fot. Fotolia

Jeśli chcemy zadbać o ciało i sprawić, aby nasza skóra na długo zachowała młody i świeży wygląd, stosujemy przeróżne kosmetyki i kremy. Trzeba jednak pamiętać, że organizm i skórę nawadniamy przede wszystkim… od środka.

Reklama

Ile wody należy pić dziennie?



Minimalne zapotrzebowanie na płyny oblicza się poprzez pomnożenie 30 ml przez naszą wagę. Czyli osoba o wadze 70 kg powinna wypijać minimum 2100 ml wody lub innych płynów dziennie. Ale kiedy na dworze panują wysokie temperatury lub pracujemy w suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach czy czeka nas duży wysiłek fizyczny, trzeba pić jeszcze więcej.

Dla osób, które do tej pory piły za mało, przestawienie się na prawidłową ilość będzie nie lada wyzwaniem. Na szczęście stopniowo możemy przyzwyczaić nasz organizm i wyrobić sobie nawyk sięgania po wodę. Postawmy sobie samym wyzwanie.

Jeśli w ciągu dnia czeka nas dużo ruchu i przemieszczania się, zabierzmy ze sobą butelkę 1,5 l wody i postawmy sobie za cel opróżnienie jej do końca dnia. Z kolei dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia i większą część dnia spędzają za biurkiem, dobrym rozwiązaniem może okazać się postawienie na biurku dużego kubka i dolewanie do pełna wody, jak tylko zrobi się pusty.

Początki zawsze są trudne, ale już po kilku tygodniach nawyk picia wody powinien się utrwalić. Do dzieła!

Jaką wodę wybrać?



Polecane dla każdego (z wyjątkiem osób z przeciwwskazaniami zdrowotnymi) są wody mineralne. Od popularnych wód źródlanych różnią się, jak sama nazwa wskazuje, zawartością minerałów. Wody mineralne, a zwłaszcza te wysoko zmineralizowane (czyli powyżej 1000 mg składników mineralnych na 1 l), są dobrym źródłem magnezu, wapnia i żelaza, których jest wciąż za mało w diecie przeciętnego człowieka. Dodatkowo, wody mineralne są lepiej przyswajalne i bardziej wykorzystywane przez organizm na jego liczne potrzeby.

Bezpiecznie wypijać dziennie 1 l wody mineralnej, maksymalnie 1,5 l. Skąd to ograniczenie? Większe ilości mogą być zbyt dużym obciążeniem dla nerek. Należy unikać słodkich wód smakowych i kolorowych napojów, ponieważ zawierają sporo chemicznych dodatków, a także kilokalorii, które wówczas nieświadomie dostarczamy do naszego organizmu.

Zobacz też: Dlaczego warto filtrować wodę?

Reklama

Co oprócz wody?



Woda jest najlepiej nawadniającym płynem, ale oczywiście inne napoje też posiadają takie właściwości. Polecane są zwłaszcza soki owocowe i warzywne, ale niedosładzane i bez żadnych słodzików. Ciekawym urozmaiceniem są napoje mleczne typu kefiry, jogurty pitne i ich połączenia z owocami. Zarówno koktajle, jak i soki najlepiej przygotowywać samemu w domu i pić od razu, ponieważ z czasem tracą swoje właściwości antyoksydacyjne.

A co z kawą i herbatą? Płyny, które zawierają kofeinę lub jej pochodne, czyli kawa, herbata, napoje energetyczne mają niestety działanie wręcz odwrotne, czyli odwadniają i zubożają organizm w składniki mineralne. Z napojów energetycznych najlepiej zrezygnować w ogóle. Gdy mamy ochotę na kawę, to pamiętajmy, by wypić przy okazji szklankę wody – wówczas uzupełnimy niedobory minerałów. A gdy mamy ochotę na herbatę, wybierzmy najlepiej zieloną, białą, owocową lub ziołową.

Zobacz też: Co jeść, by wspomóc pracę mózgu?

Źródło: materiały prasowe zdrowyapetyt.pl