprawiają, że czujemy się lepiej. Tak naprawdę ich spożywanie uruchamia procesy mające na celu ogrzanie organizmu od środka.

W upalne dni zapomnij też o drinkach, winie i piwie. Alkohol, nawet ten niskoprocentowy, wypłukuje wodę z naszego organizmu i hamuje działanie wazopresyny – hormonu, który odpowiada za prawidłową gospodarkę wodną organizmu.

Reklama

na podstawie informacji prasowej Centrum Dietetyki Klinicznej 4Health