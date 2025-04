Ciecierzyca to roślina strączkowa, która jest popularna w kuchni Bliskiego Wschodu, gdzie robi się z niej m.in. hummus i falafele. Jest sycąca, zdrowa i smaczna. Ze względu na dużą zawartość wartościowego białka jest również elementem diety wegetariańskiej i wegańskiej. Ma również szereg wartości odżywczych i właściwości, które są cenne dla ludzkiego organizmu np. obniża poziom cholesterolu we krwi. Dowiedz się, dlaczego ciecierzyca jest zdrowa.

Ciecierzyca ma kremową konsystencję i lekko słodki, orzechowy smak. Dietetycy i lekarze cenią ją przede wszystkim za wysoką zawartość białka roślinnego, które jest rekomendowane jako element zbilansowanej diety. Może pojawiać się w jadłospisie obok białka zwierzęcego lub je zastępować.

Ciecierzyca zawiera również:

witaminy: C, B6, A i K;

minerały: wapń, żelazo, magnez, potas, sód, cynk;

kwas foliowy,

błonnik.

Ciecierzyca jest niskokaloryczna - 100 g ugotowanej cieciorki to 164 kcal.

Ze względu na wysoką zawartość cennych składników odżywczych, ciecierzyca niesie szereg korzyści dla zdrowia m.in.:

obniża poziom cholesterolu we krwi (zobacz dieta na cholesterol),

we krwi (zobacz dieta na cholesterol), obniża ciśnienie krwi (zobacz ciśnienie - normy),

(zobacz ciśnienie - normy), przyspiesza trawienie ,

, przeciwdziała zaparciom ,

, jest pomocna w leczeniu cukrzycy,

podnosi odporność ,

, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego.

Ciecierzyca ma szerokie zastosowanie w kuchni arabskiej i śródziemnomorskiej. Jest głównym składnikiem hummusu, czy pasty z cieciorki, tahini, czosnku i oliwy z oliwek. To popularne smarowidło do pieczywa oraz dip do warzyw.

Przygotowuje się z niej również falafele, czyli kotlety z ciecierzycy, które są bardzo lubiane przez wegan i wegetarian. Poza tym ciecierzycę można wykorzystywać np. jako dodatek do sałatek oraz wielu innych dodatków do potraw.

