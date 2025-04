Ciasto francuskie po terminie przydatności wcale nie musi być zepsute. Sprawdź, czy nadaje się do użycia

Ciasto francuskie po terminie może nadawać się do użycia jeszcze przez 2 tygodnie (trzymane w lodówce), a nawet 6 miesięcy (przechowywane w zamrażalniku). Jednak choć nawet przez tak długi czas może się nie zepsuć, nie oznacza to, że zachowa wszystkie swoje właściwości. Choć potrawa czy deser z takiego ciasta nie zaszkodzi, to samo ciasto może nie wyjść tak lekkie i kruche jak powinno.