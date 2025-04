"Clean eating" (czyste jedzenie) to zlepek słów, który zdobywa coraz większą popularność i często przewija się w prasie, internecie oraz mediach społecznościowych. Ten trend nie jest jeszcze zbyt popularny w Polsce, ale mamy nadzieje, że to się w najbliższym czasie zmieni.

Interpretacji tego sposobu odżywiania jest dość dużo. Jednak po dokładnym przyjrzeniu się temu zjawisku, można dojść do wniosku, że nie są to modne wytyczne, które pozwolą wam schudnąć 15 kilogramów w miesiąc, a filozofia życia, która pozwoli zachować zdrowie i smukłą sylwetkę na długi czas.

Czym jest “clean eating"?

W przypadku "clean eating" nie można mówić o diecie. To styl życia! To świadomy wybór, którego dokonują ludzie chcący dać swojemu organizmowi wszystko, co najlepsze. To kompleksowe podejście do jedzenia, które często wymaga radykalnej zmiany sposobu myślenia i codziennego funkcjonowania.

Ten sposób odżywiania polega na całkowity wyeliminowaniu z diety śmieciowego jedzenia - fast foodów, pokarmów zawierających dużą ilość konserwantów, naszpikowanych chemią i barwnikami.

Według "claen eating" wszystko, co jest dostarczane do organizmu, powinno być pełnowartościowe. Dlatego najlepiej wybierać pokarmy, które mają formę zbliżoną do swojej naturalnej postaci. Dzięki temu można mieć pewność, że produkt nie został naszpikowany konserwantami i barwnikami. Najlepszym przykładem będzie tutaj świeży sok pomarańczowy, który powinien składać się jedynie z soku i ewentualnie odrobiny wody. Nie ma tam miejsca na substancje słodzące, barwniki, aromaty i konserwanty. Jednak tutaj także trzeba znaleźć złoty środek i nie popadać w skrajności. Oczywiście możemy zacząć dociekać, skąd pochodziły pomarańcze, z których został wyciśnięty sok, jednak tutaj głównie chodzi o świadomy wybór pomiędzy produktami przetworzonymi a tymi będącymi (mimo wszystko) bliżej natury.

Wbrew pozorom taki sposób odżywiania wcale nie jest taki łatwy. Dlatego najlepiej wprowadzać go stopniowo. Bo w tym wszystkim nie chodzi o błyskawiczne efekty, a trwałą zmienię nawyków żywieniowych, docenienie i nagrodzenie swojego ciała oraz dostarczenie mu paliwa najwyższej jakości. Oczywiście w czasie diety można pozwolić sobie na małe "grzeszki", ale tak jak we wszystkim, trzeba znaleźć umiar.

W tej diecie nie ma znaczenia ilość spożywanych kalorii, ważniejsze jest to, co jemy i czy dostarczamy do organizmu niezbędne ilości składników odżywczych.

Najważniejsze zasady “clean eating":

1. Ogranicz spożywanie produktów przetworzonych

Postaw na świeże dania, wykonane z produktów wiadomego pochodzenia. W myśl tej zasady posiłki najlepiej przygotowywać w domu i zabierać je do pracy lub szkoły.

Nowe menu powinno się składać z jak największej ilości świeżych warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych, chudego mięsa, ryb, warzyw strączkowych i zdrowych tłuszczy - oliwa z oliwek, awokado, orzechy, olej lniany. Za to na zawsze powinny z niego zniknąć słodzone napoje, słodycze, chipsy, produkty z białej mąki pszennej czy potrawy smażone na głębokim tłuszczu.

2. Warto szukać produktów z krótką listą składników

Niektórzy wielbiciele czystego jedzenia wyznają zasadę, że gdy na produkcie jest więcej niż 5 składników, to najlepiej ten produkt zostawić na sklepowej półce. Jednak równie dobra i mniej radykalna jest metoda, która mówi, że lepiej nie wkładać do koszyka produktu, który ma w swoim składzie rzecz, której nie znamy.

3. Śniadanie to najważniejszy posiłek

Pierwszy posiłek zapewnia organizmowi energię na pierwszą połowę dni i musi rozruszać leniwy (po nocy) metabolizm. Dlatego warto zorganizować sobie poranek tak, aby w spokoju zjeść pełnowartościowe śniadanie np. owsiankę z owocami lub jajecznice z awokado.

4. Regularne posiłki to klucz do sukcesu

Należy jeść od 5 do nawet 7 małych posiłków dziennie. Podstawę powinny stanowić 3 główne - śniadanie, obiad i kolacja, oraz mniejsze przekąski, które będą w stanie zaspokoić głód pojawiający się w ciągu dnia.

5. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu

To nic odkrywczego, ale zgodnie z zasadami czystego jedzenia należy pić 2-3 litry wody dziennie. Może to być również niesłodzona (najlepiej zielona) herbata. Należy całkowicie wykluczyć z diety napoje gazowane i ograniczyć spożycie alkoholu. Kieliszek wina 2 razy w tygodniu będzie w porządku, ale butelka wina 2 razy w tygodniu, to już duża przesada.

