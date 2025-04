Chcesz lepiej poznać dietę wegetariańską? Z okazji Dnia Wegetarian (11 stycznia) przygotowałam 11 faktów o wegetarianizmie, które możesz uznać za ciekawe, a nawet fascynujące. Przejdźmy do konkretów: oto mało znane informacje dotyczące diety wegetariańskiej.

Już co 10 Polak jest wegetarianinem! Oznacza to, że w Polsce żyje ponad 3 miliony osób, które odrzuciły ze swojej diety mięso. Każdego roku rośnie także odsetek osób, które chcą ograniczyć ilość spożywanego mięsa. Według danych z badań Insight Lab dla Pyszne.pl, aż 42% Polaków umieszcza chęć ograniczenia jedzenia mięsa na liście swoich noworocznych postanowień. 7% respondentów zamierza całkowicie wykluczyć z diety mięso. Ciężko oszacować całkowitą liczbę wegetarian na świecie, ale szacuje się, że nawet ponad 20% mieszkańców globu przestrzega w jakimś stopniu odmiany diety wegetariańskiej.

Masz zamiar ugościć wegetarianina i podasz mu na obiad rybę? To wielkie faux pas. Wegetarianie nie jedzą ryb, owoców morza, ani żadnych produktów mięsnych. Tak, ryby to też mięso. Co więcej, np. parmezan (i niektóre inne sery) także nie jest odpowiednim pożywieniem dla wegetarian ze względu na zawartość zwierzęcej podpuszczki. Ortodoksyjni wegetarianie nie jedzą także fig z uwagi na specyficzny cykl rozwojowy zapylających je owadów. Jeśli nie masz obycia na ten temat, lepiej dokładnie upewnij się, że korzystasz z wegetariańskich produktów, zanim podsuniesz je do jedzenia wegetarianinowi.

Jedną ze strategii walki ze zmianami klimatu, jakie każdy z nas może wdrożyć w życie w trosce o planetę, jest przejście na dietę wegetariańską. Szczegółowo opisują to zasady diety planetarnej. Ograniczenie lub zrezygnowanie z mięsa przyczynia się do ograniczenia emisji CO2. Eksperci od lat przekonują, że rezygnacja z kotleta globalnie może pomóc w walce z globalnym ociepleniem. Niejedzenie mięsa zdecydowanie jest eko i na szczęście wiedza na ten temat ciągle się poszerza.

fot. Wegetarianizm jest eko/ Adobe Stock, marrakesh

Choć niewątpliwie diety roślinne stają się coraz popularniejsze, wegetarianizm jednostek nie rozwiązuje jednak jeszcze w pełni problemu wzrastającego spożycia mięsa.

Może być to dla ciebie zaskakujące, bo przecież dieta wege od dobrych kilkunastu lat nie jest czymś egzotycznym i nie dziwi. Mimo wysiłków globalne trendy nadal wskazują, że konsumpcja mięsa per capita rośnie. W 2020 roku było to średnio 33,7 kg per capita, a średnia z Unii Europejskiej była prawie dwa razy wyższa (69,8 kg per capita). Prognozy szacują, że do 2029 roku globalna konsumpcja mięsa wzrośnie o ok. 3,7% do poziomu 35 kg per capita.

Wydaje ci się, że wegetarianizm to nowoczesny wynalazek? Faktycznie, dieta roślinna przeżywa obecnie renesans popularności, ale dietę wegetariańską praktykowało się od tysięcy lat. Wiele osób było na nią skazanych z konieczności i faktu, iż mięso bywało słabo dostępne i drogie, ale byli też wegetarianie z wyboru. Wegetarianami byli np.: Platon, Sokrates, Pitagoras, Hipokrates, Ghandi, Wolter...

Nic nie przyniesie większej korzyści ludzkiemu zdrowiu oraz nie zwiększy szans na przetrwanie życia na Ziemi w tak dużym stopniu, jak ewolucja w kierunku diety wegetariańskiej. - tak na temat wegetarianizmu wypowiedział się Albert Einstein.

