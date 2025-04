Fit ciasto marchewkowe jest zdrowsze i bardziej dietetyczne niż klasyczna wersja ciasta z marchewką. Przetestuj przepisy na dietetyczne wersje ciasta marchewkowego: z kremem, orkiszowego ciasta marchewkowego fit, wilgotnego ciasta marchewkowego z jogurtem, taniego ciasta marchewkowego w wersji fit z płatkami owsianymi i chrupiącego zdrowszego ciasta marchewkowego z orzechami.

Reklama

Spis treści:

Wydaje ci się, że każdy przepis na ciasto marchewkowe jest fit i zdrowy? Możesz się mylić. Wiele przepisów na ciasta marchewkowe zawiera sporo cukru i tłuszczu, co czyni je bardzo kalorycznymi. Jeśli ciasto ma też glazurę i krem z serka mascarpone, na pewno nie można powiedzieć, że jest fit.

Ciasto marchewkowe łatwo przygotować jednak w wersji dietetycznej. Sprawdź nasze przepisy na fit ciasta marchewkowe, a także przeczytaj kilka wskazówek, które pozwolą ci zmodyfikować klasyczne receptury:

Nie przesadzaj z ilością wykorzystywanych orzechów . Orzechy są zdrowe, jednak kaloryczne i nie sprzyjają powstawaniu fit potraw.

. Orzechy są zdrowe, jednak kaloryczne i nie sprzyjają powstawaniu fit potraw. Dodaj do ciasta dużo marchewki . Może być jej więcej niż w przepisie, ciasto będzie zdrowsze i bardziej fit.

. Może być jej więcej niż w przepisie, ciasto będzie zdrowsze i bardziej fit. Zamiast cukru, cukru brązowego i miodu korzystaj z niskokalorycznych słodzików : ksylitolu, erytrolu i stewii.

: ksylitolu, erytrolu i stewii. Dodawaj do ciasta obficie przeciwzapalne, zdrowe przyprawy : cynamon, gałkę muszkatołową, imbir, goździki.

: cynamon, gałkę muszkatołową, imbir, goździki. Zamiast klasycznej mąki pszennej skorzystaj z takiej razowej lub razowej orkiszowej.

Dodatek jogurtu do fit ciasta marchewkowego wzbogaca w białko i czyni ciasto bardziej wilgotnym.

do fit ciasta marchewkowego wzbogaca w białko i czyni ciasto bardziej wilgotnym. Do ciasta marchewkowego możesz dodać też inne owoce. Szczególnie sprawdza się tu: banany, jabłka, ananas, pomarańcze.

Ten klasyczny przepis na ciasto marchewkowe wzbogacony został zdrowszą wersją kremu: z jogurtu i serka śmietankowego. Niezwykły aromat nadaje mu też skórka pomarańczy.

Składniki:

100 g rozpuszczonego masła,

250 g mąki pełnoziarnistej typu 1500,

500 g tartej marchewki,

tarte jabłko,

100 g miodu,

100 g ksylitolu,

4 jajka

łyżeczka cynamonu (lub przyprawy do piernika),

łyżeczka proszku do pieczenia,

skórka otarta z pomarańczy,

50 g mielonych migdałów,

250 g serka philadelphia lub innego serka śmietankowego,

150 g jogurtu naturalnego,

60 ml soku z pomarańczy,

garść orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Ubij jajka. Dodaj do nich ksylitol i rozpuszczone masło. Przesiej mąkę przez sito. Dodaj proszek do pieczenia. Dodaj cynamon lub przyprawę do piernika i wymieszaj. Dodaj mielone migdały i dokładnie wymieszaj suche składniki. Dodaj tarte jabłko i marchewkę, a także miód. Dopraw połową skórki z pomarańczy, dokładnie wymieszaj, a potem połącz z ubitymi jajkami. Przełóż dokładnie wymieszane ciasto na blaszkę dowolnej wielkości. Piecz fit ciasto marchewkowe w piekarniku rozgrzanym do 160 stopni przez ok. 45 minut. Zrób polewę: zmiksuj serek śmietankowy z jogurtem, skórką pomarańczy i sokiem z pomarańczy. Po ostudzeniu ciasta posmaruj je kremem i posyp orzechami.

fot. Ciasto marchewkowe fit z kremem/ Adobe Stock, marcin jucha

To fit ciasto marchewkowe możesz przygotować w wersji bezglutenowej. Klasyczne płatki owsiane mają gluten, ale skorzystaj z tych certyfikowanych oznaczonych znakiem przekreślonego kłosa. Pamiętaj też, by wykorzystać bezglutenowy proszek do pieczenia.

Składniki:

200 g płatków owsianych,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżeczka sody oczyszczonej,

2 łyżeczki cynamonu,

200 g marchewki,

2 jajka,

150 g ksylitolu lub miodu,

100 g masła,

2 małe jogurty waniliowe typu Skyr.

