Alkohol, dieta i leki

Czynnikiem, który najczęściej uszkadza wątrobę jest alkohol. Oczywiście okazjonalne wypicie kieliszka wina nie sprawi, że wątroba przestanie funkcjonować. Jednak nałogowe, codzienne spożywanie alkoholu może być przyczyną jej poważnego uszkodzenia, a nawet niewydolności. Dlatego jeżeli chcemy zadbać o swoją wątrobę to pijmy alkohol z umiarem.

Oprócz alkoholu szkodliwa jest dla wątroby tłusta dieta. Co prawda wątroba ma zdolność rozkładania tłuszczu i przesyłania go dalej do innych narządów organizmu, tam gdzie są potrzebne, ale jednak zbyt duża jego ilość w diecie spowoduje, że wątroba nie będzie w stanie tego przetworzyć. Nadmiar tłustych potraw w diecie sprawi w końcu, że wątroba powiększy się i ulegnie stłuszczeniu, co sprawi, że jej budowa nie będzie już prawidłowa i nie będzie w stanie spełniać prawidłowo wszystkich swoich funkcji.

Dla wątroby bardzo szkodliwe są także liczne leki, także te bez recepty. Warto pamiętać, że leki przeciwbólowe dostępne w kiosku czy na stacji benzynowej nie są obojętne dla organizmu. Nie warto także stosować diet restrykcyjnych, szybko odchudzających. Brak różnorodnych produktów dostarczanych do organizmu także nie pomaga wątrobie właściwie pracować.

Jak pomóc wątrobie?

Nawet jeżeli na co dzień nie dbamy o swoją wątrobę, to warto od czasu do czasu chociaż przez kilka tygodni stosować właściwą dietę. Dużo zdrowsze dla wątroby są produkty surowe lub gotowane na parze niż smażone. Warto chociaż na kilka tygodni odstawić smażone kotlety, a na pewno nie jest zalecane jedzenie ich codziennie. Warto także ograniczyć ilość surowego mięsa oraz nabiału. Trzeba uważać na produkty z mąki pszennej, lepiej zastąpić białe pieczywo ciemnym. Ograniczać należy artykuły spożywcze zawierające cukry proste czyli słodycze, dżemy, miód, a także najlepiej oduczyć się pić słodkiej i mocnej kawy czy herbaty.

Dla wątroby zdrowe nie jest także jedzenie grzybów, zwłaszcza tych niesprawdzonych. Zjedzenie trującego grzyba może być tragiczne w skutkach, gdyż trujące grzyby "wykańczają" wątrobę w zastraszającym tempie.

Za to zupełnie bezpieczne dla naszego zdrowia i wątroby są surowe warzywa i owoce. Także nasiona takie jak groszek, kukurydza, ryż, otręby czy orzechy włoskie są wskazane. Dla dobrej kondycji wątroby warto częściej jeść również świeże ryby.

Jak widać, to co jest dobre dla wątroby to po prostu tzw. zdrowa żywność. Oczywiście, aby mieć wątrobę w dobrej kondycji nie trzeba ze wszystkich szkodliwych produktów zupełnie zrezygnować, ale warto je ograniczyć. Dieta zdrowa dla wątroby jest zdrowa dla całego organizmu

