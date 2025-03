Ciasto na pierogi bez jajek i masła można przygotować z 3-4 składników. Bardzo ważne jest dobre wyrobienie ciasta, aby wyszło elastyczne i dobrze się wałkowało. Jeśli w przepisie jest zalecenie, aby ciasto odłożyć na pewien czas, zrób to. Dzięki temu nie będzie się kurczyć w czasie wałkowania. Teraz, gdy znasz już nasze sekrety na idealne ciasto na pierogi bez masła i jaj, przygotujesz pierogi najlepsze na świecie. I to niezależnie od tego, czym zechcesz je nafaszerować.

Świetny minimalistyczny przepis z 3 składników. Jego zaletą jest to, że tak przygotowane pierogi się nie lepią, a wychodzą bardzo smaczne. Ciasto jest przy tym mniej kaloryczne niż tradycyjne.

Składniki:

szklanka bardzo gorącej wody,

3 czubate szklanki mąki pszennej,

duża szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wsyp przesianą przez sito mąkę i sól do miski i przemieszaj. Wlej gorącą wodę i wymieszaj, a następnie wyłóż całość na blat. Zagnieć ciasto, zawiń w folię i odłóż na 10-15 minut. Następnie odkrawaj po kawałku, wałkuj obsypanym mąką wałkiem. Wycinaj kształty i lep pierogi z dowolnym farszem do pierogów. Wrzucaj na wrzątek i od zagotowania gotuj kilka minut.

fot. Prosty przepis na ciasto na pierogi bez jajka i masła/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

W tym przepisie występuje dodatek tłuszczu, ale jest to olej. Sprawi on, że ciasto będzie miało nieco lepszą teksturę i będzie bardzo łatwe do formowania.

Składniki:

3 szklanki mąki, leciutko czubate,

szklanka bardzo gorącej wody,

3,5 łyżki oleju rzepakowego,

duża szczypta soli.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj przesianą przez sito mąkę z solą. Wlej olej, przemieszaj, a następnie wlej gorącą wodę. Całość przemieszaj, wyłóż na blat i zagnieć ciasto. Uformuj kulę, zawiń w folię i odłóż na 20-30 minut. Odkrawaj kawałki ciasta, wałkuj je oprószonym mąką wałkiem. Wycinaj kółka i lep pierogi z dowolnie wybranym farszem. Wrzucaj na wrzątek i gdy wypłyną, gotuj kilka minut.

fot. Ciasto na pierogi bez jajka i masła, z olejem/ Adobe Stock, marysckin

Ten przepis szczególnie polecamy do pierogów na słodko. Przepyszne wyjdą np. pierogi z truskawkami. Mimo wszystko to ciasto na pierogi bez jajek i masła nadal pozostaje ciastem uniwersalnym, które sprawdzi się także w wytrawnej wersji dania.

Składniki:

3 leciutko czubate szklanki mąki,

1 szklanka + 2 łyżki ciepłej wody,

łyżka oleju kokosowego,

spora szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Przesiej mąkę do miski, dodaj sól i wymieszaj. W innej miseczce rozpuść olej kokosowy w wodzie i całość wlej do mąki. Wstępnie zagnieć ciasto, a gdy zaczyna odchodzić od ścianek miski, przełóż je na blat. Dokładnie wyrób ciasto – ma stać się elastyczne i miękkie. To zajmie ok. 10-15 minut. Dziel ciasto na części, wałkuj, wycinaj krążki i lep pierogi z dowolnie wybranym farszem. Wrzucaj pierogi na osolony wrzątek i od zagotowania, gotuj jeszcze kilka minut.

fot. Ciasto na pierogi bez jajka i masła, z olejem kokosowym/ Adobe Stock, alicja neumiler

