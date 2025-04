fot. Fotolia

Jedzenie na odporność

Powszechne obecnie modyfikowanie żywności sprawia, że traci ona swoje wartości odżywcze. Tymczasem właśnie zdrowe właściwości naturalnych składników powinny odgrywać kluczową rolę w naszej diecie, zwłaszcza jesienią, gdy odporność organizmu wystawiona jest na próbę.

Dieta, która ma na celu zwiększenie odporności, łączy w sobie wiele aspektów: odpowiedni dobór produktów spożywczych, aktywność fizyczną i psychiczną oraz nawodnienie organizmu, co sprowadza się do odpowiedniego bilansu witamin, składników odżywczych (białka, węglowodany, tłuszcze) oraz składników mineralnych w organizmie.

- Głównym źródłem witamin w diecie są owoce i warzywa. Żeby pokryć dzienne zapotrzebowanie na wartości odżywcze, należałoby spożywać od 400 do 600 gramów warzyw, oraz od 300 do 450 gramów owoców - komentuje Monika Białasik, dietetyk firmy cateringowej Body Chief. - Warto pamiętać również o tym, że każde podgrzewanie produktu naturalnego sprawia, że jego wartość odżywcza maleje. Dlatego najlepiej jeść je na surowo i zwracać uwagę na skórki, gdyż właśnie pod nimi znajduje się najwięcej błonnika pokarmowego i wartościowych składników.

Oprócz owoców i warzyw, których jesienią nie brakuje w naszych ogródkach czy na lokalnych targowiskach, ważne są takie produkty jak razowy chleb, pełnoziarnisty makaron, czy brązowy ryż, które zawierają w sobie mniej przetworzone pełne ziarno. To właśnie produkty pełnoziarniste w dużym stopniu pozwalają na odpowiednie zbilansowanie w codziennej diecie żelaza i magnezu.

Czy Twój organizm jest zakwaszony?

Kolejną perspektywą, z której trzeba spojrzeć na własną odporność jest kontrola zakwaszenia organizmu.

- Do zakwaszenia organizmu dochodzi, gdy dieta zdominowana jest przez mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, np. sery, twarogi i jogurty. Białko jest głównym składnikiem tych produktów, a to właśnie ono ma predyspozycje zakwaszające organizm. Aby tego uniknąć, ważne jest stworzenie w ciele środowiska alkalicznego, które lepiej współgra z systemem odpornościowym. Pomogą w tym właśnie owoce, warzywa i przede wszystkim częste picie wody - podkreśla Monika Białasik.

Postaw na przeciwutleniacze



Następnym elementem, na który składa się na naszą odporność, są przeciwutleniacze. Mają one za zadanie chronić organizm przed infekcjami, które tak łatwo złapać przy jesiennych przymrozkach.

- Najsilniejszy z przeciwutleniaczy to witamina C. Powszechnie kojarzona z cytrusami, chociaż większe jej ilości obecne są m.in. w truskawkach. Znajdziemy ją również w papryce, kapuście i natce pietruszki - zauważa dietetyczka.

Jednym z najważniejszych elementów w trosce o odporność jest usunięcie z diety słodyczy i alkoholu, czyli tzw. „pustych kalorii”. Może i dają one dużo energii, kiedy zastępuje się nimi normalny posiłek, ale zawierają prawie zerowe wartości odżywcze.

Mniej kawy



W kwestii regulowania mikro- i makroelementów w organizmie istotne jest zmniejszenie ilości wypijanej dziennie kawy. Kofeina znana jest z wypłukiwania wartościowych składników odżywczych oraz działa moczopędnie, zatem może przyczyniać się do odwodnienia organizmu.

Dlatego warto zastąpić tradycyjną kawę naturalną, bezkofeinową wersją zbożową.