Wegetarianizm wegetarianizmowi nierówny. Istnieje wiele odmian diety wegetariańskiej:

pescowegetarianizm dopuszcza jedzenie ryb;

laktoowowegetarianizm pozwala na jedzenie jaj i nabiału;

owowegetarianizm dopuszcza jedzenie jaj;

weganizm polega na całkowitej rezygnacji z produktów odzwierzęcych.

To ścisłe kryteria, ale nie musisz się w nich zamykać. Możesz tylko odgraniczać mięso i też wpisywać się w kryteria "-nizmów" - być może już teraz stosujesz fleksitarianizm.

Dieta fleksitariańska to odpowiedź dla osób, które chcą ograniczyć podaż mięsa, ale nie chcą narzucać sobie sztywnych ram i zasad. Fleksitarianie na co dzień przestrzegają diety wegetariańskiej, ale od czasu do czasu zdarza się im spożyć mięso, np. gdy jest to produkt bardzo dobrej jakości, są w podróży i nie mają innego wyboru, lub po prostu nie chcą całkowicie rezygnować ze smaku mięsa.

Oficjalne zalecenia są jednoznaczne: wegetarianizm to dieta, którą można stosować na każdym etapie życia. Wegetariańsko mogą jeść więc też nawet niemowlęta i nie zagraża to ich rozwojowi.

Wegetarianizm praktykowany w prawidłowy sposób jest zdrowy na wszystkich etapach życia oraz w połączeniu z aktywnym trybem życia dieta wegetariańska może być stosowana u dzieci, pod warunkiem prawidłowego jej zbilansowania, suplementacji witaminą B12 oraz dokonywania okresowej oceny rozwoju i wzrastania. - tak brzmi oficjalny komunikat Ministerstwa Zdrowia.

Kraj z największą populacją wegetarian to Indie. Według danych z 2021 roku 24% mieszkańców Indii deklaruje, że nie je mięsa. Inne dane wskazują, że odsetek ten może sięgać nawet 42%. Wielu wegetarian jest też w Izraelu (13%) i w Tajwanie (12%).

Jednym z powodów przejścia lub stosowania wegetarianizmu są wierzenia i religia. Najbliżej całkowitego zakazu jedzenia mięsa jest filozofia buddyjska, według której niespożywanie mięsa prowadzi do oświecenia. Hinduizm zabrania jedzenia wołowiny, w judaizmie spożywane mięso musi być koszerne, a wyznawcy islamu często rezygnują z jedzenia mięsa z uwagi na konieczność spożywania żywności halal. Podobnych przykładów nie trzeba szukać jednak w egzotycznych krajach, chrześcijaństwo także promuje częściowy wegetarianizm w okresie wielkiego postu i adwentu.

Pies-wegetarianin? To możliwe! Psy nie muszą spożywać mięsa, jeśli ich dieta jest dostatecznie zbilansowana. Oczywiście nie można pochopnie przestawiać pupila na dietę opartą na roślinach, ale pod względem fizjologicznym jest to możliwe. Pożywienie wegetariańskie jest w stanie zapewnić psom wszelkie niezbędne składniki odżywcze.

Inaczej jest jednak np. z kotami, które potrzebują mięsa, by uniknąć niedoborów. Wegetariańskie karmy dla kotów nie są wystarczająco dobrze zbilansowane pod względem zawartości składników takich jak: tauryna, witaminy z grupy B, fosfor czy retinol.

fot. Zdrowa dieta wegetariańska dla psa jest możliwa!/Adobe Stock, dark_blade

Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu obchodzony jest na całym świecie 1 października, ale to niejedyna okazja do poświętowania przy roślinnych posiłkach. Jednym z ciekawszych wegetariańskich świąt jest np. obchodzony na tajskiej wyspie Phuket Wegetariański Festiwal. Centrum miasta zamienia się w wielką wegetariańską streetfoodową jadłodajnię, a wegetariańskie posiłki zachwycają turystów i mieszkańców. Wyznawcy taoizmu wierzą, że w trakcie trwania święta bogowie schodzą na ziemię. Jednym ze zwyczajów praktykowanych w tym okresie jest właśnie jedzenie żywności roślinnej.