Sposób przygotowania:

Zetrzyj marchewki na tarce o grubych oczkach. Zmiel płatki w blenderze na mąkę. Ubij jajka, dodaj jogurty typu Skyr i wymieszaj. Dodaj ksylitol, masło i marchewkę. Dokładnie wymieszaj. Dodaj do oddzielnej miski mielone płatki owsiane, cynamon, proszek do pieczenia i sodę. Wymieszaj suche składniki. Dodaj suche składniki do mokrych i wymieszaj do powstania jednolitej masy. Naczynie żaroodporne wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż masę do naczynia. Piecz fit ciasto marchewkowe przez ok. 35 minut w temperaturze 180 stopni.

fot. Ciasto marchewkowe fit z płatkami owsianymi/ Adobe Stock, fahrwasser

Dodatek jogurtu greckiego i ananasa do fit ciasta marchewkowego powoduje, że jest ono wilgotne i bardzo lekkie. Przepis na ciasto możesz dowolnie modyfikować i dodawać do niego ulubione orzechy i suszone owoce.

Składniki:

260 g mąki pszennej razowej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 łyżeczki mielonego cynamonu,

szczypta gałki muszkatołowej,

szczypta imbiru w proszku,

120 g erytrolu, ksylitolu lub miodu,

80 ml oleju rzepakowego,

200 g jogurtu greckiego,

3 jajka,

340 g marchewek,

150 g ananasów z puszki.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj suche składniki: mąkę, przyprawy, proszek do pieczenia. Erytrol ubij z olejem. Dodaj jogurt i dokładnie wymieszaj do połączenia składników. Do mokrych składników dodaj jajka. Ubij do połączenia i napowietrzenia masy. Połącz suche składniki z mokrymi. Zetrzyj marchewki na tarce. Ananasa zblenduj. Dodaj je do reszty składników. Przełóż ciasto na blachę do pieczenia. Piecz ok. 30 minut w temperaturze 180 stopni. Możesz posypać ciasto erytrolem w pudrze.

fot. Wilgotne ciasto marchewkowe fit z jogurtem/Adobe Stock, voltan

Jeśli chcesz zrobić fit ciasto marchewkowe z orzechami, możesz zmodyfikować dowolnie każdy inny podany tu przepis. Po prostu dodaj orzechy do masy lub na wierzch ciasta. Możesz też skorzystać z tego przepisu:

Składniki:

150 g mąki pszennej razowej,

2 łyżeczki sody oczyszczonej,

łyżeczka cynamonu,

łyżeczka przyprawy do piernika,

szczypta mielonych goździków,

szczypta soli,

50 ml oleju rzepakowego,

2 jajka,

kilka kropli ekstraktu waniliowego,

150 ml syropu klonowego lub miodu,

120 g jogurtu,

100 ml mleka,

150 g siekanych orzechów włoskich,

50 g rodzynek,

4 duże tarte marchewki.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę, sodę i suche przyprawy. Ubij jajka, dodaj olej, ekstrakt waniliowy i miód. Do mokrych składników dodaj jogurt i mleko. Powoli dodawaj do mokrych składników te suche, cały czas mieszając. Dodaj tarte marchewki, rodzynki i orzechy. Przełóż masę do mniejszych foremek do zapiekania lub do dużej keksówki. Posyp ciasto orzechami. Piecz fit ciasto marchewkowe przez ok. 30 minut w temperaturze 180 stopni.

fot. Fit ciasto marchewkowe z orzechami/ Adobe Stock, yuliiaholovchenko

Mąka orkiszowa wcale nie jest o wiele zdrowsza niż klasyczna mąka pszenna, jednak jak najbardziej sprawdza się w fit wypiekach. Pamiętaj, by stosować razową mąkę orkiszową, która jest zdrowsza i bardziej fot.

Składniki:

2 duże jajka,

150 g jogurtu greckiego,

100 ml oleju rzepakowego,

100 g miodu,

100 ml mleka,

łyżka proszku do pieczenia,

260 g mąki orkiszowej,

4 duże tarte marchewki,

garść orzechów,

2 łyżki wiórków kokosowych.

Sposób przygotowania:

Ubij białka jajek. Do osobnej miski dodaj żółtka, miód, jogurt i ubij. Dolej mleko. Powoli dodawaj do mokrych składników mąkę orkiszową. Dodaj proszek do pieczenia i tartą marchewkę. Wymieszaj. Ostrożnie wymieszaj ciasto z białkami. Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Posyp ciasto wiórkami kokosowymi i kruszonymi orzechami. Piecz fit ciasto marchewkowe ok. 40 minut w temp. 170 stopni.

fot. Puszyste ciasto marchewkowe fit z mąką orkiszową/ Adobe Stock, torriphoto

Reklama

Czytaj także:

Dietetyczne pączki na 3 sposoby. Najlepsze przepisy i porady jak robić fit pączki

Dietetyczny mazurek wielkanocny na 3 sposoby: kajmakowy, czekoladowy i śliwkowy. Spróbuj mazurków w fit wersji

Fit pączki twarogowe na tłusty czwartek i nie tylko. Poznaj przepis na dietetyczne pączki serowe